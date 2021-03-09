К 8 марта сняли шуточный клип с тридцатью Стасами Михайловыми

На официальной странице администрации района Колпино появился клип, где 30 мужчин и мальчиков "загримированных" под Стаса Михайлова спели песню "Всё для тебя" и на всё это смотрела дама средних лет.



Ролик подписали: "Такой подарок подготовила молодежь нашего района для представительниц прекрасного пола. Все для вас, наши любимые женщины".