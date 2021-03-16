Автомобиль премиум линейки был 2017 года выпуска и обошелся Ларисе в 2,2 млн рублей. Уже через четыре месяца женщина заметила, что в авто перестал функционировать обогрев левого зеркала заднего вида и кнопка Mode, расположенная на руле. Эти недочеты, возможно, и не оказывали особенного влияния на эксплуатацию авто, но Ларису больше рассердило другое: официальные дилеры не захотели исправлять эти "косяки", сославшись на то, что дефекты были приобретены во время использования машины, а значит, не являются гарантийными.