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На аудио-ниве в Советском Союзе всё было довольно серьезно – собственная промышленность выпускала и акустику, и аудио-компоненты всех мастей.
На фоне массовой продукции появлялись настоящие жемчужины, ставшие сегодня уже какими-то музейными редкостями.
Посмотрим подборку из десяти интересных моделей советской аудиотехники.
На фоне массовой продукции появлялись настоящие жемчужины, ставшие сегодня уже какими-то музейными редкостями.
Посмотрим подборку из десяти интересных моделей советской аудиотехники.
1.
Акустические системы АСДС-201 «Диностатик»
Созданные в ВНИИРПА им. А.С. Попова колонки поражают и сегодня: модель щеголяет использованием как динамических, так и электростатических излучателей (отсюда и название – диностатические АС).
Басовые головки (на базе 25ГДН-3) работали в оформлении «закрытый ящик», так что бас получился сухим и точным, кроме того, громкоговорители можно было располагать вблизи от стен.
Как и упоминалось, на СЧ/ВЧ трудится электростатический модуль – закрепленный в жесткой раме.
Конструкторам удалось обеспечить хорошую сшивку столь разных излучателей, звук у АСДС-201 «Диностатик» был весьма интересным – при условии, конечно, подведения к ним значительной мощности.
Созданные в ВНИИРПА им. А.С. Попова колонки поражают и сегодня: модель щеголяет использованием как динамических, так и электростатических излучателей (отсюда и название – диностатические АС).
Басовые головки (на базе 25ГДН-3) работали в оформлении «закрытый ящик», так что бас получился сухим и точным, кроме того, громкоговорители можно было располагать вблизи от стен.
Как и упоминалось, на СЧ/ВЧ трудится электростатический модуль – закрепленный в жесткой раме.
Конструкторам удалось обеспечить хорошую сшивку столь разных излучателей, звук у АСДС-201 «Диностатик» был весьма интересным – при условии, конечно, подведения к ним значительной мощности.
2.
Акустические системы Электроника 150 АС-001
Эти колонки сошли со сборочной линии в конце восьмидесятых годов ХХ века – их выпускал опять ВНИИРПА им. А.С. Попова.
Как и в случае с АСДС-201 «Диностатик», конструкция оказалась весьма любопытной: вместо традиционной динамической головки на ВЧ был применен излучатель Хейла, а басовый блок с солидным 300 мм вуфером оказался усилен пассивным излучателем.
Четкий, точный и прекрасно артикулированный бас модели буквально хватал звезды с неба и вызывал настоящий «шок и трепет».
Кроме честной АЧХ от 40 до 20 000 Гц колонки имели и неплохую чувствительность (91 дБ) и допускали подведение аж 150 Вт мощности.
К сожалению, вышла лишь небольшая партия этих шикарных спикеров, так что, на сегодня они уже стали коллекционной редкостью.
Эти колонки сошли со сборочной линии в конце восьмидесятых годов ХХ века – их выпускал опять ВНИИРПА им. А.С. Попова.
Как и в случае с АСДС-201 «Диностатик», конструкция оказалась весьма любопытной: вместо традиционной динамической головки на ВЧ был применен излучатель Хейла, а басовый блок с солидным 300 мм вуфером оказался усилен пассивным излучателем.
Четкий, точный и прекрасно артикулированный бас модели буквально хватал звезды с неба и вызывал настоящий «шок и трепет».
Кроме честной АЧХ от 40 до 20 000 Гц колонки имели и неплохую чувствительность (91 дБ) и допускали подведение аж 150 Вт мощности.
К сожалению, вышла лишь небольшая партия этих шикарных спикеров, так что, на сегодня они уже стали коллекционной редкостью.
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3.
Высокоточные колонки 100АС-002-1 «Кливер» производились на заводе «Красный Луч» – модель была оформлена по закрытому принципу, демонстрировала АЧХ от 40 до 25 000 Гц и могла развивать до 107 дБ звукового давления.
Платой за это стала низкая чувствительность (85,5 дБ), так что, к АС требовался мощный усилитель (пиковая подводимая мощность достигала 150 Вт, из интересных особенностей стоит отметить светодиодный индикатор уровня, позволяющий контролировать перегрузку спикеров).
Качественные драйверы, сверхжесткий корпус с распорками, заполненный стекловолокном, специальные экраны и хитрая установка головок – все это обеспечило бархатное и очень натуральное звучание.
Платой за это стала низкая чувствительность (85,5 дБ), так что, к АС требовался мощный усилитель (пиковая подводимая мощность достигала 150 Вт, из интересных особенностей стоит отметить светодиодный индикатор уровня, позволяющий контролировать перегрузку спикеров).
Качественные драйверы, сверхжесткий корпус с распорками, заполненный стекловолокном, специальные экраны и хитрая установка головок – все это обеспечило бархатное и очень натуральное звучание.
4.
Электрофон Корвет ЭФ-248-стерео
Корвет ЭФ-248-стерео впервые был выпущен на Кировском заводе «Ладога» в 1986 году, а в 1988 году система пережила апгрейд и получила картридж с алмазной иглой ГЗМ-105Д (АЧХ проигрывателя расширилась до полосы 20 – 25 000 Гц). Достойные ТТХ (детонация 0,18%, соотношение «сигнал/шум» 65 дБ, выходная мощность 2 х 10 Вт) гарантировали уверенное звучание – ну а внешний вид комплекса был очень необычным для тех лет.
Вертикально ориентированная вертушка с прямым приводом, тангенциальный тонарм со стабилизатором прижимной силы и системой перераспределения статического заряда для очистки пластинки от пыли – технологий тут хватало. Вишенка на торте – подсветка, которая позволяла легко находить нужные треки на диске.
Корвет ЭФ-248-стерео впервые был выпущен на Кировском заводе «Ладога» в 1986 году, а в 1988 году система пережила апгрейд и получила картридж с алмазной иглой ГЗМ-105Д (АЧХ проигрывателя расширилась до полосы 20 – 25 000 Гц). Достойные ТТХ (детонация 0,18%, соотношение «сигнал/шум» 65 дБ, выходная мощность 2 х 10 Вт) гарантировали уверенное звучание – ну а внешний вид комплекса был очень необычным для тех лет.
Вертикально ориентированная вертушка с прямым приводом, тангенциальный тонарм со стабилизатором прижимной силы и системой перераспределения статического заряда для очистки пластинки от пыли – технологий тут хватало. Вишенка на торте – подсветка, которая позволяла легко находить нужные треки на диске.
5.
CD-плеер Эстония ЛП-010 Стерео
Музейная редкость. Аппарат появился в продаже в 1987 году тиражом всего в пару сотен устройств! Запредельная цена (1 100 руб.) на первый советский проигрыватель компакт-дисков не стала преградой – устройства просто смели с прилавков.
Эстония ЛП-010 Стерео использовал микропроцессорное управление на базе двух 8-битных чипов Intel, а мощная система питания позволяла на равных конкурировать по части качества воспроизведения с такими монстрами, как Philips CD204.
Музейная редкость. Аппарат появился в продаже в 1987 году тиражом всего в пару сотен устройств! Запредельная цена (1 100 руб.) на первый советский проигрыватель компакт-дисков не стала преградой – устройства просто смели с прилавков.
Эстония ЛП-010 Стерео использовал микропроцессорное управление на базе двух 8-битных чипов Intel, а мощная система питания позволяла на равных конкурировать по части качества воспроизведения с такими монстрами, как Philips CD204.
6.
Пьезоэлектрические наушники ТПС-1
Уникальная советская разработка – пьезоэлектрические наушники ТПС-1, использующие пленки толщиной 10 мкм в качестве излучателей.
АЧХ от 20 до 20 000 Гц , вес в 300 г. по тем временам казался чрезвычайно низким, а саунд головных телефонов был открытым и воздушным.
Модель явно опередила свое время – жаль лишь, что ее тираж оказался ничтожным
Уникальная советская разработка – пьезоэлектрические наушники ТПС-1, использующие пленки толщиной 10 мкм в качестве излучателей.
АЧХ от 20 до 20 000 Гц , вес в 300 г. по тем временам казался чрезвычайно низким, а саунд головных телефонов был открытым и воздушным.
Модель явно опередила свое время – жаль лишь, что ее тираж оказался ничтожным
7.
Магнитола Рига-230
Как вам небольшая магнитола ценой в 675 руб.?
Именно столько стоила Рига-230 – система со съемными спикерами и качественной кассетной декой (которая умела работать с двумя типами ленты, допускала по канальную регулировку записи и оснащалась системой шумоподавления.
Для столь миниатюрных размеров модель имела неплохую выходную мощность в 3 Вт на канал – правда, вес магнитолы был весьма солидным (10,5 кг).
От восьми батареек Рига-230 могла работать автономно – так что, отличное качество звука было доступно и на природе.
Как вам небольшая магнитола ценой в 675 руб.?
Именно столько стоила Рига-230 – система со съемными спикерами и качественной кассетной декой (которая умела работать с двумя типами ленты, допускала по канальную регулировку записи и оснащалась системой шумоподавления.
Для столь миниатюрных размеров модель имела неплохую выходную мощность в 3 Вт на канал – правда, вес магнитолы был весьма солидным (10,5 кг).
От восьми батареек Рига-230 могла работать автономно – так что, отличное качество звука было доступно и на природе.
8.
Полная система Феникс-005-стерео
Феникс-005-стерео предлагался за 3 400 руб. – и даже за эти деньги эту полную систему было купить весьма сложно.
Здесь было все, о чем только можно было мечтать – direct-drive вертушка, десятиполосный эквалайзер, кассетная дека, а мощность усиления достигала 2 х 100 Вт. Комплектные колонки 35-АС-212 были весьма хороши, а для перевозки комплекса требовался автомобиль – все упаковывалось в кучу коробок и весило более 130 кг.
Феникс-005-стерео предлагался за 3 400 руб. – и даже за эти деньги эту полную систему было купить весьма сложно.
Здесь было все, о чем только можно было мечтать – direct-drive вертушка, десятиполосный эквалайзер, кассетная дека, а мощность усиления достигала 2 х 100 Вт. Комплектные колонки 35-АС-212 были весьма хороши, а для перевозки комплекса требовался автомобиль – все упаковывалось в кучу коробок и весило более 130 кг.
9.
Катушечный магнитофон Олимп-004-стерео
Олимп-004-стерео выпускался на Кировском ПО им. Лепсе и относился к нулевому классу техники.
Наивысшее в советской иерархии качество модели не вызывало никаких нареканий – лентопротяжный механизм с прямым приводом вала, электронное управление режимами, система автоматической стабилизации натяжения ленты и электронный контроль скорости вращения, встроенный автостоп.
Саунд у аппарата был роскошным – плотным, фактурным и детальным, так что этого мастодонта весом в 28 кг многие хотели заполучить к себе домой.
Жаль лишь, что скорость движения ленты у бытовых аппаратов составляла 19 и 9,5 см/сек (а вот профессиональная версия устройства уже могла работать на 19 и 38 см/с). АЧХ у катушечника лежала в пределах от 31 до 16 000 Гц.
Олимп-004-стерео выпускался на Кировском ПО им. Лепсе и относился к нулевому классу техники.
Наивысшее в советской иерархии качество модели не вызывало никаких нареканий – лентопротяжный механизм с прямым приводом вала, электронное управление режимами, система автоматической стабилизации натяжения ленты и электронный контроль скорости вращения, встроенный автостоп.
Саунд у аппарата был роскошным – плотным, фактурным и детальным, так что этого мастодонта весом в 28 кг многие хотели заполучить к себе домой.
Жаль лишь, что скорость движения ленты у бытовых аппаратов составляла 19 и 9,5 см/сек (а вот профессиональная версия устройства уже могла работать на 19 и 38 см/с). АЧХ у катушечника лежала в пределах от 31 до 16 000 Гц.
10.
Катушечный магнитофон Маяк-001-стерео
Маяк-001-стерео базировался на экспериментальной модели «Юпитер» – этот 20-килограммовый аппарат с АЧХ от 31 до 20 000 Гц и детонации в 0,1% произвел настоящую бурю на рынке.
Победы на фестивалях, шикарные отзывы критиков, «Знак качества», присужденный в 1980 году – все было хорошо, кроме объема поставок.
Очередь на получение вожделенного бобинника растягивалась на долго, а цены у спекулянтов зашкаливали. Скорости движения ленты – 19 и 9,5 см/сек, продвинутое дистанционное управление, стрелочные индикаторы уровня и записи – все это в наличии.
Маяк-001-стерео базировался на экспериментальной модели «Юпитер» – этот 20-килограммовый аппарат с АЧХ от 31 до 20 000 Гц и детонации в 0,1% произвел настоящую бурю на рынке.
Победы на фестивалях, шикарные отзывы критиков, «Знак качества», присужденный в 1980 году – все было хорошо, кроме объема поставок.
Очередь на получение вожделенного бобинника растягивалась на долго, а цены у спекулянтов зашкаливали. Скорости движения ленты – 19 и 9,5 см/сек, продвинутое дистанционное управление, стрелочные индикаторы уровня и записи – все это в наличии.
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Метки: СССР Фотографии. аудиотехника интересно
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