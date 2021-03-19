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Маунтинбайкер из Испании решил сделать своей подруге предложение. Но как это было устроить, чтобы запомнилось на всю жизнь? Бьенвенидо Агуадо решил, что сначала нужно сильно напугать её.
Профессиональный спортсмен попросил друзей помочь ему. Поэтому на трассе они отвлекли Марту Гарручо, попросив снять на видео другого велосипедиста.
В это время жених ехал по трассе, а потом сделал вид, что не справился с прыжком и упал. Хотя на самом деле он всего лишь положил велосипед и лёг рядом.
В это время друзья "в панике" позвали Марту. Испуганная девушка кинулась к возлюбленному, но тот вынул кольцо и сделал предложение.
Шокированная Марта, конечно, согласилась от радости и облегчения, что с любимым всё хорошо, но поругала Бьенвенидо за выдумку с падением.
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