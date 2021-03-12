Итак, кляр и панировка. Ничего мудрого в кляре нет. Яйцо, пол стакана молока, маленькая ложка крахмала ну и приправы, ибо вкус рыбы будет зависить от этого на 80%. Лично я добавил по-чутку майорана, фенхеля, зубчик чеснока, перца.Вообще тут вам весь полёт мыслей и вкуса....Ибо давно известно:"На вкус и цвет-все фломастеры разные". Не стесняйтесь и фантазируйте!

Панировка: не менее важная составляющая блюда. Секрет и истина в том, что она должна состоять: 39% Именно 39 :)))% муки, 39%-манной крупы, 20% панировочных сухарей и именно:))) 2% приправы, типа "Вегетта"