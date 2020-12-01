"Заткнись и жри": хозяйка бигля сняла на камеру обращение с собакой работников аэропорта

Поскольку пассажирке, недовольной обслуживанием, стали поступать нелицеприятные отзывы, она написала дополнительный пост, в котором ответила на интересующие некоторых подписчиков вопросы.



1. "Насчёт камеры. Камеру установили, чтобы узнать как собака перенесла свой первый полёт. Телефон на который все снималось был закреплён ещё дома к боксу. Бокс осматривали два раза на специальной ленте. Первый раз в разобранном состоянии (то есть телефон был на самом видном месте) , потом ещё его взвешивали и телефон также был на виду. Второй раз телефон, уже записывающий видео , проверяли на ленте перед тем как забрать собаку. Телефон был поставлен на авиарежим."



2. «Не пинали же? Приехал живой».

"За это что спасибо нужно сказать? На месте моей собаки с устойчивой психикой могла оказаться собака с менее устойчивой психикой и она бы не смогла успокоиться так быстро и могла бы себе навредить. Представьте, сколько всего осталось за кадров с другими питомцами. А вы даже не подозреваете, а собака вам никогда не расскажет. Я купила услугу и ее выполнили не качественно. Но для многих людей эмоциональная сторона живого существа ничего не значит."



3. "У всех грузчиков такая манера общения".

"Зачем всех грузчиков то обижать, в аэропорту Пулково тоже грузчики были и они вели себя очень аккуратно по отношению к собаке."



4. Авиакомпания.

"Она здесь не причём. Я специально не указывала а/к, чтобы некоторые на неё бездумно не набросились. Летели Red Wings , к ним вопросов никаких нет. Они отвечали на все мои вопросы про собаку, успокаивали. Говорили, что они его погрузили и температура в отсеке была +16 градусов. При посадке тоже сотрудница проследила за выгрузкой собаки из самолёта. Они молодцы. Мы пообщались с представителем от аэропорта Сочи, он извинился, но сказал, что не они не могут уволить сотрудника, но обещали поругать. Также пообещал, что со всеми работниками грузового отделения будет проведён тренинг с кинологом. Звучит неплохо. А потом они выпустили пост типа с извинениями, но в конце решили добавить про запрет на съемку. Жаль, что многие не видят проблему и искренне не понимают, что такого случилось. Пока так будет, ни о каком нормальном отношении к животным речи быть не может".