Строительство первого в мире космического отеля начнется в 2025 году

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Компания Orbital Assembly Corporation собирается построить на низкой околоземной орбите первый в мире космический отель - станцию Voyager. Она может быть введена в эксплуатацию уже в 2027 году, если строительство начнется в 2025-м, как запланировано. Станция будет иметь форму кольца и для создания искусственной гравитации она будет вращаться.
На внешней стороне корпуса в отдельных модулях (капсулах) будут располагаться гостиничные номера ("каюты"), бары, рестораны, спа-центр, тренажерный зал, кинотеатр и другие развлечения для космических туристов - все как на круизном лайнере!
Общая вместимость станции - до 400 человек. Капсулы могут использоваться не только в туристических целях, но и для аренды и продажи частным компаниям, космическим агентствам и правительствам разных стран.
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Стоимость строительства станции или проживания пока не разглашается. Единственное, что компания Orbital Assembly Corporation заявила по этому поводу - так это то, что затраты на строительство снижаются благодаря многоразовым ракетам-носителям, таким как SpaceX Falcon 9, а в будущем и SpaceX Starship
Космическая станция класса «"Вояджер" будет состоять из серии колец, с несколькими модулями, прикрепленными к крайним из них. Некоторые из этих 24 модулей будут находиться в ведении фонда Gateway Foundation. Это будут помещения для экипажа и различные технические помещения, а также тренажерный зал, кухня, ресторан, бар и другие необходимые удобства для людей, которые будут находиться на станции в течение длительного времени.
Остальные модули будут сданы в аренду или проданы частным компаниям и правительствам разных стран. Например, можно будет купить один из модулей 20х12 метров для частного проживания или несколько модулей для создания отеля со спа, кинотеатром и т. д.
Правительственные учреждения могут использовать станцию для размещения своего собственного научного модуля или в качестве учебного центра для космонавтов, готовящихся к полету на Марс.
Идея орбитальной космической станции, построенной вокруг центрального круглого колеса, восходит к самым ранним дням космических путешествий и идее Вернера фон Брауна. Он был одним из архитекторов программы NASA Apollo и в 1950-х годах предложил среду обитания в форме колеса, вращающегося для создания искусственной гравитации.
Концепция станции "Вояджер", которая представляет собой аналогичную идею, но в гораздо большем масштабе, впервые появилась в 2012 году с запуском фонда Gateway Foundation. Orbital Assembly Corporation (OAC), компания основанная фондом для реализации концепции орбитальной станции, была создана в 2018 году с целью ввести станцию в эксплуатацию к 2027 году.
Если его полностью реализовать, это будет самый большой объект, созданный человеком и когда-либо запускавшийся в космос.
"Это будет следующая промышленная революция", - говорит Джон Блинкоу, основатель Gateway Foundation, добавляя, что создание станции "Вояджер" создаст новую космическую отрасль.
"Это будет следующая промышленная революция", - говорит Джон Блинкоу, основатель Gateway Foundation, добавляя, что создание станции "Вояджер" создаст новую космическую отрасль.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ЗАЕ...ЛИ СО СВОИМ КОСМОДРОМОМ ВОСТОЧНЫМ СВАЛИВАТЬ ВСЕ НА РОГОЗИНА! ВОРОВАЛИ НА КОСМОДРОМЕ С 2012 ПО 2017 ПОКА НЕ ПРИШЕЛ РОГОЗИН И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ПРИХОДА СТРОИТЕЛЬСТВО СДВИНУЛОСЬ С МЕСТА!
ВСЕГО ЗА 2 ГОДА РОГОЗИН ДОБИЛСЯ БЕЗАВАРИНОСТИ ЗАПУСКОВ И РЕАЛИЗОВАЛ МНОЖЕСТВО ПРОЕКТОВ.
КСТАТИ ПРОШЛОГО ГЛАВУ РОСКОСМОСА ПОЧЕМУ-ТО ЛИБЕРАЛЫ НЕ ТРОГАЛИ КОГДА ТАМ ВСЕ ВОРОВАЛИ КАК МОГЛИ))) ВИДИМО ОЧЕНЬ УДОБЕН БЫЛ)))
ОБОСРАЛИСЬ ЛИБЕРАЛЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ И УТОПАЮТ В ДЕРЬМЕ!!! СРАНЫЕ ГОМОСЕКИ ЕБ...СЯ В ЖОПУ ПО КРУГУ НИЧЕГО ТОЛКОМ НЕ МОЖЕТЕ ПРИДУМАТЬ, ГЛУПЫЕ И ПРИМИТИВНЫЕ СУЩЕСТВА КАК И ВАШИ ЗАДНЕПРИВОДНЫЕ ТУПЫЕ ХОЗЯЕВА НА ЗАПАДЕ!!!
А так идея отличная. Ловим лоха на сайте, он оплачивает банкет, в час "Ч" он приходит по указанному адресу, там ему стучать по кумполу, надевают на башку ВР-шапку, в дыхательно-пихательные засовывают шланги и выбрасывают в бак водой. Там он бултыхается оплаченное время, пока ему по шлемаку крутят всякие космические красявости. После завершения оплаченного периода, тушку бьют током чтобы потеряла сознание, извлекают из бака, вытаскивают и снимают все что лишнее и выпинывают за порог. Продают идею за 45% выручки.