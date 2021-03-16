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Жительница Санкт-Петербурга в августе 2019 года стала владелицей Kia Quoris KH 5.0 в версии «премиум» 2017 года выпуска. Через четыре месяца у авто обнаружились мелкие неисправности. Официальные дилеры устранять их отказались, заявив, что все это не гарантийный случай. И тогла автовладелица пошла ва-банк.
Автомобиль премиум линейки был 2017 года выпуска и обошелся Ларисе в 2,2 млн рублей. Уже через четыре месяца женщина заметила, что в авто перестал функционировать обогрев левого зеркала заднего вида и кнопка Mode, расположенная на руле. Эти недочеты, возможно, и не оказывали особенного влияния на эксплуатацию авто, но Ларису больше рассердило другое: официальные дилеры не захотели исправлять эти "косяки", сославшись на то, что дефекты были приобретены во время использования машины, а значит, не являются гарантийными.
Тогда автовладелица обратилась к изготовителям авто в ООО «Эллада Интертрейд» и потребовала вернуть стоимость машины (2 250 000 рублей), а также возместить убытки в связи с удорожанием товара. Ей отказали, и автоледи обратилась в суд.
Ответчики настаивали, что дефекты были эксплуатационными, а не имели производственный характер. Однако на основании четырех экспертиз, показаний специалистов и экспертов суд счел эти доводы несостоятельными и пришел к выводу, что установленные поломки, напротив, являются производственными. В итоге с производителя взыскали около 15 миллионов рубей. В эту сумму, как сообщает портал Авто Mail.ru, вошла не только стоимость авто, но и множество других неустоек и штрафов. Кстати, моральный вред автовладелицы был оценен всего в 10000 рублей, зато неустойки за просрочку о возврате суммы и о возмещении убытков, суд оценил в пять с лишним миллионов рублей. Дилеры тоже пострадали, но не так серьезно. С них взыскали 150 000 руб неустойки за период просрочки, когда компания отказалась устранять недостатки, 10 000 рублей морального вреда и штраф в размере 80 000 руб.
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Метки: Kia Quoris KH 5.0 авто компенсация отсудила суд
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Да она адвокатов наняла и они всю работу сделали.
Поэтому и сумма такая огромная к взысканию.
Четыре экспертизы только обошлись в копеечку. Плюс по максимальным расценкам стадо юристов в несколько миллионов могло вылезти. Так что это головняк и заработок юристов, а она просто решила поучить жадных дураков. И поделом.
Я конечно понимаю, что ты хочешь продемонстрировать всем какой ты успешный пацан, но какого фига ты тогда торчишь на фишках?
Типа такой олигарх олигархыч, у которого дворецкий даже не сядет в Киа чтоб доехать до гаража с ролс-ройсами, но при этом сам на фишках целыми днями зависаешь)))
Либо ты дурак, если с деньгами не нашел себе более интересного занятия, либо дешевка.
В итоге суд взыскал с «Эллада Интертрейд»:
5 061 450 рублей штраф
2 250 000 рублей стоимость Kia
2 944 900 рублей убытки в виде разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой товара на момент вынесения судом решения
2 800 000 рублей неустойка за просрочку в удовлетворении требований потребителя о возмещении убытков в виде разницы между ценой товара и ценой соответствующего товара на момент вынесения судом решения
2 100 000 рублей неустойка за просрочку в удовлетворении требований потребителя о возврате суммы, уплаченной по договору розничной купли-продажи
18 000 рублей стоимость дополнительного оборудования
10 000 рублей за моральный вред
5М штраф за что?
2,25М стоимость КИА, это вообще что? почему они полную стоимость КИА ей возвращать должны?
2.945М что за убытки в виде разницы цены в договоре и на момент суда?? вообще бред типа КИА 17 года на момент суда стала стоить 5+М?
дальше вообще ахинея какая то про неустойки 2,8М и 2.1М
... а потом еще и "Кроме того, с ООО «Эллада Интертрейд» взыскали неустойку в размере 0,5% от стоимости товара (5 194 900 руб.) за каждый день просрочки удовлетворения требования по дату фактической уплаты"
Итого получается по тексту статьи более 20 Млн))) помоему какой то безграмотный практикант школьник эту статью на Мэйле писал... вобще ничего не бьется
Вот не поверю никогда пока не увижу реальное решение суда... и даже если допустить что такое решение суда было, уверен что его оспорят в вышестоящей инстанции... Исходя из такого решения могу предположить что владелица КИА - дочка судьи...только этим можно обосновать такое бредовое решение)))