525
9
Попалась на рынке в Риге зубатка, нарезанная стейками. Ну и решил побаловать семью и Вас. Рецепт "колотнули" мне когда-то норвеги. Вот так по-малу и плагиачу. Надо отметить, что зубатка-рыба "креветковая" что-то сродни сому или налиму. Я имею в виду по вкусу.
Итак, зубатка, нарезанная стейками. Упаси , Господи, добавлять соль. Соевый соус на пол часа-час.
Стейк зубатки и соевый соус. На этом пока всё!
Кляр и панировка
Итак, кляр и панировка. Ничего мудрого в кляре нет. Яйцо, пол стакана молока, маленькая ложка крахмала ну и приправы, ибо вкус рыбы будет зависить от этого на 80%. Лично я добавил по-чутку майорана, фенхеля, зубчик чеснока, перца.Вообще тут вам весь полёт мыслей и вкуса....Ибо давно известно:"На вкус и цвет-все фломастеры разные". Не стесняйтесь и фантазируйте!
Панировка: не менее важная составляющая блюда. Секрет и истина в том, что она должна состоять: 39% Именно 39 :)))% муки, 39%-манной крупы, 20% панировочных сухарей и именно:))) 2% приправы, типа "Вегетта"
Панировка: не менее важная составляющая блюда. Секрет и истина в том, что она должна состоять: 39% Именно 39 :)))% муки, 39%-манной крупы, 20% панировочных сухарей и именно:))) 2% приправы, типа "Вегетта"
×
Много растительного масла и разогретая "в дым" скворода.
Хочу отметить, что рыбу Нужно класть на сильно разогретую сквороду, но поместив рыбу, тут же убавить огонь на самый минимум.
Готово.
Готово!
Важно!!!!
Долька лимона- это так-сяк, я бы сказал, на любителя....
А вот водочка должна быть всенепременно из морозилки!
Приятного аппетита!
Важно!!!!
Долька лимона- это так-сяк, я бы сказал, на любителя....
А вот водочка должна быть всенепременно из морозилки!
Приятного аппетита!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов
- "С какой стати ты мне не помогаешь?": яжемать потребовала в магазине шампанское для рыбы
- Рыбаки поймали рыбу весом 133 килограмма
- "Слабоумие и отвага": мужчины продолжают рыбачить на скалах, на которых постоянно гибнут рыбаки
- Рыба-крокодил напугала сингапурцев
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...
Мы любим рыбу, и тоже готовим в разных вариациях. В кляре готовит только старший сын, причем на эле (тяжелом пиве). Но не зубатку, сига или треску.
Без обид прими следущее (глаза сломало):
Полчаса и полстакана пишутся слитно. Помалу это от мало-помалу, что тоже слитно. Почутку даже не упоминаю. По чуть-чуть.
а "в дым сковородку" - это я вообще не понял, потому-что масло должно кипеть. а когда масло на сковороде "в дым" горит, то у него и вкус прогорклый появляется, а значит и у рыбы, и для здоровья это нифига не полезно. так что - не рекомендую на сгоревшем масле жарить...
мерзость, это даже хуже теплой