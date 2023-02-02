FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 562 поста • 156 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая
В Джакарте построили жилой комплекс на крыше торгового центра

В Джакарте построили жилой комплекс на крыше торгового центра

Автор:
02 февраля 2023 14:15
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Индонезия   Строительство   Таунхаусы   джакарта   дома на крыше   и такое бывает   малоэтажки   малоэтажное строительство   необычный проект   
1912
5
2
В индонезийском городе Джакарта находится один из самых необычных жилых проектов в мире — комплекс таунхаусов, расположенный на крыше 10-этажного торгового центра. За последние 20 лет Джакарта стала одним из самых многолюдных мегаполисов мира. Земли под строительство не хватает, и застройщики вынуждены мыслить нестандартно!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: Индонезия   Строительство   Таунхаусы   джакарта   дома на крыше   и такое бывает   малоэтажки   малоэтажное строительство   необычный проект   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Александр 2 часа назад
Ага, все разрешения есть, заплатили и получили.
А как рухнет всё это, будут делать удивлённые лица и спрашивать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
просто Дмитрий Полчаса назад
В Риге тоже пробовали. Трагедия в Золитуде еще не забыта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor Час назад
Ага, у нас на крыше торгового центра "Maxima" в 2013-м тоже пытались что-то построить - результат 54 жертвы!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Если удобно, надежно, безопасно - почему бы и нет, особенно для островных гос-в, где мало земли хороший вариант.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис 2 часа назад
Покупайте землю, её больше не производят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
Аааа 2 часа назад
Экая невидаль. в Сингапуре уже лет 20 как строят комплексы. Первые 3-5 этажей - ТЦ, затем на его крыше бассейн, детская площадка, спортивная площадка, два-три жилых дома по 5-10 этажей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91664



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Вступай в ряды воинов России»: в ЧВК «Вагнер» выпустили рекламный ролик для американцев
«Вступай в ряды воинов России»: в ЧВК «Вагнер» выпустили рекламный ролик для американцев
Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний
Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний
Набирающие популярность в сообществах
Трэш-издание Маугли из 1990-х
Трэш-издание Маугли из 1990-х
Г. Костылев. Часть 3. О связи и управлении
Г. Костылев. Часть 3. О связи и управлении
Boston Dynamic выпустила подборку неудачных дублей со своим роботом (видео)
Boston Dynamic выпустила подборку неудачных дублей со своим роботом (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жду не дождусь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Прикол#люди#забавно#новости#Фотографии#истории#США#суд
#интересно#животные#факты#подборка#картинки#Приколы#улыбнуло#Прошлое#и такое бывает#Девушка
#Юмор#в мире#история#позитив#кино#смешно#полиция#собаки#Ynews#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться