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Пожалуй, многие из вас слышали про нашумевшие запреты разводить костры и жарить шашлыки на даче. Нормативный акт, регламентирующий данный вопрос, называется "Противопожарные правила".
В целом, прямого запрета на приготовление ароматного блюда в правилах нет. Однако, пожарить теперь мясо над мангалом - задача не самая простая. Более того, под фактический запрет попали пикники на природе...
В целом, прямого запрета на приготовление ароматного блюда в правилах нет. Однако, пожарить теперь мясо над мангалом - задача не самая простая. Более того, под фактический запрет попали пикники на природе...
Типичный российский дачник не всегда сможет выполнить новые противопожарные правила
Они предписывают соблюдать дистанцию 50 метров между костром и ближайшей постройкой. Учитывая то, что классические "6 соток" это участок 20*30 метров, выдержать такое расстояние смогут лишь те, у кого участок вдвое больше.
Впрочем, при жарке мяса на мангале, эта дистанция сокращается до 5 метров.
Но засада заключается в том, что мангал при этом должен быть располагаться не ближе 30
метров к лиственному лесу и не ближе 100 метров к хвойному!
Вторым препятствием для дачного шашлычника будет обязанность создать в радиусе 10 метров от мангала "пожарную минерализированную полосу". По-сути, это противоогневый ров.
Если на даче эти условия можно хоть как-то выполнить, пикник на природе с мангалом теперь под фактическим запретом, а невыполнение предписаний грозит обидными штрафами.
Но засада заключается в том, что мангал при этом должен быть располагаться не ближе 30
метров к лиственному лесу и не ближе 100 метров к хвойному!
Вторым препятствием для дачного шашлычника будет обязанность создать в радиусе 10 метров от мангала "пожарную минерализированную полосу". По-сути, это противоогневый ров.
Если на даче эти условия можно хоть как-то выполнить, пикник на природе с мангалом теперь под фактическим запретом, а невыполнение предписаний грозит обидными штрафами.
За нарушение "Противопожарных правил" можно угодить и в тюрьму...
В целом, учитывая вред от лесных пожаров, ответственность выглядит обоснованной, однако, как видится, всё может свестись к тому, что на дачников будут оформлять административные протоколы или брать мелкие взятки за их несоставление.
Тем более это обидно из-за того, что тайгу, как правило, умышленно поджигают "чёрные лесорубы", чтобы замести следы.
Тем более это обидно из-за того, что тайгу, как правило, умышленно поджигают "чёрные лесорубы", чтобы замести следы.
Видеообзор "Противопожарных правил" для тех, кто не хочет читать
Авторский пост
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Защитили землицу русскую?
Столько с народа выжать, как свой, ни один чужак не посмеет
А так да, наверное это и есть та самая свобода, за которую немерено людей полегло в Гражданскую, и Вторую Мировую войны!
- В Нью Орлеане нельзя привязывать крокодилов к гидрантам.
- В Айдахо запрещено рыбачить, сидя на верблюде.
- В Северной Дакоте считается преступлением ложиться спать, не сняв ботинок.
СВАБОДА И ДЫМАКРАТЕЯ В АПАСНАСТИ!!!
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