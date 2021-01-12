"Хотите, чтобы получилось как с Шамсутдиновым?": Шойгу пожаловался на дискриминацию в армии

Солдат служит в Ростове Великом (Ярославская область) и недоволен отношением к нему и его землякам. Он считает, что их притесняют по национальному признаку и сравнивают со своим знаменитым однофамильцем. Пользователи соцсетей уверены: если не обратить внимание на эту ситуацию, то возможно повторение истории со срочником Шамсутдиновым, расстрелявшим своих сослуживцев.
Солдатам-новобранцам приходится нелегко, а уж тем, у кого фамилия Шойгу, наверное, и подавно. Молодой срочник так устал от тягот службы, что записал видеообращение на родном языке, в котором рассказал о том, что его и его сослуживцев-земляков постоянно сравнивают с известной личностью и дискриминируют по национальному признаку.
"Говорят, что я должен сопутствовать фамилии министра обороны. Им не нравится мой размер глаз, говорят, что министр тоже тувинец, но он не такой как я" - жалуется юный Шойгу. Спустя время видео было удалено, однако его успели посмотреть, скопировать и отреагировать.
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Глава региона Шолбан Кара-оол успокоил своего земляка, заявив, что все знают о стойкости и храбрости воинов-тувинцев. "Нас тувинцев командиры всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы", - написал он на своей странице в ВК, заверив, что "через военное командование" будет организована проверка инцидента.
Между тем, в соцсетях уверены, что проблема не надумана: дискриминация по национальному признаку в армии была всегда и остается сейчас. И если не принимать мер, то возможно повторение истории с Шамсутдиновым - парнем-срочником, расстрелявшем своих сослуживцев.
Зато знают как из ложки наточить заточку и пырять сослуживцев.— Мусин Вадим (@nahmind) January 11, 2021
Нашлись и другие комментаторы, уверенные, что нытиков хватало всегда. Просто нужно честно служить и не выделываться.
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Метки: Тува армия дискриминация притеснение солдат срочник шойгу
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Вот лицо тувинца.
Ну зачем писать, что это однофамилец.
Напишем так, чтобы все думали про министра обороны.
Сопутствовать?
Может соответствовать?
Нас еще на стрельбище вывозили - военрук был комиссованным по ранению офицером-афганцем, договаривался с вояками в окрестных частях.