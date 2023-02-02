В Джакарте построили жилой комплекс на крыше торгового центра

В столице Индонезии проживает 10,5 млн человек, а в пригородах в три раза больше. У города быстро заканчивается земля под строительство. В то время как другие многолюдные столицы, такие как Токио, расширяются вертикально, Джакарта расширяется горизонтально, и большинство жителей предпочитают малоэтажные дома квартирам.



В условиях растущего дефицита недвижимости застройщики были вынуждены мыслить нестандартно, и именно так появились такие городские диковинки, как Космо-Парк.