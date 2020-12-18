FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11272 поста • 2493 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
40 веселых картинок с налетом черного юмора

40 веселых картинок с налетом черного юмора (41 фото)

Автор:
18 декабря 2020 10:55
Сообщество : Юмор
Метки: Забавная подборка   веселые картинки   иллюстратор   иллюстрации   смешные картинки   смешные картинки для взрослых   черный юмор   юмор   
1790
41
Бен Чен - известный дизайнер и иллюстратор из Тайваня. Его стиль узнаваем, а работы полны отсылок к поп-культуре и черного юмора. Вот некоторые из лучших иллюстраций, от которых вы получите удовольствие!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Забавная подборка   веселые картинки   иллюстратор   иллюстрации   смешные картинки   смешные картинки для взрослых   черный юмор   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Ginny Час назад
а чем он проигрывает? иглы то не нет....
а чем он проигрывает? иглы то не нет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
159
Я тебя вижу!!! 8 минут назад
D каком месте нужно было хотя бы улыбнуться???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
SerGProS 13 минут назад
40 веселых картинок с налетом черного юмора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Зотов 18 минут назад
девочка и спички - "сказка" сама по себе криповая, а тут ещё и Гонщик)
девочка и спички - "сказка" сама по себе криповая, а тут ещё и Гонщик)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Corvus Corax 40 минут назад
К нумеру 37.

К нумеру 37.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 45 минут назад
Чето нихрена не смешно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
569
Владимир 55 минут назад
Ну такое себе. Хотя рисует хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Гребем мы снег лопатой" - алтуфьевские коммунальщики утерли нос Моргенштерну (1 фото + 2 видео) "Гребем мы снег лопатой" - алтуфьевские коммунальщики утерли нос Моргенштерну (1 фото + 2 видео) Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить Дикие картинки из дикой реальности Дикие картинки из дикой реальности Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника Даже украсть не умеют как следует! Даже украсть не умеют как следует! Что не так с нашим обществом: 25 иллюстраций, заставляющих задуматься Что не так с нашим обществом: 25 иллюстраций, заставляющих задуматься
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

466268



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Идиотские предложения от депутатов Госдумы
1
308
Идиотские предложения от депутатов Госдумы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Уловистая мохнатка на щуку! Работает! 4 озера за день. По новым местам
0
9
Уловистая мохнатка на щуку! Работает! 4 озера за день. По новым местам
Кастом BMW R1200GS с коляской от голландских мастеров LBS
0
2
Кастом BMW R1200GS с коляской от голландских мастеров LBS
"Гребем мы снег лопатой" - алтуфьевские коммунальщики утерли нос Моргенштерну (1 фото + 2 видео)
"Гребем мы снег лопатой" - алтуфьевские коммунальщики утерли нос Моргенштерну (1 фото...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
5
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#факты#авария#автомобили#забавно#собаки#в мире#война#картинки
#фото#животные#интересное#история#девушки#спорт#автомир#фотографии#закон#кино
#прикол#подборка#россия#дтп#дети#смешно#прикольные#авто авария#знаменитости#коты

На что жалуетесь?

Вернуться