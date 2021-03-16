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13 человек, которым обязательно когда-нибудь повезёт, но не сегодня

13 человек, которым обязательно когда-нибудь повезёт, но не сегодня (14 фото)

Автор:
16 марта 2021 20:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Повезёт   люди   моменты   не сегодня   неудачные   обязательно   
1613
14

У любого человека в жизни есть неудачные моменты. И если постараться взглянуть на неприятности с долей юмора и не терять оптимизма, то всё становиться не так уж и плохо. В этом посте представлены фотографии людей, у которых выдался не самый лучший денёк.

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Метки: Повезёт   люди   моменты   не сегодня   неудачные   обязательно   
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542
sedoisever 52 минуты назад
Заплатить пришлось не за романтику, а за свою тупость.
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27k
a.fey 19 секунд назад
Мелочь в багажнике.. Напомнило.
В "веселые" 90-е с друзьями занимались бизнесом. Короче, в какой-то магазин надо было срочно с завода довести пять ящиков навесных замков. Ящики деревянные, сколоченные из досок. В них в картонных коробках замки, ключи, инструкция.
Поехал на завод. Со мной поехал директор. Ну чтоб проконтролировать. А на самом деле, потому что скучно было дома сидеть. И бухгалтер. Чтоб заплатить. Приехали. Кинули в фургон пять ящиков.
Говорю:
- Надо привязать.
Директор:
- У нас нету времени привязывать. Надо сегодня в магазин закинуть.
Типа, руководит.
Бухгалтер:
- Замки железные. Что им будет?
Я:
- Ну, как хотите. Потом на меня не наезжайте. Я предупредил.
Директор:
Хватит писдить. Поехали.

В этот день мы замки не сдали. Пока ехали, ящики ездил по фургону, стукаясь об его стены, и развалились. Когда мы открыли фургон, мы увидели прелестную картину. На полу фургона равномерным слоем лежали доски от ящиков, картонные коробки, замки, инструкции, ключи.

Весь следующий день мы провели в этом фургоне, укладывая замки и инструкции в коробки, и подбирая к КАЖДОМУ замку ключи.
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31k
Nefrion 6 минут назад
В своем большинстве эти "проблемы" не потянут даже на малые расходы... Ну разве что, обезьяна бешенная - тут действительно будет малоприятный курс лечения.
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167
Николай 13 минут назад
телик и свеча, и экран выдержал... можно сказать повезло, да и инсталляция такая смотрится стильно и весьма гармонично))) мне понравилось)))
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15k
Егор Полчаса назад
Ссылка coub.com
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27k
a.fey Полчаса назад
Обезьянка - дура. В этой кусать нечего. Надо соседнюю жрать.
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712
Шурман 41 минуту назад
Поднял крышку и забрал телефон , там глубина метр от силы
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693
zu4ara Шурман Полчаса назад
"дети понедельника" сначала пофоткают. Они же решётку не могут поднять сами, у них же ручки дорогим кремиком смазаны...
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950
Владимир Шурман 14 минут назад
Видать, клаустрофобия не пущает.
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10k
wilddewill Шурман 12 минут назад
А вдруг там злой клоун?
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5k
Дельфин Красивый Шурман 9 минут назад
зачем? есть же другой, которым снимают
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712
Шурман zu4ara Полминуты назад
Помню в пионерском лагере в 86том году шел к яблочному саду и там такой же люк и блестит какая то монетка так я эту крышку сам снял слез туда достал протираю а это один доллар год точно его не помню но это доллар . Приезжают родители в воскресение с всякими сладостями я им смотрите что нашел папа схватил говорит ты кому то рассказывал про это? я говорю нет это секрет он его резко в бумажник . Короче примерно в 89 году он его нормально продал :) Вот такой как на фото
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