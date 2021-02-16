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Провалы от горе-дизайнеров

Провалы от горе-дизайнеров (18 фото)

Автор:
16 февраля 2021 12:37
Сообщество : Юмор
Метки: Горе дизайнеры   дизайн   дизайнеры из народа   прикол   рукожопы   смекалка   смешные картинки   ужасный дизайн   
632
18
Дизайнеры умеют удивлять странными проектами, а когда креативный подход встречается со смекалкой людей из народа, то получается вообще эпично. Именно такие безумные дизайнерские идеи и публикуют в инстаграме "Ugly design" ("Уродливый дизайн"). В аккаунте 644 тыс подписчиков. Давайте посмотрим, что за жесть есть в мире!

 
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Метки: Горе дизайнеры   дизайн   дизайнеры из народа   прикол   рукожопы   смекалка   смешные картинки   ужасный дизайн   
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5k
Bjornsson 10 минут назад
Крэнг
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17k
Андрей Иванов 3 минуты назад
Каждое лето в одной и той же турецкой гостинице
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