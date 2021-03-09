К 8 марта сняли шуточный клип с тридцатью Стасами Михайловыми

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В Колпино (район Санкт-Петербурга) мужчины записали забавный ролик с поздравлением для милых женщин.
На официальной странице администрации района Колпино появился клип, где 30 мужчин и мальчиков "загримированных" под Стаса Михайлова спели песню "Всё для тебя" и на всё это смотрела дама средних лет.
Ролик подписали: "Такой подарок подготовила молодежь нашего района для представительниц прекрасного пола. Все для вас, наши любимые женщины".
Ролик подписали: "Такой подарок подготовила молодежь нашего района для представительниц прекрасного пола. Все для вас, наши любимые женщины".
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