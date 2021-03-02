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Житель Петербурга в костюме Адама встретил первый день весны на капоте авто

Житель Петербурга в костюме Адама встретил первый день весны на капоте авто (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 14:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: нудисты   полиция   психи   санкт-петербург   солнечная ванна   торговый центр   
378
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Есть еще в нашем мире те, кто далек от условностей! Пришла весна - долой одежду.

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Метки: нудисты   полиция   психи   санкт-петербург   солнечная ванна   торговый центр   
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10  комментариев
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6k
Фельдъегерь 3 часа назад
а ведь человек просто закрыл ипотеку...
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10k
Хью́берт 45 минут назад
Конечно много сотрудников понадобилось, они вон столпились и смотрят на причиндалы, а потом на мониторе с линейкой рассматривали.
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2k
Frank Borman Час назад
Весна, птички щебещут, хочется любви и секса.
Ну, теперь ему будет секс в обезьяннике.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
27k
827
Ловите наркомана! 2 часа назад
И весеннее обострение
не покинет больше Вас!
Л.М.Гурченко
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6k
klop 3 часа назад
Хорошо что мошонку к капоту не присобачил
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
Хозяин авто слишком терпеливый. Скинуть надо было у"бка,а лучше-сломать "бло. Но,с"ка,камеры-чревато. Закон встанет на сторону этого говна.
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9k
ГородДомов 3 часа назад
а мужик в непонятках , чЁ все в одежде ходят ?

"Южный полюс" жЕ
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9k
Алексей 3 часа назад
А бутират там хорош)))
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2k
Том Сойер 3 часа назад
Весна началась, их сейчас много разных будет - в костюме Адама, Евы, будут Наполеоны, Гитлеры, прокуроры.... В общем- обострение.
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