40 веселых картинок с налетом черного юмора

Бен Чен - известный дизайнер и иллюстратор из Тайваня. Его стиль узнаваем, а работы полны отсылок к поп-культуре и черного юмора. Вот некоторые из лучших иллюстраций, от которых вы получите удовольствие!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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