Впрочем, при жарке мяса на мангале, эта дистанция сокращается до 5 метров.

Но засада заключается в том, что мангал при этом должен быть располагаться не ближе 30

метров к лиственному лесу и не ближе 100 метров к хвойному!



Вторым препятствием для дачного шашлычника будет обязанность создать в радиусе 10 метров от мангала "пожарную минерализированную полосу". По-сути, это противоогневый ров.



Если на даче эти условия можно хоть как-то выполнить, пикник на природе с мангалом теперь под фактическим запретом, а невыполнение предписаний грозит обидными штрафами.