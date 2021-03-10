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Астероид Апофис подбирается к нам всё ближе и ближе

Астероид Апофис подбирается к нам всё ближе и ближе (8 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 21:57
Метки: Армагеддон   апофис   астероид   космос   столкновение с землей   
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Несколько дней назад, 6 марта, астероид размером около 370 метров пролетел в 16-17 миллионах км от Земли, присматривался.
В пятницу, 13 апреля 2029 года Апофис пролетит всего в 31300 км, ниже, чем летают спутники, которые на геостационарной орбите.
А еще через 39 лет, в 2068 году, теоретически может и врезаться.

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Метки: Армагеддон   апофис   астероид   космос   столкновение с землей   
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260
Палыч 9 часов назад
через 39 лет, в 2068 году, теоретически может и врезаться ©
-----------
Теоретически может и не врезаться.
Один чёрт я не доживу. =))
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119
Сергей Панин Час назад
Так я думаю Брюсу Уилису уже пора вылетать.
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1k
! жЫтиЕ моЕ ! 3 часа назад
Пушкин дописался , Апофиз долетается

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3k
Свирепый Бамбр 7 часов назад
ГСО - это 5 диаметров Земли от нее. Он там будет пролетать еще мильён лет!!!
Хотите нарушить орбиту - пустите в него на траектории отхода 5 ядреных бомб - этот кусок говна вообще улетит за пределы гелиосферы.
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4k
TirAn 8 часов назад
В 2068 году мне будет 102 года. теоретически.
хотелось бы посмотреть, что и как там будет....
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11k
поручик Ржевский TirAn 8 часов назад
О, у меня шансов чуть больше, мне 96 будет...
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1k
Sam поручик Ржевский 6 часов назад
поручик, будем вместе наблюдать из кресел-качалок с террасы навороченного дома престарелых.
Уже закупаюсь винишком, чтобы всё было кайф
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3k
Едондер пуп 8 часов назад
А ничего, что "царь-бомба" больше 25 тонн весила? Не сверзится обратно при старте?
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6k
Sterling Malory Archer 9 часов назад
Умудрился впихнуть царь бомбу, союз и сталина. Наверное так больше платят.
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22k
Владимир 9 часов назад
Ну..
Ссылка www.youtube.com
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7k
Natrogrii Владимир 9 часов назад
тоже об этом вспомнилось
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