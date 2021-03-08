Под ремейк "Бетономешалки" женщин поздравили с 8 марта

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Артем Павленко, больше известный как Тим ASPER X, выложил на ютуб ролик, посвященный жительницам Москвы.
Он подготовил ремейк песни треш-метал группы "Кувалды" "Бетономешалка" и проехал по центральным улицам столицы на КАМАЗе, поздравляя проходящих женщин букетами тюльпанов. КАМАЗ также был необычно украшен - его выкрасили в зеленые и фиолетовые цвета, наклеили изображения цветов и надпись "Букетомешалка. Восьмимартизм". На автомобиле плюс ко всему находились колонки, из которых как раз и играла эта лиричная песня.
Сам Тим ASPER X не преминул отметить, что клипу "Кувалды" как раз исполнилось двадцать лет. Оказыветс, идею ремикса она вынашивал несколько месяцев и не смог пропустить такое событие.
Москвички, на пути которых встречалась "букетомешалка" не могли пройти мимо, услышав песню, останавливались и фотографировались на фоне яркого КАМАЗа, благодаря организатора за такое необычное поздравление.
Москвички, на пути которых встречалась "букетомешалка" не могли пройти мимо, услышав песню, останавливались и фотографировались на фоне яркого КАМАЗа, благодаря организатора за такое необычное поздравление.
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