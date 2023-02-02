В Джакарте построили жилой комплекс на крыше торгового центра

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В индонезийском городе Джакарта находится один из самых необычных жилых проектов в мире — комплекс таунхаусов, расположенный на крыше 10-этажного торгового центра. За последние 20 лет Джакарта стала одним из самых многолюдных мегаполисов мира. Земли под строительство не хватает, и застройщики вынуждены мыслить нестандартно!
В столице Индонезии проживает 10,5 млн человек, а в пригородах в три раза больше. У города быстро заканчивается земля под строительство. В то время как другие многолюдные столицы, такие как Токио, расширяются вертикально, Джакарта расширяется горизонтально, и большинство жителей предпочитают малоэтажные дома квартирам.
В условиях растущего дефицита недвижимости застройщики были вынуждены мыслить нестандартно, и именно так появились такие городские диковинки, как Космо-Парк.
В условиях растущего дефицита недвижимости застройщики были вынуждены мыслить нестандартно, и именно так появились такие городские диковинки, как Космо-Парк.
Состоящий из 78 двухэтажных вилл, с собственной сетью асфальтированных дорог, большим количеством зелени, бассейном и даже теннисным кортом, Космо-Парк выглядит как обычный пригород.
Но немного уменьшите масштаб, и вас ждет сильный шок. Все это великолепие находится на вершине Thamrin City Mall, 10-этажного торгового центра в центре Джакарты.
Но немного уменьшите масштаб, и вас ждет сильный шок. Все это великолепие находится на вершине Thamrin City Mall, 10-этажного торгового центра в центре Джакарты.
Космо-Парк существует уже около 14 лет, но мало кто знал о его существовании за пределами шумной индонезийской столицы до 2019 года, пока в соцсетях не появились фотографии жилого комплекса. Необычное расположение заставило людей задуматься о безопасности такого проекта.
Некоторые жители Космо-Парка признались, что им самим идея жить в таком месте поначалу показалась странной. Но когда они увидели его своими глазами, то просто влюбились в тишину и покой, а также в уединение, которое оно предлагало. И это несмотря на центр шумной столицы!
Весь жилой район разделен на 5 блоков, от А до F, и доступен только тем, у кого есть пропуск Cosmo Tower. Жильцы могут въезжать в комплекс и выезжать из него по специальному пандусу, а вся территория в целях безопасности окружена высоким металлическим забором.
Идея домов на крышах не нова, но чаще всего это какое-то незаконное строительство. Космо-Парк —совсем другое дело. У девелоперов были все разрешения на реализацию проекта, и он фактически рассматривается экспертами как образец гениального замысла.
Еще в 2019 году дома в этом жилом комплексе стоили от 3 до 5 миллиардов индонезийских рупий (от 14 до 24 млн рублей), но из-за инфляции и дефицита недвижимости сегодня цены могут быть ещё выше.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Метки: Индонезия Строительство Таунхаусы джакарта дома на крыше и такое бывает малоэтажки малоэтажное строительство необычный проект
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