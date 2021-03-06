15 мужей, которые точно знают, как рассмешить свою половину

Все психологи говорят, что юмор играет огромную роль в выборе родственной души, ведь сразу становиться понятно подходите ли вы друг другу. По тому, как мы шутим можно понять наше мировоззрение и наши личные ценности. Поэтому, если ваше чувство юмора на одной волне с вашими любимыми, то отношения будут приятными и перспективными. В этом посте собраны доказательства того, что вам никогда не будет скучно, если вы вместе смеётесь от души!