FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3924 поста • 710 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Хотите, чтобы получилось как с Шамсутдиновым?": Шойгу пожаловался на дискриминацию в армии

"Хотите, чтобы получилось как с Шамсутдиновым?": Шойгу пожаловался на дискриминацию в армии (7 фото)

Автор:
12 января 2021 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Тува   армия   дискриминация   притеснение   солдат   срочник   шойгу   
1677
7
Солдат служит в Ростове Великом (Ярославская область) и недоволен отношением к нему и его землякам. Он считает, что их притесняют по национальному признаку и сравнивают со своим знаменитым однофамильцем. Пользователи соцсетей уверены: если не обратить внимание на эту ситуацию, то возможно повторение истории со срочником Шамсутдиновым, расстрелявшим своих сослуживцев.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Тува   армия   дискриминация   притеснение   солдат   срочник   шойгу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
x3matic 59 минут назад
Ну не знаю.Когда я служил у нас всегда,любому телу прилипала какая нибудь кличка,и потом она была на протяжении всех двух лет.Татарин всегда был татарином,башкир-башкиром,тувинец-белка и т.д.Русским присваивалось или по фамилии или по его умственным или физическим недостаткам.Хромой-шлеп нога или спринтер,косой-заяц,в очках-фара,плешивый-лысый,ушастый-ухо и т.д.И никто не жаловался.Ко всему нужно относиться с позитивом,и с позитивом будут относиться к тебе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роман 7 минут назад
Опять говнозаголовок.
Ну зачем писать, что это однофамилец.
Напишем так, чтобы все думали про министра обороны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
Алксандр Шевченко 16 минут назад
Вот это шайба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
KOSTELLO 18 минут назад
Говорят, что я должен сопутствовать фамилии министра обороны

Сопутствовать?
Может соответствовать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Юрий 43 минуты назад
В подразделении должен находится дежурный офицер. Всегда. Вся дедовщина происходит в его отсутствие. Поэтому надо в первую очередь спрашивать с офицеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 45 минут назад
А я считаю что раз уж у нас армия срочная - то в школах ввести предмет - типа строевая подготовка и основы военной службы. Можно будет тогда убрать учебки в армии и готовить уже реальных военных спецов. Убрать ненужные религиозные предметы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Агент Безопасной Национальности Александр 5 минут назад
Раньше в школах была НВП. Основы строевой, знакомство с оружием, знакомство с Уставом, основы тактики и т.д.
Нас еще на стрельбище вывозили - военрук был комиссованным по ранению офицером-афганцем, договаривался с вояками в окрестных частях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Charles Montgomery Burns 49 минут назад
Тувинцы... Вечно прикидываются что ни черта не понимают, могут и офицера послать подальше. Без заточки не ходят) Пошутить над ними милое дело, но опасное) Этот наверняка стёба над ним не понимает и обижается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
742
Владимир 54 минуты назад
Армию надо делать 100% контрактной. Даже, если оставить обязательный призыв, то солдат должен получать реальную, адекватную зарплату. Практически вся Европа имеет профессиональные армии. Россия, как всегда, идет каким-то своим путем, полагая, что экономит средства на бесплатных солдатах. Увы, скупой всегда платит дважды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Michael Владимир Полчаса назад
Не думаю, что проблема в этом. В Израиле тоже обязательный призыв и никакой дедовщиной не пахнет, а даже наоборот - те кто на гражданке друг друга ненавидят, в форме друг за друга горой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Добрый Алабай Владимир 24 минуты назад
Служба по призыву - это подготовка резервистов. Случись что - кого-то надо призывать. А эти уже знают, с какой стороны из автомата пули вылетают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
742
Владимир Michael 20 минут назад
Менталитет евреев и россиян настолько разный, тем более надо учитывать многообразие народов России. Да и обстановка в Израиле достаточно мутная, ибо всю свою историю Израиль находится в состоянии гибридной войны с соседями арабами. У каждого свой образ жизни, традиции пределы дозволенности. Молодые пацаны, которые находятся в возрасте самоутверждения, в армии попадают в экстремальные условия. Кто-то начинает доминировать, кто-то подвергается унижениям. Я свою срочную отслужил в 82 году, хотя потом еще служил до 11 года и ушел майором.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
227
Сергей 55 минут назад
Психиатрическая экспертиза по нему плачет за попытку шантажа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
дедушка кац 55 минут назад
в мичигане уже подсчитали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
Сергей Час назад
Вопрос в вакууме - Если бы оправдали Шамсутдинова, сколь бы желающих унижать осталось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото) Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото) Геям и бисексуалам запретили сдавать плазму для лечения больных коронавирусом Геям и бисексуалам запретили сдавать плазму для лечения больных коронавирусом Женщинам снова доверят водить поезда московского метро Женщинам снова доверят водить поезда московского метро В Америке признали название «Эскимо» дискриминирующим эскимосов В Америке признали название «Эскимо» дискриминирующим эскимосов Анекдот от ВЦИОМ: Шойгу в списке героев Отечества всех эпох обогнал Суворова и Кутузова Анекдот от ВЦИОМ: Шойгу в списке героев Отечества всех эпох обогнал Суворова и Кутузова В Омске мужчине с лишним весом отказали в скидке в фитнес-клуб В Омске мужчине с лишним весом отказали в скидке в фитнес-клуб
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

635899



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
0
42
Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева
5
30
Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В 2020 году киноиндустрия недосчиталась 32 миллиардов долларов из-за Covid-19
2
23
В 2020 году киноиндустрия недосчиталась 32 миллиардов долларов из-за Covid-19
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
2
31
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото)
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мысли шире
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#животные#кино#прикольные#фотографии#знаменитости#СССР#природа#архитектура
#интересно#факты#сша#приколы#новый год#интересное#комментарии#на различный вкус#в мире#дерево
#прикол#история#картинки#Россия#дтп#аварии#смешные#подборка#сарказм.#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться