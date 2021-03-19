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Горный велосипедист разыграл целое представление с падением, чтобы удивить свою девушку

Горный велосипедист разыграл целое представление с падением, чтобы удивить свою девушку (6 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 09:41
Сообщество : Истории
Метки: велосипед   влюблённые   испания   любовь   маунтинбайк   предложение руки и сердца   
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Маунтинбайкер из Испании решил сделать своей подруге предложение. Но как это было устроить, чтобы запомнилось на всю жизнь? Бьенвенидо Агуадо решил, что сначала нужно сильно напугать её.

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Метки: велосипед   влюблённые   испания   любовь   маунтинбайк   предложение руки и сердца   
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