17 досадных моментов, которые заставили людей воскликнуть: "Почему я?"

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Никто не застрахован от неудачных дней. Это может быть результатом неправильного выбора или просто невезения, но неудачи иногда случаются. Герои этого поста вляпались в сложные ситуации, которые могут испортить настроение надолго. Но не стоит унывать, ведь чёрную полосу всегда сменяет белая.
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2. Я подготовила хлеб к выпечке, и ждала, чтобы тесто немного подросло. Захожу на кухню, а там...
4. По дороге на работу лопнула шина. Не проблема, у меня есть запасная. Нет. Запаска тоже вышла из строя
5. Я занимаюсь каллиграфией. Я не туда поместил символ, обведенный кружком, который является частью свитка из 300 слов, который я почти закончил после пяти дней работы
6. Я случайно оставила сумку с ноутбуком на крыше машины и уехала, все еще держа ее наверху
9. Парень из службы доставки забыл включить ручной тормоз на нашей крутой подъездной дорожке
12. Использовал слишком много клея для дерева, чтобы прикрепить крючок к двери. Высох он именно так
14. Вид на Гранд-Каньон после того, как я взял напрокат машину и ехал три часа, чтобы его увидеть
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Вот когда не успеешь спросить...
Либо руки не из того места, либо голова.
А унитаз еще рабочий, срать точно в дырочку надо.