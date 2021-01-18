Несбывшиеся предсказания из прошлого, которые сегодня кажутся абсурдными

Человечество всегда с восторгом и страхом относилось к предсказаниям. Одни мысли о будущем пугали, другие вселяли надежду. Сейчас у нас есть возможность оглянуться на высказывания из прошлого и убедиться, что не все предсказания, даже сказанные, например, выдающимися людьми ушедшего времени, сбываются.

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