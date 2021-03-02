Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото)

"Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и ограбил двух азербайджанцев

Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель

"Проверю газ и расскажу тебе про взрывы": пойманы мошенники-рэперы

Мата не было: предприниматель проучил полицейских за незаконное наказание

Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими