FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11817 постов • 2586 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
15 мужей, которые точно знают, как рассмешить свою половину

15 мужей, которые точно знают, как рассмешить свою половину (16 фото)

Автор:
06 марта 2021 22:40
Сообщество : Юмор
Метки: Мужья   Половину   Рассмешить   Юмор   доказательства   скучно   смех   
2676
16

Все психологи говорят, что юмор играет огромную роль в выборе родственной души, ведь сразу становиться понятно подходите ли вы друг другу. По тому, как мы шутим можно понять наше мировоззрение и наши личные ценности. Поэтому, если ваше чувство юмора на одной волне с вашими любимыми, то отношения будут приятными и перспективными. В этом посте собраны доказательства того, что вам никогда не будет скучно, если вы вместе смеётесь от души!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Мужья   Половину   Рассмешить   Юмор   доказательства   скучно   смех   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Павел 2 часа назад
За то весело живут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Я свою постоянно смешу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Саня Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вася Куралесофф 2 часа назад
Муж не только усы приклеил, но и глаза подвел профессионально пока она спала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сталкер 2 часа назад
Пара занятных:




Остальное – тупейшая дичь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Nicole White Сталкер 2 часа назад
Туалет с Дарт Вейдером тоже норм ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Летучий Мыш Nicole White 22 минуты назад
Мне с рыцарем понравился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER 2 часа назад
Пиндосы тупые и юмор тупой.
Но некоторые улыбнули...
Тупею тоже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Секретное оружие к Восьмому Марта Секретное оружие к Восьмому Марта Самые неожиданные фотографии, которые попались в соцсетях Самые неожиданные фотографии, которые попались в соцсетях Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые заставят вас посмеяться Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые заставят вас посмеяться Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

160049



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сотрудники техподдержки делятся самыми кошмарными случаями из своей практики
3
95
Сотрудники техподдержки делятся самыми кошмарными случаями из своей практики
Толерантность: слишком жёстко, но зато правда
6
209
Толерантность: слишком жёстко, но зато правда
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с 17-метровой высоты
2
54
Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с...
«Дешевая» реплика Lamborghini Reventon совсем не из дешевых
0
10
«Дешевая» реплика Lamborghini Reventon совсем не из дешевых
Секретное оружие к Восьмому Марта
Секретное оружие к Восьмому Марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#история#девушки#люди#СССР#актеры#комментарии#шоу бизнес
#Юмор#картинки#прикол#Россия#знаменитости#настроение#прикольные#аварии#позитив#авто аварии
#животные#факты#подборка#дтп#кино#приколы#Украина#искусство#смешно#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться