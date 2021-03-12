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Компот из самых разных картинок.
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Авторский пост
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Спросонья открывает холодильник с намерением сварганить бутерброд. Берёт пачку масла, видит на ней - 72%. Со словами "Ещё 28% осталось" кладёт масло на место и закрывает холодильник.