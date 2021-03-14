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Шашлыки 2021 - на что конкретно распространяется запрет и как не попасть на штраф?

Шашлыки 2021 - на что конкретно распространяется запрет и как не попасть на штраф? (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2021 23:11
Метки: законы   мангал   огонь   противопожарная безопасность   шашлык   
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Пожалуй, многие из вас слышали про нашумевшие запреты разводить костры и жарить шашлыки на даче. Нормативный акт, регламентирующий данный вопрос, называется "Противопожарные правила".
В целом, прямого запрета на приготовление ароматного блюда в правилах нет. Однако, пожарить теперь мясо над мангалом - задача не самая простая. Более того, под фактический запрет попали пикники на природе...

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Метки: законы   мангал   огонь   противопожарная безопасность   шашлык   
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9  комментариев
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17k
Андрей Иванов 3 часа назад
Смотря из кого шашлыки жарить. Если из проверяющих, то никаких ограничений.
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−111
LoginNaFishkah Час назад
Тут про дедывоевали, как по графику... как им там смотрится с того света?
Защитили землицу русскую?
Столько с народа выжать, как свой, ни один чужак не посмеет
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2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Мне интересно другое, как они всё это будут контролировать, наверно как в мультике?
Ссылка www.youtube.com
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169
Вано 2 часа назад
Двенадцатый калибр решает все проблемы. Его даже заряжать не надо...
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17k
babuby 3 часа назад
А если задаться целью дополнить пост автора, то многие ужаснутся! Там будет и про запреты на рыбалку, и про запреты касающиеся пребывания возле водоёмов, и про запреты на посещение лесов, и про запреты на забор воды из природных водоёмов(да, даже кружку воды из водоёмов брать запрещается), и ещё много чего.
А так да, наверное это и есть та самая свобода, за которую немерено людей полегло в Гражданскую, и Вторую Мировую войны!
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1k
Скальпы Гуронов babuby 2 часа назад
- В гроде Литтл Рок в Арканзасе запрещается выгуливать коров на главной улице после часа дня в воскресенье.
- В Нью Орлеане нельзя привязывать крокодилов к гидрантам.
- В Айдахо запрещено рыбачить, сидя на верблюде.
- В Северной Дакоте считается преступлением ложиться спать, не сняв ботинок.
СВАБОДА И ДЫМАКРАТЕЯ В АПАСНАСТИ!!!
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9k
Домашние хитрости 3 часа назад
Ну и ладно. Опять дома пожарим

https://old.fishki.net/2453481-neobychnaja-besedka.htmlhttps://old.fishki.net/2453481-neobychnaja-besedka.html
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