Астероид Апофис подбирается к нам всё ближе и ближе

Российские физики три года назад, в марте 2018 года, смоделировали возможное разрушение Апофиса при помощи ракеты с ядерным зарядом.

Причем использование одной ракеты с требуемым зарядом дает лучший эффект, чем несколько ракет с меньшими зарядами.

Вывод физиков: 6 мегатонн гарантированно разбивают астероид на осколки в 10 раз меньше и в 1000 раз легче самого астероида. А если поверхность объекта изрыта впадинами, ущельями и кратерами, то мощность заряда можно снизить почти в 2 раза.

Но чтобы осколки не попали в Землю, желательно раздолбать астероид на расстоянии 13 млн км, а для этого суперракета должна стартовать за 15 дней до момента встречи с Апофисом.

Для сравнения: мощность термоядерного устройства "Царь-бомба", испытанного Советским Союзом в 1961 году на Новой Земле, составила, по разным источникам, 57-59 мегатонн. "Царь-бомба" - самое мощное взрывное устройство, изготовленное и реально испытанное.