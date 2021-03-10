Дорогу байкерам: улицы Флориды заполонили 300 тысяч мотоциклистов

Ралли Daytona Beach Bike Week начали проводить в далеком 1937 году - правда, раньше оно называлось Daytona 200. С 1942 по 1947 год мероприятие прервалось из-за Второй мировой войны, но затем его возобновили вновь. Многие опасались, что из-за коронавируса мероприятие отменят в этом году, но несмотря на ограничения, оно состоялось.