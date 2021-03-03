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Строительство первого в мире космического отеля начнется в 2025 году

Строительство первого в мире космического отеля начнется в 2025 году (9 фото)

Автор:
03 марта 2021 10:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вот это ДА   космическая станция   космический отель   космический туризм   космос   первый в мире   
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Компания Orbital Assembly Corporation собирается построить на низкой околоземной орбите первый в мире космический отель - станцию Voyager. Она может быть введена в эксплуатацию уже в 2027 году, если строительство начнется в 2025-м, как запланировано. Станция будет иметь форму кольца и для создания искусственной гравитации она будет вращаться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   космическая станция   космический отель   космический туризм   космос   первый в мире   
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36k
Вепс 44 минуты назад
Сказки венского леса.
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9k
Михалыч Минуту назад
Мечты идиота студента, не знающего, сколько стоит вывести в космос 1 кг веса.
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1k
Владимир 19 минут назад
Вспомнился мэр Липецка ))
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−2
Игорь 21 минуту назад
РОГОЗИН ДИРЕКТОР РОСКОСМОСА С МАЯ 2018 Г. НО ВСЯ ВИНА ЗА КРИВЫЕ МОДУЛИ, ТРЕЩИНЫ И СВЕРЛА, НЕДОСТАТОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОТСТАВАНИЕ РОССИИ ЗА 30 ЛЕТ КОНЕЧНО ЖЕ НА НЕМ!!! ПРОСТО ОХ....ЕТЬ!!!

ЗАЕ...ЛИ СО СВОИМ КОСМОДРОМОМ ВОСТОЧНЫМ СВАЛИВАТЬ ВСЕ НА РОГОЗИНА! ВОРОВАЛИ НА КОСМОДРОМЕ С 2012 ПО 2017 ПОКА НЕ ПРИШЕЛ РОГОЗИН И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ПРИХОДА СТРОИТЕЛЬСТВО СДВИНУЛОСЬ С МЕСТА!

ВСЕГО ЗА 2 ГОДА РОГОЗИН ДОБИЛСЯ БЕЗАВАРИНОСТИ ЗАПУСКОВ И РЕАЛИЗОВАЛ МНОЖЕСТВО ПРОЕКТОВ.

КСТАТИ ПРОШЛОГО ГЛАВУ РОСКОСМОСА ПОЧЕМУ-ТО ЛИБЕРАЛЫ НЕ ТРОГАЛИ КОГДА ТАМ ВСЕ ВОРОВАЛИ КАК МОГЛИ))) ВИДИМО ОЧЕНЬ УДОБЕН БЫЛ)))

ОБОСРАЛИСЬ ЛИБЕРАЛЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ И УТОПАЮТ В ДЕРЬМЕ!!! СРАНЫЕ ГОМОСЕКИ ЕБ...СЯ В ЖОПУ ПО КРУГУ НИЧЕГО ТОЛКОМ НЕ МОЖЕТЕ ПРИДУМАТЬ, ГЛУПЫЕ И ПРИМИТИВНЫЕ СУЩЕСТВА КАК И ВАШИ ЗАДНЕПРИВОДНЫЕ ТУПЫЕ ХОЗЯЕВА НА ЗАПАДЕ!!!
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9k
Николай Полчаса назад
Ну а во время солнечной вспышки будет служить братской могилой да ополоумивших олигархов.
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54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
Вождь краснорожих строить будет?
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4k
Иван Полчаса назад
И через сколько роскосмос заявит что тоже будут строить космический отель?
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4k
Elmaestro 37 минут назад
типичный рекламный ход, заявить о своей никчемной компании (привлечь то есть внимание масс), наобещав выполнить что-то за гранью разумного
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16k
Ego sum qui sum 49 минут назад
а бассейн у отеля будет?
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3k
Taf Taffus 55 минут назад
"А пистолетик-то у тебя есть?" В смысле, что там с трансфером постояльцев?

А так идея отличная. Ловим лоха на сайте, он оплачивает банкет, в час "Ч" он приходит по указанному адресу, там ему стучать по кумполу, надевают на башку ВР-шапку, в дыхательно-пихательные засовывают шланги и выбрасывают в бак водой. Там он бултыхается оплаченное время, пока ему по шлемаку крутят всякие космические красявости. После завершения оплаченного периода, тушку бьют током чтобы потеряла сознание, извлекают из бака, вытаскивают и снимают все что лишнее и выпинывают за порог. Продают идею за 45% выручки.
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4k
Дядя Сэм 59 минут назад
Космический отель - дело хорошее. Главное - на 9 мая немцев и русских рядом не селить... А то - не дай бог...
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