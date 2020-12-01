"Заткнись и жри": хозяйка бигля сняла на камеру обращение с собакой работников аэропорта

Перед вылетом в Сочи в переноске Харпо разместили камеру - его хозяйка хотела посмотреть, как пес проведет свой первый перелет. Однако она увидела гораздо больше, чем планировала.
Петербурженка Анастасия Лапшина летела в северную столицу из курортного Сочи не одна, а с псом. Бигля Харпо, как и положено, поместили в переноску и, сопроводив документами, отправили "живым багажом". А дальше началось интересное.
Хозяйка бигля установила в его клетке-переноске камеру, которая случайно зафиксировала, как грузчики обращаются с животным. Запись видео Настя разместила в своем Инстаграм.
Харпо
Ролик сопровождал комментарий хозяйки Харпо, которая объяснила, что к переноске пес приучен и чувствует себя в ней как дома. Начало путешествия не предвещало беды: "Мы попрощались с Харпо, я оставила ему вкусняшку, он спокойно начал ее грызть. Я была рада, что он был такой спокойный. " Зато потом начались неприятности. "Когда его спустили вниз, грузчики @aer.aero начали провоцировать его, дразнить и грубо обзывать. Харпо стал нервничать и начал лаять. Если бы не камера (снимали на айфон se) , которую мы установили внутри бокса, мы бы даже не узнали, что там с ним происходило. Собаки и так испытывают стресс при полёте, не хватало ещё получать лишний стресс от сотрудников аэропорта. Сегодня нам удалось снять такое отношение, а представьте сколько всего происходит с нашими друзьями, а мы об этом не знаем. Что за вседозволенность? Так просто это оставлять нельзя", - возмущается Настя.
Девушка попросила распространить это видео, чтобы решить проблему отношения сотрудников аэропорта к домашним животным, которые совершают полет в качестве "живого багажа". "В идеале, хотелось бы, чтобы были онлайн камеры, чтобы каждый владелец видел, что происходит с их питомцем. И чтобы всяким больным людям не повадно было обижать беззащитных животных", - пишет хозяйка бигля.
Девушка попросила распространить это видео, чтобы решить проблему отношения сотрудников аэропорта к домашним животным, которые совершают полет в качестве "живого багажа". "В идеале, хотелось бы, чтобы были онлайн камеры, чтобы каждый владелец видел, что происходит с их питомцем. И чтобы всяким больным людям не повадно было обижать беззащитных животных", - пишет хозяйка бигля.
Харпо
Поскольку пассажирке, недовольной обслуживанием, стали поступать нелицеприятные отзывы, она написала дополнительный пост, в котором ответила на интересующие некоторых подписчиков вопросы.
1. "Насчёт камеры. Камеру установили, чтобы узнать как собака перенесла свой первый полёт. Телефон на который все снималось был закреплён ещё дома к боксу. Бокс осматривали два раза на специальной ленте. Первый раз в разобранном состоянии (то есть телефон был на самом видном месте) , потом ещё его взвешивали и телефон также был на виду. Второй раз телефон, уже записывающий видео , проверяли на ленте перед тем как забрать собаку. Телефон был поставлен на авиарежим."
2. «Не пинали же? Приехал живой».
"За это что спасибо нужно сказать? На месте моей собаки с устойчивой психикой могла оказаться собака с менее устойчивой психикой и она бы не смогла успокоиться так быстро и могла бы себе навредить. Представьте, сколько всего осталось за кадров с другими питомцами. А вы даже не подозреваете, а собака вам никогда не расскажет. Я купила услугу и ее выполнили не качественно. Но для многих людей эмоциональная сторона живого существа ничего не значит."
3. "У всех грузчиков такая манера общения".
"Зачем всех грузчиков то обижать, в аэропорту Пулково тоже грузчики были и они вели себя очень аккуратно по отношению к собаке."
4. Авиакомпания.
"Она здесь не причём. Я специально не указывала а/к, чтобы некоторые на неё бездумно не набросились. Летели Red Wings , к ним вопросов никаких нет. Они отвечали на все мои вопросы про собаку, успокаивали. Говорили, что они его погрузили и температура в отсеке была +16 градусов. При посадке тоже сотрудница проследила за выгрузкой собаки из самолёта. Они молодцы. Мы пообщались с представителем от аэропорта Сочи, он извинился, но сказал, что не они не могут уволить сотрудника, но обещали поругать. Также пообещал, что со всеми работниками грузового отделения будет проведён тренинг с кинологом. Звучит неплохо. А потом они выпустили пост типа с извинениями, но в конце решили добавить про запрет на съемку. Жаль, что многие не видят проблему и искренне не понимают, что такого случилось. Пока так будет, ни о каком нормальном отношении к животным речи быть не может".
1. "Насчёт камеры. Камеру установили, чтобы узнать как собака перенесла свой первый полёт. Телефон на который все снималось был закреплён ещё дома к боксу. Бокс осматривали два раза на специальной ленте. Первый раз в разобранном состоянии (то есть телефон был на самом видном месте) , потом ещё его взвешивали и телефон также был на виду. Второй раз телефон, уже записывающий видео , проверяли на ленте перед тем как забрать собаку. Телефон был поставлен на авиарежим."
2. «Не пинали же? Приехал живой».
"За это что спасибо нужно сказать? На месте моей собаки с устойчивой психикой могла оказаться собака с менее устойчивой психикой и она бы не смогла успокоиться так быстро и могла бы себе навредить. Представьте, сколько всего осталось за кадров с другими питомцами. А вы даже не подозреваете, а собака вам никогда не расскажет. Я купила услугу и ее выполнили не качественно. Но для многих людей эмоциональная сторона живого существа ничего не значит."
3. "У всех грузчиков такая манера общения".
"Зачем всех грузчиков то обижать, в аэропорту Пулково тоже грузчики были и они вели себя очень аккуратно по отношению к собаке."
4. Авиакомпания.
"Она здесь не причём. Я специально не указывала а/к, чтобы некоторые на неё бездумно не набросились. Летели Red Wings , к ним вопросов никаких нет. Они отвечали на все мои вопросы про собаку, успокаивали. Говорили, что они его погрузили и температура в отсеке была +16 градусов. При посадке тоже сотрудница проследила за выгрузкой собаки из самолёта. Они молодцы. Мы пообщались с представителем от аэропорта Сочи, он извинился, но сказал, что не они не могут уволить сотрудника, но обещали поругать. Также пообещал, что со всеми работниками грузового отделения будет проведён тренинг с кинологом. Звучит неплохо. А потом они выпустили пост типа с извинениями, но в конце решили добавить про запрет на съемку. Жаль, что многие не видят проблему и искренне не понимают, что такого случилось. Пока так будет, ни о каком нормальном отношении к животным речи быть не может".
Между тем, в обсуждениях было довольно много пользователей, искренне недоумевающих, о каком издевательстве может идти речь. Ну, поговорили с псом с использованием идиоматических выражений - так грузчики по другому и не умеют. Ну, дразнили, не убили же, в конце концов!
После кошачьей трагедии на борту «Аэрофлот» решил пересмотреть правила перевозки животных
Между тем, скандалы с перелетом животных отечественными перевозчиками, случаются каждый год. Вспомнить хотя бы рейс, закончившийся для владельцев породистых кошек гибелью двух животных (пост по ссылке в заголовке). Тогда хозяева домашних питомцев, вынужденных брать их с собой в полет, стали требовать от авиакомпаний пересмотреть правила перевозки домашних животных. Изменения, которые некоторые компании внесли в правила перевозки, есть, но они минимальны. Общественница, которая мониторит этот вопрос, рассказывает о них так: "Хозяева по-прежнему не имеют права доплатить за перевес и взять животное в салон, если его масса превышает допустимую, или выкупить соседнее кресло, на которое можно установить переноску. Кроме того, перевозчики не несут ответственности за гибель животных или их травмирование во время погрузки в аэропорту или полета. Смерть питомца будет расценена просто как утеря багажа. Да и погрузка вещей и живых зверей в багажный отсек самолета все также происходит одновременно".
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Я тоже своему так говорю когда достанет;
-Жри чё дают и иди накуй!
P.S. А что на это скажут деревенские цепные???
Что касается перевозки животных в салоне, то есть предложение лучше. Продавайте места для пассажиров в багажном отделении вместе с их питомцами.
Кстати первый мужик ей еще и приятного аппетита пожелал.
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а на каком основании? камера в глубине бокса, ничего запрещённого в части безопасности режимного объекта не снимает.
А так можно было бы ещё и в прокуратуру написать для профилактики.
Глядишь, и качество сервиса повысится
как там в коментах пишут, лучшеб больным детям эти деньги пожертвовала. напиши сколько тебе эта собак обходится, тебя вообще вся страна ненавидеть будет
п.с летел на вирджин атлантик. заказанной еды кошерной не было , но был в списке. да ещё самолёт опоздал сидел в лондоне на пересадке 14часов в запертом терминале. сначала послали потом предложили 40т майлов компенсации (билет 80тыс майлс) из принципа пошёл в бруклине в суд по мелким искам, несмотря на то что нифуя не житель штатов и компания английская. тем не менее в итоге получил $1200 компенсации за билет $1000