Строительство первого в мире космического отеля начнется в 2025 году

Космическая станция класса «"Вояджер" будет состоять из серии колец, с несколькими модулями, прикрепленными к крайним из них. Некоторые из этих 24 модулей будут находиться в ведении фонда Gateway Foundation. Это будут помещения для экипажа и различные технические помещения, а также тренажерный зал, кухня, ресторан, бар и другие необходимые удобства для людей, которые будут находиться на станции в течение длительного времени.