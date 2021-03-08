Под ремейк "Бетономешалки" женщин поздравили с 8 марта

Сам Тим ASPER X не преминул отметить, что клипу "Кувалды" как раз исполнилось двадцать лет. Оказыветс, идею ремикса она вынашивал несколько месяцев и не смог пропустить такое событие.



Москвички, на пути которых встречалась "букетомешалка" не могли пройти мимо, услышав песню, останавливались и фотографировались на фоне яркого КАМАЗа, благодаря организатора за такое необычное поздравление.