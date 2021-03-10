Астероид Апофис подбирается к нам всё ближе и ближе

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Несколько дней назад, 6 марта, астероид размером около 370 метров пролетел в 16-17 миллионах км от Земли, присматривался.
В пятницу, 13 апреля 2029 года Апофис пролетит всего в 31300 км, ниже, чем летают спутники, которые на геостационарной орбите.
А еще через 39 лет, в 2068 году, теоретически может и врезаться.
В пятницу, 13 апреля 2029 года Апофис пролетит всего в 31300 км, ниже, чем летают спутники, которые на геостационарной орбите.
А еще через 39 лет, в 2068 году, теоретически может и врезаться.
6 марта 2021 года в 4 часа 15 минут по московскому времени астероид Апофис (Apophis), он же 99942, он же 2004NM, он же Бог Хаоса в очередной раз сблизился с Землей, пролетев мимо на расстоянии в 16 с лишним миллионов километров. Следующие его визиты – в 2029, 2036 и в 2068 годах.
Вероятность столкновения Апофиса с Землей существует.
Вероятность столкновения Апофиса с Землей существует.
Астероид похож на картофелину
Астероид обнаружили американские астрономы из Национальной обсерватории в Аризоне (Kitt Peak National Observatory in Arizona) – разглядели среди звезд 19 июня 2004 года. Сфотографировали, прикинули траекторию – весьма, конечно, приблизительно на первых порах. И сильно забеспокоились. Потому что получили небывало высокие шансы столкновения обнаруженного небесного тела с Землей – 1 к 300. Ему быстро подобрали подобающее угрозе имя - древнеегипетского бога Хаоса. Или тьмы. Или ужаса. Короче, назвали Апофисом.
Апофис - змей-злодей, еженочно пытается разрушить Солнце.
Астероид назван в честь древнеегипетского бога — огромного змея-разрушителя, в древнегреческом произношении — Άποφις, Апофис, который живёт в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце -Ра в течение его ночного перехода. Астероиды по традиции называют именами греческих, римских и египетских богов. Есть версия, что открывшие астероид учёные Д. Толен и Р. Такер назвали его в честь Апофиса - отрицательного персонажа из сериала «Звёздные врата SG-1», имя которого соответственно взято из древнеегипетской мифологии.
Апофис на снимке, когда его обнаружили
9 января 2013 года астероид был на миллион километров ближе к Земле, чем недавно 6 марта. Что позволило астрономам NASA уточнить его размеры. В поперечнике Апофис оказался чуть больше, чем считалось – не 300 метров, а 370. Как раз тогда математики и определили три критические даты: те самые годы - 2029, 2036 и 2068, теоретически чреватые столкновением.
2029 год. Пятница 13-е.
От первого опасного сближения, которое состоится в пятницу 13 апреля 2029 года, большой беды астрономы не ждут. Апофис будет виден невооруженным глазом, но астрономы уверены, что рассчитали всё предельно точно: астероид пролетит мимо. Правда, на пугающе малом расстоянии от Земли - всего в 31300 километрах от её поверхности. Спутники связи, находящиеся на геостационарных орбитах, летают выше - около 36 тысяч километров от поверхности Земли. Какой-нибудь может и пострадать. Если что, астероид разнесет его в пыль.
В 2036 году
Вероятность столкновения в 2036 году, вычисленная на основе нынешних данных, выглядит очень низкой – порядка 1 к 250 000. Тоже, похоже, пронесет. А вот получится ли благополучно разминуться с Богом Хаоса в 2068 году, окончательной ясности нет.
Орбиты Земли и Апофиса периодически пересекаются.
* Как видно на схеме, Апофис близко пролетает от Венеры, но сами орбиты пересекаются только с Землей.
Во-первых, Апофис отклоняется от своей орбиты – смещается примерно на 170 метров в год. А это, надо понимать, делает его все опаснее и опаснее.
Изменения в движении астероида заметили Дэвид Фарноччи (Davide Farnocchia) из NASA и Дэйв Толен (Dave Tholen) из Астрономического института Гавайского университета. В 2020 году они наблюдали за Апофисом с Гавайских островов в телескоп Subaru и обнаружили у Апофиса эффект Ярковского, русского инженера, который теоретически обосновал это явление в 1900 году.
Во-первых, Апофис отклоняется от своей орбиты – смещается примерно на 170 метров в год. А это, надо понимать, делает его все опаснее и опаснее.
Изменения в движении астероида заметили Дэвид Фарноччи (Davide Farnocchia) из NASA и Дэйв Толен (Dave Tholen) из Астрономического института Гавайского университета. В 2020 году они наблюдали за Апофисом с Гавайских островов в телескоп Subaru и обнаружили у Апофиса эффект Ярковского, русского инженера, который теоретически обосновал это явление в 1900 году.
Сравнительная картинка размеров
Эффект Ярковского возникает в том случае, если астероид вращается. Его поверхность, попадая под лучи Солнца, разогревается, а скрываясь от них, остывает, излучая фотоны. При этом нагретая сторона излучает больше, чем холодная. В результате возникает пусть небольшая, но постоянно действующая реактивная сила. Она и «подталкивает» астероид, смещая его с прежней орбиты.
Учесть эффект Ярковского трудно. Поэтому долгосрочные прогнозы могут, мягко говоря, страдать некоторой неточностью. А траектория движения - оставаться недетерминированной.
Во-вторых, нельзя исключать, что траекторию движения астероида изменит и наша тяжелая планета – притянет его к своей орбите во время предыдущих критических сближений.
Учесть эффект Ярковского трудно. Поэтому долгосрочные прогнозы могут, мягко говоря, страдать некоторой неточностью. А траектория движения - оставаться недетерминированной.
Во-вторых, нельзя исключать, что траекторию движения астероида изменит и наша тяжелая планета – притянет его к своей орбите во время предыдущих критических сближений.
Наиболее вероятные места падения Апофиса.
Ученые не ждут от Апофиса конца света — маловат он для того, чтобы погубить жизнь на Земле. Или хотя бы вызвать «ядерную зиму».
Конечно, если глыба попадет в густонаселенную местность, многочисленных жертв не избежать.
Конечно, если глыба попадет в густонаселенную местность, многочисленных жертв не избежать.
Шесть мегатонн хватит
Российские физики три года назад, в марте 2018 года, смоделировали возможное разрушение Апофиса при помощи ракеты с ядерным зарядом.
Причем использование одной ракеты с требуемым зарядом дает лучший эффект, чем несколько ракет с меньшими зарядами.
Вывод физиков: 6 мегатонн гарантированно разбивают астероид на осколки в 10 раз меньше и в 1000 раз легче самого астероида. А если поверхность объекта изрыта впадинами, ущельями и кратерами, то мощность заряда можно снизить почти в 2 раза.
Но чтобы осколки не попали в Землю, желательно раздолбать астероид на расстоянии 13 млн км, а для этого суперракета должна стартовать за 15 дней до момента встречи с Апофисом.
Для сравнения: мощность термоядерного устройства "Царь-бомба", испытанного Советским Союзом в 1961 году на Новой Земле, составила, по разным источникам, 57-59 мегатонн. "Царь-бомба" - самое мощное взрывное устройство, изготовленное и реально испытанное.
Причем использование одной ракеты с требуемым зарядом дает лучший эффект, чем несколько ракет с меньшими зарядами.
Вывод физиков: 6 мегатонн гарантированно разбивают астероид на осколки в 10 раз меньше и в 1000 раз легче самого астероида. А если поверхность объекта изрыта впадинами, ущельями и кратерами, то мощность заряда можно снизить почти в 2 раза.
Но чтобы осколки не попали в Землю, желательно раздолбать астероид на расстоянии 13 млн км, а для этого суперракета должна стартовать за 15 дней до момента встречи с Апофисом.
Для сравнения: мощность термоядерного устройства "Царь-бомба", испытанного Советским Союзом в 1961 году на Новой Земле, составила, по разным источникам, 57-59 мегатонн. "Царь-бомба" - самое мощное взрывное устройство, изготовленное и реально испытанное.
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Теоретически может и не врезаться.
Один чёрт я не доживу. =))
Хотите нарушить орбиту - пустите в него на траектории отхода 5 ядреных бомб - этот кусок говна вообще улетит за пределы гелиосферы.
хотелось бы посмотреть, что и как там будет....
Уже закупаюсь винишком, чтобы всё было кайф