FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7597 постов • 710 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Россиянке удалось отсудить у изготовителя Kia 15 миллионов рублей за пару небольших дефектов авто

Россиянке удалось отсудить у изготовителя Kia 15 миллионов рублей за пару небольших дефектов авто (4 фото)

Автор:
16 марта 2021 10:23
Сообщество : Автомир
Метки: Kia Quoris KH 5.0   авто   компенсация   отсудила   суд   
2467
4
Жительница Санкт-Петербурга в августе 2019 года стала владелицей Kia Quoris KH 5.0 в версии «премиум» 2017 года выпуска. Через четыре месяца у авто обнаружились мелкие неисправности. Официальные дилеры устранять их отказались, заявив, что все это не гарантийный случай. И тогла автовладелица пошла ва-банк.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Kia Quoris KH 5.0   авто   компенсация   отсудила   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Inter Час назад
уж очень все быстро разрешилось и откуда взялись 15 лямов?? пусть скинут решение суда, название этого суда, дату заседания... уж пи.здеж..ом что-то попахивает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Serg Минуту назад
Кстати только на вскидку нашел в интернете десятка два исков к изготовителю ООО «Эллада Интертрейд» по поводу неисправностей автомобилей KIA. Что навевает на грустные размышления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
_Giorgio_ 21 минуту назад
Дилеры жлобы, такие мелкие даже дефекты не хотят устранить. Слишком уверены, что у клиентов нет шансов или желания судиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov Полчаса назад
А что все так поражаются, какая тетя молодец, столько времени, нервов потратила.
Да она адвокатов наняла и они всю работу сделали.
Поэтому и сумма такая огромная к взысканию.
Четыре экспертизы только обошлись в копеечку. Плюс по максимальным расценкам стадо юристов в несколько миллионов могло вылезти. Так что это головняк и заработок юристов, а она просто решила поучить жадных дураков. И поделом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Александр Колесников 43 минуты назад
Если это правда, то львиную долю отсуженного получит адвокат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Свирепый Бамбр 49 минут назад
Премиум, бля, за 2 ляма... вы угараете чтоль? Обычное говно для бомбил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан Новак Свирепый Бамбр 42 минуты назад
Ну конечно!!! Добавь ещё что папа недавно купил новую бэху и ты теперь на таких из заднего сиденья в окно плюеш.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov Свирепый Бамбр 39 минут назад
Kia Quoris для бомбил? Смешно...
Я конечно понимаю, что ты хочешь продемонстрировать всем какой ты успешный пацан, но какого фига ты тогда торчишь на фишках?
Типа такой олигарх олигархыч, у которого дворецкий даже не сядет в Киа чтоб доехать до гаража с ролс-ройсами, но при этом сам на фишках целыми днями зависаешь)))
Либо ты дурак, если с деньгами не нашел себе более интересного занятия, либо дешевка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Руслан Новак 39 минут назад
Папа умер. А бэхи для заднеприводных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр harlamov 37 минут назад
А я не знал, что сюда пускают только нищебродов. Спасибо, что предупредил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Eltiftel Свирепый Бамбр Полчаса назад
ну тебе из метрополитена виднее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 57 минут назад
странная статья... в тексте написано "моральный вред автовладелицы был оценен всего в 10000 рублей, зато неустойки за просрочку о возврате суммы и о возмещении убытков, суд оценил в пять с лишним миллионов рублей. Дилеры тоже пострадали, но не так серьезно. С них взыскали 150 000 руб неустойки за период просрочки, когда компания отказалась устранять недостатки, 10 000 рублей морального вреда и штраф в размере 80 000 руб" Может у меня с математикой что то не то...но 15 млн никак не складывается из тех сумм что озвучены)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
4k
Андрей dima423 Полчаса назад
скорее всего авто подорожало раза в 2-3 с момента покупки, и тогда вполне можно сложиться такая стоимость. Посмотрите ролики Ярдрея на ютюбе, он часто в 2-3 цены авто отсуживает, если косяк действительно производителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 Result 20 минут назад
А на мэйле, где источник статьи вообще бред какой то написан

В итоге суд взыскал с «Эллада Интертрейд»:

5 061 450 рублей штраф
2 250 000 рублей стоимость Kia
2 944 900 рублей убытки в виде разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой товара на момент вынесения судом решения
2 800 000 рублей неустойка за просрочку в удовлетворении требований потребителя о возмещении убытков в виде разницы между ценой товара и ценой соответствующего товара на момент вынесения судом решения
2 100 000 рублей неустойка за просрочку в удовлетворении требований потребителя о возврате суммы, уплаченной по договору розничной купли-продажи
18 000 рублей стоимость дополнительного оборудования
10 000 рублей за моральный вред

5М штраф за что?
2,25М стоимость КИА, это вообще что? почему они полную стоимость КИА ей возвращать должны?
2.945М что за убытки в виде разницы цены в договоре и на момент суда?? вообще бред типа КИА 17 года на момент суда стала стоить 5+М?
дальше вообще ахинея какая то про неустойки 2,8М и 2.1М

... а потом еще и "Кроме того, с ООО «Эллада Интертрейд» взыскали неустойку в размере 0,5% от стоимости товара (5 194 900 руб.) за каждый день просрочки удовлетворения требования по дату фактической уплаты"

Итого получается по тексту статьи более 20 Млн))) помоему какой то безграмотный практикант школьник эту статью на Мэйле писал... вобще ничего не бьется

Вот не поверю никогда пока не увижу реальное решение суда... и даже если допустить что такое решение суда было, уверен что его оспорят в вышестоящей инстанции... Исходя из такого решения могу предположить что владелица КИА - дочка судьи...только этим можно обосновать такое бредовое решение)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
670k
Result Автор поста dima423 15 минут назад
https://t.me/SPbGS/7901https://t.me/SPbGS/7901
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
670k
Result Автор поста dima423 14 минут назад
так еще госпошлины и прочее, что оплачивает ответчик в случае проигрыша. Подробно тут: https://t.me/SPbGS/7901https://t.me/SPbGS/7901
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 Result 5 минут назад
ну не очень авторитетный источник пост в телеге) по идее решения суда должны быть в открытом доступе, не смотрели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex 57 минут назад
АвтоЛеди жена судьи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
316
Алексей Гулевич 59 минут назад
деньги к деньгам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Bill Час назад
Как сильно после этого автопроизводитель поднял цены чтобы скомпенсировать ущерб?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 Bill 56 минут назад
никак) для автопроизводителя этот ущерб ниже статистической погрешности, сотые или тысячные процента от прибыли)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Иван Иванов 2 часа назад
На таких людях все и держится. Может следующему автовладельцу починят все без вопросов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BillyBonzz Иван Иванов Час назад
я тебя умоляю! у нас по сей день автомобильный бизнес работает по бандитским правилам - "клиент всегда лошара!" и отжимать свои права у них надо каждый раз как в первый раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото) «Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото) "Просто взлетели все на воздух": пикап сбил четверых на остановке в Красноярске "Просто взлетели все на воздух": пикап сбил четверых на остановке в Красноярске Богатая китаянка увидела в сериале собственную спальню с лежащей актрисой Богатая китаянка увидела в сериале собственную спальню с лежащей актрисой Британская авиакомпания выплатит пассажирке £15,000 из-за дискриминацию по полу Британская авиакомпания выплатит пассажирке £15,000 из-за дискриминацию по полу Фотомодель выместила злобу от неудавшейся жизни на своей бабушке Фотомодель выместила злобу от неудавшейся жизни на своей бабушке В Дагестане у многодетной матери отобрали детей из-за пирсинга и крашеных волос В Дагестане у многодетной матери отобрали детей из-за пирсинга и крашеных волос
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

670504



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
А ведь можно выделяться интеллектом
2
545
А ведь можно выделяться интеллектом
Сохиба в каждый двор: как питерский дворник спас детсад от потопа
1
56
Сохиба в каждый двор: как питерский дворник спас детсад от потопа
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дэдпула в натуральную величину продают за 10 тысяч долларов
0
0
Дэдпула в натуральную величину продают за 10 тысяч долларов
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
1
321
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
«Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото)
«Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ты только казахам меня не продавай
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#кино#автомобили#сатира#позитив#дтп#смешные#на различный вкус
#фото#животные#интересно#автомир#картинки#прикольные#Россия#знаменитости#сша#подборка
#история#СССР#люди#интересное#приколы#масленица#вов#настроение#авто аварии#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться