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Под ремейк "Бетономешалки" женщин поздравили с 8 марта

Под ремейк "Бетономешалки" женщин поздравили с 8 марта (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 марта 2021 15:57
Сообщество : Юмор
Метки: 8 марта   видео   женщины   поздравление   праздник   прикол   
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Артем Павленко, больше известный как Тим ASPER X, выложил на ютуб ролик, посвященный жительницам Москвы.

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Метки: 8 марта   видео   женщины   поздравление   праздник   прикол   
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5  комментариев
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2k
Natural Selection 2 часа назад
молодец парняга, прикольно ))
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−1
Комментарий удален
0
641
zu4ara Час назад
Молодец, не поленился и не постеснялся !
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−29
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