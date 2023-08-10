Одна из посетительниц кафе украла телефон у 13-летней девочки, пока та делала заказ

Они вместе просмотрели камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как пропавшую вещь берет со стола и кладет себе в сумку другая посетительница, сидевшая за соседним столом. С ней также было двое детей. Особой приметой стала популярная среди детей игрушка Киси Миси, которую похитительница смартфона держала в руках.



На выходе из парка девочка и очевидцы произошедшего, которые решили прийти ей на помощь, догнали предполагаемую похитительницу и попросили вернуть гаджет. Однако та проигнорировала просьбу, села в машину и уехала.

Заявление в полицию написала мама пострадавшей девочки. На то, чтобы установить личность злоумышленницы, полицейским понадобилось всего несколько часов. Ею оказалась жительница Благовещенского муниципального округа, 1983 года рождения.



Женщину полицейские задержали у нее дома и доставили в отдел полиции. Похищенный сотовый телефон находился в сумке у задержанной, его изъяли вернули законной владелице.



Следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 5 дет лишения свободы.