Честь и талант: советские актеры, прошедшие войну

Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения прекрасного актера и фронтовика Георгия Юматова. В этот день мы решили вспомнить и других советских актеров, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны — тех из них, чьи снимки есть в нашем архиве. Разумеется, это не полный список актеров-фронтовиков: их было намного больше — в этой публикации более полный перечень наших любимых артистов, сражавшихся на войне