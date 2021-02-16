Провалы от горе-дизайнеров

Дизайнеры умеют удивлять странными проектами, а когда креативный подход встречается со смекалкой людей из народа, то получается вообще эпично. Именно такие безумные дизайнерские идеи и публикуют в инстаграме "Ugly design" ("Уродливый дизайн"). В аккаунте 644 тыс подписчиков. Давайте посмотрим, что за жесть есть в мире!
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