17 досадных моментов, которые заставили людей воскликнуть: "Почему я?"

Никто не застрахован от неудачных дней. Это может быть результатом неправильного выбора или просто невезения, но неудачи иногда случаются. Герои этого поста вляпались в сложные ситуации, которые могут испортить настроение надолго. Но не стоит унывать, ведь чёрную полосу всегда сменяет белая.