Больших размеров козодой, также называемый «птицей-призраком», грелся на солнце притворяясь деревяшкой на заборе фермы вблизи колумбийского города Чиболо до тех пор, пока к нему не подошли ближе...
Колумбийка обратила внимание на странную деревяшку забора, в тот момент, когда фрагмент забора открыл глаза и внимательно уставился на неё. Придя в себя от замешательства, женщина достала телефон и стала снимать происходящее на видео.
Деревяшка оказалась птицей, которая расположилась на заборе и сидела почти не шевелясь. Когда женщина, осмелев, подошла ближе, птица встрепенулась и, должно быть, передумав становиться звездой соцсетей, раскрыла огромный рот, чтобы сказать об этом. От неожиданности автор видео испытала испуг и отскочила назад.
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Журналисты издания, опубликовавшего эту историю, объяснили, что колумбийку испугал исполинский козодой. Этот вид птиц активен по ночам, питается крупными насекомыми и мелкими позвоночными. В сумерках и во тьме исполинские козодои оглашают окрестности звуками, похожими на рычание или стоны.
Ареал обитания этих птиц находится в лесах Южной Америки. Из-за того, что козодои умеют становиться незаметными, а также из-за леденящих душу воплей, которые они издают в ночи, их окрестили птицами-призраками.
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В ряде местностей сохранилось предание, что услышать вблизи от себя вопль этого чучела — не самое лучшее предзнаменование.
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Сползает по крыше старик Козлодоев
Пронырливый, как коростель
Стремится в окошко залезть Козлодоев
К какой-нибудь бабе в постель…
Меня, на самом деле, больше поражают глаза этой птички.
Потому что козодои относятся к абсолютному меньшинству птиц, которые обладают именно полноценным бинокулярным зрением (например, ещё обладают таки же зрением совы, в меньшей степени орлы).
Глаза у них расположены не по бокам головы, как у большинства птиц, а почти как у человека, посередине "лица".