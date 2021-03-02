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Есть еще в нашем мире те, кто далек от условностей! Пришла весна - долой одежду.
1 марта посетители торгового комплекса "Южный полюс" во Фрунзенском районе Петербурга заметили голого мужчину, который попытался войти в центр. Бдительный охранник нудиста внутрь не пустил, и тот решил вернуться на парковку.
Владелец авто попытался было вразумить любителя солнечных ванн, вступил с ним в диалог, но тщетно. Мужчина в костюме Адама не собирался покидать удобный капот до тех пор, пока на место не прибыли сотрудники полиции. Внимание вопрос: сколько стражей правопорядка требуется, чтобы заставить товарища с нестабильной психикой поехать в отделение? Ответ: много.
Впрочем, вполне возможно, с диагнозом мы поторопились, а мужчина просто радовался скорому приходу тепла.
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Ну, теперь ему будет секс в обезьяннике.
не покинет больше Вас!
Л.М.Гурченко
"Южный полюс" жЕ