"Хотите, чтобы получилось как с Шамсутдиновым?": Шойгу пожаловался на дискриминацию в армии

Солдатам-новобранцам приходится нелегко, а уж тем, у кого фамилия Шойгу, наверное, и подавно. Молодой срочник так устал от тягот службы, что записал видеообращение на родном языке, в котором рассказал о том, что его и его сослуживцев-земляков постоянно сравнивают с известной личностью и дискриминируют по национальному признаку.