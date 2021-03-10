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Дорогу байкерам: улицы Флориды заполонили 300 тысяч мотоциклистов

Дорогу байкерам: улицы Флориды заполонили 300 тысяч мотоциклистов (16 фото)

Автор:
10 марта 2021 15:18
Сообщество : Автомир
Метки: в мире   мото   мотоциклисты   мотоциклы   события   транспорт   фото   
672
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Несмотря на пандемию коронавируса, ежегодная Неделя байков (Bike Week) на Дейтона-Бич в США собрала в городе десятки тысяч мотоциклистов. В мероприятии приняли участие около 300 тысяч мотоциклистов, хотя обычно в нем участвует примерно 500 тысяч. Кстати, ралли Daytona Beach Bike Week начали проводить в далеком 1937 году.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   мото   мотоциклисты   мотоциклы   события   транспорт   фото   
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Eltiftel 2 часа назад
Кажется мы стали забывать, как выглядит байкер
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мега гон 16 минут назад
Пиндосы))))!!! южный парк рулит
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84
Дядя Витя Полчаса назад
И? Где кстати наш знаменитый мотобездельник из НОЧНЫХ ВОЛКОВ? Ещё посмотрим какую ему пенсию начислят? И за какой!?
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mr.Poher Полчаса назад
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65k
Варакин Алексей 55 минут назад
Богатые бездельники
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