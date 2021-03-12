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Британская авиакомпания выплатит пассажирке £15,000 из-за дискриминацию по полу

Британская авиакомпания выплатит пассажирке £15,000 из-за дискриминацию по полу (5 фото)

Автор:
12 марта 2021 12:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 000   EasyJet   авиа   дискриминация   компенсация   ортодоксы   
2071
5
А виноватыми в этой абсурдной истории являются ортодоксальные иудеи, не захотевшие сидеть рядом с женщиной.
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Метки: 000   EasyJet   авиа   дискриминация   компенсация   ортодоксы   
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3k
Дмитрий Григорьев Час назад
Ай, не будьте такими шлемазлами. Читаем статью внимательно. Хасиды с этой еврейкой Мелани на все рейсы берут соседние билеты. Потом устраивают скандал и прогоняют ее. Потом Мелани устраивает скандал,а компенсацию они делят пополам.
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31k
Nefrion 2 минуты назад
Не все евреи ортодоксы - кто-то же принял этот закон о запрете дискриминации.
Насколько я знаю, обычные израильтяне тоже не больно-то жалуют ортодоксов.
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3k
Саша 15 минут назад
Охренеть, система сломана....евреев обула)))
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45k
Albert GER Саша 9 минут назад
Ви плохо знаете евреев.
15 хорошо делится на три)))
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9k
Максим 18 минут назад
Поэтому надо с собой на борт брать сэндвич с беконом, ну или тупо бутер с салом) Подходит этот поц, а вы хрусть все ртом этот запас холестерина, так чтоб ортодокс побежал быстрее чем самолет летает)
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3k
Арт 20 минут назад
Жиды как и хачи - везде пытаются свои понятия втулить, особенно касаемо религии и традиций.... и тут как раз фраза в тему "ибо не"уй" .... не нравится что то? Пи"дуйте в свой жидостан или в свою хачевню, в аул.... как говорила бабуля "идите вые"ываться в свой двор"))) вы приехали - уважайте местные традиции, либо на"уй отсюда! Таким надо манежку еженедельно устраивать, что б не расслаблялись))
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−70
...мать вашу... Полчаса назад
учитывая что она израильтянка и в курсе ортодоксальных обычаев - то она привычна в разделению мужчин и женщин в общественном пространстве и вряд ли очень от этого страдает, она просто поимела британцев пасующих при юр-разборках с евреями, уверен она не смеет в автобусе Иерусалим-ТельАвив сесть рядом с ортодоксами - знает что заплюют как шиксу.
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883
Алексей Зубков ...мать вашу... 19 минут назад
Вы когда нибудь ездили на рейсовом автобусе в Израиле? Для уродов специальные кошерные маршруты. А в рейсовом простом они будут посланы на йух.
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671
likiloki 42 минуты назад
Это ведь их религия. Значит проблемы вызванные их религией - это их проблемы. Люди не причастные к их религии не должны страдать из-за чужой веры.
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15k
sanchesS80 54 минуты назад
Вот просто интересно: если арабская женщина заявит что ей нельзя быть рядом с чужим мужчиной, то её просьбу так же рьяно будут исполнять как и еврейские хотелки.
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8k
Шурум-бурум Час назад
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26k
Aqueronte Час назад
Так почему этих обрезков не пересадить? Это же им не нравится.
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3k
livaneth Час назад
Эта авиакомпания будет платить по всем искам, пока не наймет еврея - адвоката. Причем не на зарплату а на процент от выигранных исков.
А вот тогда Да!
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5k
sivanov1079 Час назад
В Победе было б всем насрать, и ортодоксы хмсосамши сели бы где удалось
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31k
Alex Час назад
Вывод - все проблемы из за евреев
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655
zu4ara Час назад
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31k
Alex zu4ara Час назад
Большой куш?
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655
zu4ara Alex Час назад
да
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494k
Alexey Berestenko Час назад
Заказываешь отдельное питание на борт - свиную отбивную, сало с черным хлебом - и угощаешь ортодоксов
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26k
Aqueronte Alexey Berestenko Час назад
Сожрут
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15k
sanchesS80 Aqueronte 56 минут назад
Если нахаляву, то могут и сожрать.
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272
Сергій Мазуренко sanchesS80 9 минут назад
ага и крест поцелуют
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3k
tamin Час назад
А если бы не пересадили, евреи внутри выпускают манифест и ни один еврей не сядет в эту авиакомпанию по всему миру. Им проще барышне 15к фунтов выплатить
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42k
Цыц тут у меня Час назад
Не хотят лететь рядом с женщиной, пусть летят рядом с самолетом.
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3k
Михалыч Час назад
Хитрые ортодоксы, если б они ее не пересадили, она б их засудила за, как они любят говорить, харассмент.
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7k
Акакий Час назад
ортодоксальные евреи та еще беда для израиля.
не работают, плодятся как кролики.
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1k
Лёха 2 часа назад
Правильно сделала. Кстати,а почему ортодоксам не предложили другое место? У туалета где-нибудь
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5k
sivanov1079 Лёха Час назад
Можно ортодокса с ортодоксом посадить. они начнут выяснять кто из них ортодоксальней, драка и штраф. Профит
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1k
Максим 2 часа назад
Я бы тоже не хотел сидеть рядом с ортодоксальными евреями. Но знаете, есть претензии к размещению? Может лучше арендовать самолет полностью и тогда уже качать права с кем сидеть, что есть и прочее.
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