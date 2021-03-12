Вулфсон сообщает, что специально доплатила за место у прохода, и когда бортпроводник стал просить ее пересесть, она подумала, что это поможет отцу с ребенком быть рядом. Однако мужчина, который должен был занять ее место, оказался незнакомцем для ортодоксов. И его выбрали лишь потому, что евреи не хотели находиться рядом с женщиной. Эта ситуация оказалась для Мелани еще более неприятной из-за того, что никто из пассажиров не попытался вмешаться в конфликт. А бортпроводница, чтобы загладить неприятное впечатление, в качестве компенсации предложила даме бесплатный горячий напиток.