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10 редких моделей советской аудиотехники. Экстравагантные разработки эпохи СССР

10 редких моделей советской аудиотехники. Экстравагантные разработки эпохи СССР (10 фото)

Автор:
13 марта 2021 21:34
Метки: СССР   Фотографии.   аудиотехника   интересно   
754
10
На аудио-ниве в Советском Союзе всё было довольно серьезно – собственная промышленность выпускала и акустику, и аудио-компоненты всех мастей.
На фоне массовой продукции появлялись настоящие жемчужины, ставшие сегодня уже какими-то музейными редкостями.
Посмотрим подборку из десяти интересных моделей советской аудиотехники.
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Метки: СССР   Фотографии.   аудиотехника   интересно   
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8  комментариев
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154
Petrov 3 часа назад
В CD-плеере Эстония ЛП-010 стояли чипы не Intel, а знаменитые Philips tda 1540.
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8k
Караганда Petrov 2 часа назад
так автору похрен-он тут за лайками.
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10k
Типа граф 10 минут назад
У нас такая была
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Александр Сучков 2 часа назад
у меня такой вот был, колонки норм бахали)))
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