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Одна из самых жарких авиадуэлей Второй Мировой. "Эксперт" Баркхорн против аса Алелюхина

Одна из самых жарких авиадуэлей Второй Мировой. "Эксперт" Баркхорн против аса Алелюхина (8 фото)

Автор:
13 марта 2021 19:49
Метки: войга   герои   история   
552
8

В ноябре 1966 года база Королевских военно-воздушных сил Британии в графстве Глостершир принимала одного из самых необычных гостей в своей истории. С деловым визитом к RAF пожаловал "ас №2" нацистского Люфтваффе, а после войны, генерал немецкого Бундесвера Герхард Баркхорн. Это был один из самых опытных и даже легендарных гитлеровских "экспертов", повоевавший и на Восточном, и на Западном фронте.

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Метки: войга   герои   история   
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75k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Откровенно говоря - ФЕНОМЕНАЛЬНО
Дело в том, что ЛаГГ-3 и "Густав" - машины несопоставимые
неспроста летчики расшифровывали ЛаГГ как "Лакированный Авиационный Гроб Гарантированный"
скорость у ЛаГГ - 580
у мессера - 630
и самое главное: при сопоставимых взлетных весах в 3.2 тонны карбюраторный двигатель ЛаГГ отдавал 1150 л.с. против инжекторного ДаймлерБенц 1450 л.с.
Разница в 300 л.с. - колоссальна.
Как сумел наш Герой компенсировать такую разницу в мощности ?????????????????
40 минут маневрировать......
это как на Жигулях против БМВ......
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115
a17s76 6 минут назад
Немцы знатные [мат], которые уничтожили в 3 раза больше самолетов, чем было у СССР. Воевали они неплохо, споре нет, но победы себе выдумывали ещё лучше.
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6
valsol Час назад
а англичане его, значит, как почётного гостя принимали, опытом обмениваться. союзнички, ълять.
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1k
Дмитрий Час назад
Можно 10 зеленых поставить?
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