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25 веселых открыток в честь 8 марта

25 веселых открыток в честь 8 марта (25 фото)

Автор:
08 марта 2021 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: 8 марта   девушки   открытки   юмора   
646
25
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Этот замечательный праздник удачно совпал с началом весны. Распускающиеся первые цветы: тюльпаны, мимоза делают 8 Марта цветущим, благоухающим днем.
И для поднятия настроения, в честь весеннего праздника, предлагаю вам подборку замечательных открыток.
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Метки: 8 марта   девушки   открытки   юмора   
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Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Улыбнуло!
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