Честь и талант: советские актеры, прошедшие войну

Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения прекрасного актера и фронтовика Георгия Юматова. В этот день мы решили вспомнить и других советских актеров, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны — тех из них, чьи снимки есть в нашем архиве. Разумеется, это не полный список актеров-фронтовиков: их было намного больше — в этой публикации более полный перечень наших любимых артистов, сражавшихся на войне
Анатолий Папанов
Николай Гринько
Михаил Пуговкин
Михаил Глузский
Иннокентий Смоктуновский
Борис Иванов
Георгий Юматов
Зиновий Гердт
Владимир Басов
Евгений Весник
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