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17 досадных моментов, которые заставили людей воскликнуть: "Почему я?"

17 досадных моментов, которые заставили людей воскликнуть: "Почему я?"

Автор:
01 ноября 2023 21:55
Сообщество : Жизнь
Метки: Досадные   Не застрахован   испортить   люди   моменты   почему   
3834
18

Никто не застрахован от неудачных дней. Это может быть результатом неправильного выбора или просто невезения, но неудачи иногда случаются. Герои этого поста вляпались в сложные ситуации, которые могут испортить настроение надолго. Но не стоит унывать, ведь чёрную полосу всегда сменяет белая.

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Метки: Досадные   Не застрахован   испортить   люди   моменты   почему   
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19  комментариев
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63k
doker 2 часа назад
Это мелочи жизни.
Вот когда не успеешь спросить...

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10k
nihilists 13 минут назад
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1k
Звёздный странник 20 минут назад
Автор, опять заголовки к фото налепил по шаблону "Гугл-переводчик - наше всё!"
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3k
SaveUs 23 минуты назад
Меня били и издевались надо мной мои одноклассники на протяжении 5 лет, почему я? Я с этой мыслью ложусь спать и с этой мыслью встаю.
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1k
Звёздный странник Полчаса назад
Так по многим фото ответ на вопрос "Почему я?" сам напрашивается.
Либо руки не из того места, либо голова.
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6k
Трям 43 минуты назад
Комментарий к фото
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59k
Олег Час назад
ну тупые.....
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1k
alex Час назад
Комментарий к фото
полмешка риса скушевала. полукитаянка получилася. с утра у некоторых опосля перепоя.
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15k
Типа граф Час назад
Почему он , а не я еду в Египет !
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2k
Rom Час назад
Да, пчела ее именно укусила....
А унитаз еще рабочий, срать точно в дырочку надо.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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1k
alex 2 часа назад
Комментарий к фото
не чертёжник ты и не картограф. лезвие типа "Нева" или "Спутник" и простой ластик. Дайте мне формат А4 - вырежу эту хрень, потом ластиком аккуратно подтереть. Ватман - ващще мечта исправителя. А тутай, походу, цельный папирус, знатная бумага
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9k
sedoisever 2 часа назад
Досадный момент, когда пихаешь яйца в микроволновку? "Почему я..." такой дебил?
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