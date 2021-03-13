2.

Акустические системы Электроника 150 АС-001

Эти колонки сошли со сборочной линии в конце восьмидесятых годов ХХ века – их выпускал опять ВНИИРПА им. А.С. Попова.

Как и в случае с АСДС-201 «Диностатик», конструкция оказалась весьма любопытной: вместо традиционной динамической головки на ВЧ был применен излучатель Хейла, а басовый блок с солидным 300 мм вуфером оказался усилен пассивным излучателем.

Четкий, точный и прекрасно артикулированный бас модели буквально хватал звезды с неба и вызывал настоящий «шок и трепет».

Кроме честной АЧХ от 40 до 20 000 Гц колонки имели и неплохую чувствительность (91 дБ) и допускали подведение аж 150 Вт мощности.

К сожалению, вышла лишь небольшая партия этих шикарных спикеров, так что, на сегодня они уже стали коллекционной редкостью.