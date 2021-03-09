FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11831 пост • 2589 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
К 8 марта сняли шуточный клип с тридцатью Стасами Михайловыми

К 8 марта сняли шуточный клип с тридцатью Стасами Михайловыми (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: клип   колпино   песня   поздравление   санкт-петербург   стас михайлов   
562
4
1
В Колпино (район Санкт-Петербурга) мужчины записали забавный ролик с поздравлением для милых женщин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: клип   колпино   песня   поздравление   санкт-петербург   стас михайлов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Да молодцы мужики, че тут скажешь, прикольно же получилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Секретное оружие к Восьмому Марта Секретное оружие к Восьмому Марта Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции Чиновницы администрации поздравили коллег-мужчин бразильским карнавалом, а народу не понравилось Чиновницы администрации поздравили коллег-мужчин бразильским карнавалом, а народу не понравилось Военкомат поздравил женщин и предложил сдать бывших кавалеров в армию Военкомат поздравил женщин и предложил сдать бывших кавалеров в армию Житель Петербурга в костюме Адама встретил первый день весны на капоте авто Житель Петербурга в костюме Адама встретил первый день весны на капоте авто Полный расквас: у Пулково появился новый логотип, и многие сразу вспомнили о дурной славе города Полный расквас: у Пулково появился новый логотип, и многие сразу вспомнили о дурной славе города
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75433



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 вещей, от которых у рожденных в 70-х защемит сердце
3
436
25 вещей, от которых у рожденных в 70-х защемит сердце
Актеры , которые заставили зрителей кардинально поменять своё отношение к ним
7
185
Актеры , которые заставили зрителей кардинально поменять своё отношение к ним
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Почему ломаются и разваливаются печеночные блинчики?
0
11
Почему ломаются и разваливаются печеночные блинчики?
Секретное оружие к Восьмому Марта
Секретное оружие к Восьмому Марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#кино#прикол#8 марта#природа#люди#прикольные#девушки#настроение#авария
#фото#приколы#история#картинки#искусство#наука#кот#женщины#художник#сарказм.
#интересно#факты#Россия#СССР#истории#позитив#Украина#комментарии#Фотографии.

На что жалуетесь?

Вернуться