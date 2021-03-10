Дорогу байкерам: улицы Флориды заполонили 300 тысяч мотоциклистов

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Несмотря на пандемию коронавируса, ежегодная Неделя байков (Bike Week) на Дейтона-Бич в США собрала в городе десятки тысяч мотоциклистов. В мероприятии приняли участие около 300 тысяч мотоциклистов, хотя обычно в нем участвует примерно 500 тысяч. Кстати, ралли Daytona Beach Bike Week начали проводить в далеком 1937 году.
В городе Дейтона-Бич в США проходит традиционная неделя байков "Bike Week". Несмотря на опасения об отмене из-за пандемии, десятки тысяч байкеров ездят по улицам города, участвуют в соревнованиях и других мероприятиях. В этом году в событии приняли участие от 300 000 до 400 000 мотоциклистов, хотя обычно количество участников составляет 500 000.
Многие из постоянных участников не смогли посетить мероприятие из-за ограничений. 10-дневные гуляния включают гонки на мотоциклах, вечеринки, концерты, уличные фестивали. Организаторы заключили сделки с большинством баров в городе - 60-процентная пропускная способность в обмен на специальные разрешения, необходимые для временных продаж и развлечений на улицах.
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Ралли Daytona Beach Bike Week начали проводить в далеком 1937 году - правда, раньше оно называлось Daytona 200. С 1942 по 1947 год мероприятие прервалось из-за Второй мировой войны, но затем его возобновили вновь. Многие опасались, что из-за коронавируса мероприятие отменят в этом году, но несмотря на ограничения, оно состоялось.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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