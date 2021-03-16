13 человек, которым обязательно когда-нибудь повезёт, но не сегодня

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У любого человека в жизни есть неудачные моменты. И если постараться взглянуть на неприятности с долей юмора и не терять оптимизма, то всё становиться не так уж и плохо. В этом посте представлены фотографии людей, у которых выдался не самый лучший денёк.
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Метки: Повезёт люди моменты не сегодня неудачные обязательно
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В "веселые" 90-е с друзьями занимались бизнесом. Короче, в какой-то магазин надо было срочно с завода довести пять ящиков навесных замков. Ящики деревянные, сколоченные из досок. В них в картонных коробках замки, ключи, инструкция.
Поехал на завод. Со мной поехал директор. Ну чтоб проконтролировать. А на самом деле, потому что скучно было дома сидеть. И бухгалтер. Чтоб заплатить. Приехали. Кинули в фургон пять ящиков.
Говорю:
- Надо привязать.
Директор:
- У нас нету времени привязывать. Надо сегодня в магазин закинуть.
Типа, руководит.
Бухгалтер:
- Замки железные. Что им будет?
Я:
- Ну, как хотите. Потом на меня не наезжайте. Я предупредил.
Директор:
Хватит писдить. Поехали.
В этот день мы замки не сдали. Пока ехали, ящики ездил по фургону, стукаясь об его стены, и развалились. Когда мы открыли фургон, мы увидели прелестную картину. На полу фургона равномерным слоем лежали доски от ящиков, картонные коробки, замки, инструкции, ключи.
Весь следующий день мы провели в этом фургоне, укладывая замки и инструкции в коробки, и подбирая к КАЖДОМУ замку ключи.