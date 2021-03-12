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А виноватыми в этой абсурдной истории являются ортодоксальные иудеи, не захотевшие сидеть рядом с женщиной.
38-летняя Мелани Вулфсон (Melanie Wolfson), имеющая британское и израильское гражданство, написала жалобу на авиакомпанию EasyJet, сотрудники которой дважды заставляли ее пересаживаться с места на место.
Мелани Вулфсон
Такие ситуации возникали на рейсах EasyJet из-за того, что соседями по креслу женщины оказывались ортодоксальные мужчины-иудеи, отказавшиеся сидеть с нею рядом. Обо раза бортпроводники просили Мелани пересесть, и если на первую рокировку она согласилась безропотно, чтобы не задерживать рейс, во второй своей поездке при схожих обстоятельствах Вулфсон отказалась менять место. Тогда бортпроводники попросили подсесть к ней двух других девушек, решив, тем самым, проблему без конфликта.
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Вулфсон сообщает, что специально доплатила за место у прохода, и когда бортпроводник стал просить ее пересесть, она подумала, что это поможет отцу с ребенком быть рядом. Однако мужчина, который должен был занять ее место, оказался незнакомцем для ортодоксов. И его выбрали лишь потому, что евреи не хотели находиться рядом с женщиной. Эта ситуация оказалась для Мелани еще более неприятной из-за того, что никто из пассажиров не попытался вмешаться в конфликт. А бортпроводница, чтобы загладить неприятное впечатление, в качестве компенсации предложила даме бесплатный горячий напиток.
Однако так просто этотт инцидент пассажирка не оставила, и после безответной жалобы в авиакомпанию обратилась с иском в суд. Согласно израильскому законодательству, в стране запрещена дискриминация по любому признаку, в том числе по религиозным предпочтениям и полу. Адвокат Вулфсон смог доказать в этих двух эпизодах наличие дискриминации по половому признаку. И хотя авиаперевозчик был британским, инцидент происходил в аэропорту Бен-Гурион, находящимся на территории Израиля, что накладывает обязательство на выполнение законов этой страны.
Бортпроводники EasyJet говорят, что подобные просьбы от ортодоксов, летящих из Тель-Авива в Лондон и другие европейские города, довольно часты, и многие пассажирки соглашаются на них, чтобы не задерживать рейс. Однако на этот раз авиаперевозчик, похоже, заплатит за случившееся кругленькую сумму. Компенсация пассажирке составит 15 тысяч фунтов стерлингов. А EasyJet намеревается провести дополнительные обучающие тренинги для экипажа и персонала компании, которые помогут избегать в будущем подобных конфликтов и решать их бескровно (и безденежно).
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Метки: 000 EasyJet авиа дискриминация компенсация ортодоксы
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Насколько я знаю, обычные израильтяне тоже не больно-то жалуют ортодоксов.
15 хорошо делится на три)))
А вот тогда Да!
не работают, плодятся как кролики.