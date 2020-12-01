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"Заткнись и жри": хозяйка бигля сняла на камеру обращение с собакой работников аэропорта

"Заткнись и жри": хозяйка бигля сняла на камеру обращение с собакой работников аэропорта (7 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 16:00
Сообщество : Животные
Метки: авиа   животные   издевательства   перелет с животным   самолет   сочи   
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Перед вылетом в Сочи в переноске Харпо разместили камеру - его хозяйка хотела посмотреть, как пес проведет свой первый перелет. Однако она увидела гораздо больше, чем планировала.

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Метки: авиа   животные   издевательства   перелет с животным   самолет   сочи   
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36k
Нанук Паналык 52 минуты назад
Вполне нормально побеседовали...Где криминал то?
Я тоже своему так говорю когда достанет;
-Жри чё дают и иди накуй!
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3k
Барсук 3 минуты назад
Офигеть, биглю сказали жри, пилять и иди на йух...
Хозяева теперь разорятся на собачьем психологе
А не, всё верно, это же не просто пес, это творческая личность...
P.S. А что на это скажут деревенские цепные???

Ссылка www.youtube.com
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3k
Мих 22 минуты назад
Тонкая психика бигла была травмирована посланием накуй? О. какие бессердечные люди! Убить их, нахрен!
Что касается перевозки животных в салоне, то есть предложение лучше. Продавайте места для пассажиров в багажном отделении вместе с их питомцами.
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53
Алексей Полчаса назад
Бедная, бедная псина. Оскорбили ее, она же сейчас срать под себя начнет от оскорблений. Какие душевные страдания она испытала, просто ужас. Ее же просто так рскорбили работники аэропорта, какие они мексиканские негодяи. Их всех надо лишить премии. Собачка даже на них погавкала, а потом весь полет плакала. Ну что за жизнь настала. Собаке надо обязательно написать заявление в пракуратуру, пусть проверят этот аэропорт на качество обслуживания собак и накажут всех виновных по всей строгости закона.
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8k
ScorpionDS 50 минут назад
Ну реально чего она ожидала, когда куча уставших мужиков должны слушать ее лай? Что они обращаясь к ней на вы будут ее успокаивать, Пушкина почитают?

Кстати первый мужик ей еще и приятного аппетита пожелал.
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1k
Radugananebe ScorpionDS Полчаса назад
Так пес и не лаял, пока к нему не начали цепляться. Смотрите полное видео, а не нарезку.
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448
... ScorpionDS Полчаса назад
работа у них такая, если все будут жаловаться что устал или еще что то, что получится?
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3k
Александр Зотов Час назад
но в конце решили добавить про запрет на съемку.
---------
а на каком основании? камера в глубине бокса, ничего запрещённого в части безопасности режимного объекта не снимает.
А так можно было бы ещё и в прокуратуру написать для профилактики.
Глядишь, и качество сервиса повысится
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120
Андрей Александр Зотов Полчаса назад
Помнится, любые телефоны, поуэрбанки и другие электроприборы, работающие от батареи должны перевозиться в ручной клади по технике безопасности...
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131
vova old Час назад
грубо обзывать??? lol да на улице так люди с людьми так разговаривают. откуда собак знает что такое иди на**й если хозяка не научила? детей заведи, а потом яжмать разыгрывай
как там в коментах пишут, лучшеб больным детям эти деньги пожертвовала. напиши сколько тебе эта собак обходится, тебя вообще вся страна ненавидеть будет
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876
Шурман Час назад
Опять лайкодрочеры . Давайте на чемоданы тоже камеры вешать , прикиньте сколько можно узнать интересного о пути чемодана до грузового отсека и обратно . Года 3 назад сдали коляску в багаж , ну как сдали перед в ходом в самолет сложил и отдал сотрудникам , коляска дорогая Бугабу , прилетели все ок жду коляску и вот тебе чудо коляска без задних колес и погнутая рама :) перевозчик отказался компенсировать потому что коляска не застрахована . Пришлось покупать новую .
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131
vova old Шурман Час назад
как человек с осбым счстьем , чей чемодан почти никогда не доезжает целым, ответственно вам скажу, что всё зависит от компании.нет если эльаль то ничего не получите и ещё с вас изобразят мошенника)))но иногда очень приличные компенсации в среднем сразу предлагают $200 , можно туда ещё втребовать налог, но при наличии квитанции на покупку старой или то что взамен купили можно и гораздо блоьше. хотя я предпочитаю чтоб мой чемодан не ломали, и фотоапараты не воровали
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44k
Albert GER vova old 39 минут назад
Нормально ты деньги на билеты отбиваешь))
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876
Шурман vova old Полчаса назад
Честно сказать летал и эльаль и Райан и всякими там флай эмиратс и эирб балтики да много на чем летал . Компенсацию можно получить только у Люфтганза . Эти ребята работают очень хорошо . 24 числа опять лететь так что посмотрим что в этот раз :)
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131
vova old Шурман 14 минут назад
бритиш, очень приличые. мне как то на совместном рейсе эльаль просто уничтожил новый чемода, и их эксперт по фото заявил, что так и было я уж не говорчто все 3 ручки былли оторваны и 4 колеса и все стенки сломаны, я просто не в состояни был принести это чемодан в аэропорт. позвонил бритиш, объяснил ситуацию они пытались говорит с эльалем , им быстро надело и вернули $200+такс. чрез месяцпосле этог эльаль присла что так как их эксперт по фото сказал что чемодан очень старый(куплен за 3 дня до полёта))) они в качестве доброй воли могут мне дать $18))0 были посланы на правильном иврите))
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131
vova old Albert GER 5 минут назад
нафиг такое отбивание? вместо отдыха ищешь чемодан, потом тратишь время на переговоры, затем на покупку нового. нафиг. правда перестал покупать хорошие чемоданы))
п.с летел на вирджин атлантик. заказанной еды кошерной не было , но был в списке. да ещё самолёт опоздал сидел в лондоне на пересадке 14часов в запертом терминале. сначала послали потом предложили 40т майлов компенсации (билет 80тыс майлс) из принципа пошёл в бруклине в суд по мелким искам, несмотря на то что нифуя не житель штатов и компания английская. тем не менее в итоге получил $1200 компенсации за билет $1000
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