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Несбывшиеся предсказания из прошлого, которые сегодня кажутся абсурдными

Несбывшиеся предсказания из прошлого, которые сегодня кажутся абсурдными (15 фото)

Автор:
18 января 2021 14:17
Метки: картинки   несбывшиеся предсказания   предсказания   прикол   смешные картинки   
1145
15
Человечество всегда с восторгом и страхом относилось к предсказаниям. Одни мысли о будущем пугали, другие вселяли надежду. Сейчас у нас есть возможность оглянуться на высказывания из прошлого и убедиться, что не все предсказания, даже сказанные, например, выдающимися людьми ушедшего времени, сбываются.
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Метки: картинки   несбывшиеся предсказания   предсказания   прикол   смешные картинки   
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13  комментариев
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47k
alertol 36 минут назад
И да, курение имеет лечебный эффект (просто побочные намного сильнее и опаснее)
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citrus1 Минуту назад
Примитивный высер
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26k
Acu900 2 минуты назад
Он не учел что из за интернета- факс это уже история
Он не учел что из за интернета- факс это уже история
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26k
Acu900 4 минуты назад
А что? Он прав. Он же в 49 году не сказал в каком будущем. В 60-х годах он столько и весил
А что? Он прав. Он же в 49 году не сказал в каком будущем. В 60-х годах он столько и весил
А что? Он прав. Он же в 49 году не сказал в каком будущем. В 60-х годах он столько и весил
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27k
Aleksandr 7 минут назад
Несбывшиеся предсказания из прошлого, которые сегодня кажутся абсурдными
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6k
Денис 9 минут назад
Да были бы деньги, то каждый накупил этих баксов
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5k
Nobody Noname 9 минут назад
Июль 2020:
Ну и чего боялись? Здулся ваш коронавирус. А шума-то сколько...
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3k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Сразу и не поймёшь, к чему это всё, пока до конца не досмотришь.
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28k
KiploksAKS Полчаса назад
1840 год
"Что касается эфира, что это чудесное и одновременно ужасное средство, и я скажу что хлороформ ещё чудеснее и ужаснее".
Тот же Андре Вельпо, хирург.
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47k
alertol 37 минут назад
Чувак из IBM сказал прямо противоположное. Он сказал "Я думаю мы найдём спрос на пять компьютеров"
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17k
_Tango_ alertol Полчаса назад
И говорил он не о персоналках )
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50k
pynh 44 минуты назад
Комментарий к фото
Тоже непонятно. В будущем уменьшили до полутора. Потом еще уменьшили. Что не так?
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50k
pynh 45 минут назад
Комментарий к фото
"состовляЕТ". При чем тут предсказание?
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