Ветераны элитной немецкой 52 истребительной эскадры (JG-52)нередко вспоминали зиму конца 1942, начала 1943 года, как сложное и переломное время. В ожесточенных боях один за другим погибали опытные германские пилоты, прошедшие Польшу и Францию и полтора года тотальной небесной войны в Советской России. Дважды штаб эскадры едва не был захвачен сначала танками, а затем и конницей РККА. И только молодые "эксперты" регулярно радовали командование докладами об очередных сбитых "илах" и "яках".

В один из февральских дней истребитель BF-109G лучшего бойца группы-2 эскадры JG-52 Герхарда Баркхорна не возвращался на базу так долго, что его уже собирались записать в пропавшие без вести. Однако, в самый последний момент "Мессершмитт" всё-таки дотянул до аэродрома, почти рухнув на взлетную полосу. Из самолёта немецкого аса тащили на руках, сам он идти был не в состоянии. Его боевые камрады, наверное, ждали очередного красочного рассказа о "сбитых русских".

Но вместо этого были слегка огорошены историей о том, как их прославленный товарищ и настоящий "небесный волк" в течение получаса пытался "перекрутить" опытного советского пилота и сам едва унёс ноги. Так он описывал это намного позднее: