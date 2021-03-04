18 дизайнеров, которые дали волю своей фантазии больше, чем нужно

Какие у вас есть ассоциации со словом дизайн? Возможно, там будет что-то про стиль, удобство и креативность. Но мы вам покажем примеры дизайна, который очень далёк от этих понятий и вызывает не чувство прекрасного, а чувство стыда. Смотришь и думаешь: «Ну и как такое можно было придумать?» В общем, довольно слов, смотрите сами!