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Миролюбиво прикидываясь бревном «птица-призрак» раззявила пасть и испугала женщину

Миролюбиво прикидываясь бревном «птица-призрак» раззявила пасть и испугала женщину (3 фото + 2 видео)

Автор:
15 марта 2021 21:08
Сообщество : Животные
Метки: Исполинский   Чиболо   америка   женщина   испугал   козодой   колумбия   латинская   
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Больших размеров козодой, также называемый «птицей-призраком», грелся на солнце притворяясь деревяшкой на заборе фермы вблизи колумбийского города Чиболо до тех пор, пока к нему не подошли ближе...

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Метки: Исполинский   Чиболо   америка   женщина   испугал   козодой   колумбия   латинская   
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14  комментариев
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vova old 2 часа назад
напомнило
Сползает по крыше старик Козлодоев
Пронырливый, как коростель
Стремится в окошко залезть Козлодоев
К какой-нибудь бабе в постель…
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565
Vladimirs Orlovskis 5 минут назад
Симпатичный воробушек.
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4k
Дарвин и аморальная премия 12 минут назад
Так и обосраться можно.....
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27k
Кот Баюн 55 минут назад
обосраться можно... интернет взорван
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4k
Сергей Борисов Час назад
Какое мохнорылое чудище с такой пастью, чудна природа своими созданиями.
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3k
Zhora Сергей Борисов 23 минуты назад
Да ладно, прикольная же, такая мохнатая няшка)) Чем-то на сову похожа. А совы вообще все прикольные.
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25k
turyst 2 часа назад
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1k
K_II_T 2 часа назад
Странно. Я привык, что такие видео снимают на утюг.
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30k
Минчанин 2 часа назад
Даа, таким бы хавальником да медку хлебнуть!

Меня, на самом деле, больше поражают глаза этой птички.

Потому что козодои относятся к абсолютному меньшинству птиц, которые обладают именно полноценным бинокулярным зрением (например, ещё обладают таки же зрением совы, в меньшей степени орлы).

Глаза у них расположены не по бокам головы, как у большинства птиц, а почти как у человека, посередине "лица".
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2k
Иван Алексеев 2 часа назад
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8k
Караганда 3 часа назад
каждый месяц на это смотреть-утомляет.
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