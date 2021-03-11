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Честь и талант: советские актеры, прошедшие войну

Честь и талант: советские актеры, прошедшие войну (11 фото)

Автор:
11 марта 2021 16:48
Метки: актеры   история   память   
1157
11

Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения прекрасного актера и фронтовика Георгия Юматова. В этот день мы решили вспомнить и других советских актеров, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны — тех из них, чьи снимки есть в нашем архиве. Разумеется, это не полный список актеров-фронтовиков: их было намного больше — в этой публикации более полный перечень наших любимых артистов, сражавшихся на войне

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Метки: актеры   история   память   
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54k
Racer777 7 часов назад
А Владимир Этуш где?

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workmen77 2 часа назад
Это были не только великие актеры, но и личности.
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581
RRR69rus 5 часов назад
Какая то бл"дина минусует
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2k
Владимир RRR69rus 2 часа назад
гандольеры
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4k
ваня панкин 7 часов назад
вместо тысячи слов...
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