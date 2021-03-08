10 советских картин – лидеров кинопроката. Не прячьте ваши денежки

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10
Советский прокат давно стал легендой. Не только из-за того, что после распада СССР выросло уже целое поколение, но и из-за отсутствия точной статистики кинопоказов того времени. Энтузиасты смогли восстановить некоторые цифры, и мы можем посмотреть, какое же кино больше всего ценили наши родители. Вот 10 лидеров советского проката.
1.
10 место.
А зори здесь тихие… (1973)
Военно-патриотическое кино – не выдумка последних лет.
Задолго до наступления XXI века в СССР успехом пользовались ленты о тяжелом пути советского народа к Великой Победе.
Одним из главных кинематографических достояний страны в жанре военной драмы стал фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…».
Лента стала суперпопулярной не только у нас, где на момент премьеры еще живы были многочисленные очевидцы фронтовых трагедий, но и, как ни странно, в Китае – там наш фильм о пяти девушках и их командире является едва ли не культовым, как и роман, по которому лента снята.
Картина стала одним из лидеров советского кинопроката 1973 года (66 млн человек).
Военно-патриотическое кино – не выдумка последних лет.
Задолго до наступления XXI века в СССР успехом пользовались ленты о тяжелом пути советского народа к Великой Победе.
Одним из главных кинематографических достояний страны в жанре военной драмы стал фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…».
Лента стала суперпопулярной не только у нас, где на момент премьеры еще живы были многочисленные очевидцы фронтовых трагедий, но и, как ни странно, в Китае – там наш фильм о пяти девушках и их командире является едва ли не культовым, как и роман, по которому лента снята.
Картина стала одним из лидеров советского кинопроката 1973 года (66 млн человек).
2.
9 место.
Новые приключения неуловимых (1968)
Появление на экранах фильма «Новые приключения неуловимых» – явление для советского кино редкое, практически уникальное.
В СССР вообще скептически относились к продолжениям и долгоиграющим франшизам, а в случае с кинофильмом режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна произошел и вовсе невероятный казус: картину сняли по многочисленным просьбам зрителей.
От оригинальной картины продолжение отделили всего два года, но различия в настроении двух фильмов не заметит только слепой – герои выросли и из детского приключения лента превратилась в подлинную молодежную драму.
«Неуловимых мстителей» посмотрело около 54 миллионов человек, в то время как на «Новые приключения неуловимых» пришло 66,2 миллионов зрителей
Появление на экранах фильма «Новые приключения неуловимых» – явление для советского кино редкое, практически уникальное.
В СССР вообще скептически относились к продолжениям и долгоиграющим франшизам, а в случае с кинофильмом режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна произошел и вовсе невероятный казус: картину сняли по многочисленным просьбам зрителей.
От оригинальной картины продолжение отделили всего два года, но различия в настроении двух фильмов не заметит только слепой – герои выросли и из детского приключения лента превратилась в подлинную молодежную драму.
«Неуловимых мстителей» посмотрело около 54 миллионов человек, в то время как на «Новые приключения неуловимых» пришло 66,2 миллионов зрителей
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3.
8 место.
Щит и меч (1968)
Грандиозная эпопея разведчика Александра Белова, превзойти в популярности которого удалось только Штирлицу много лет спустя, получилась столь объемной, что в прокат ее выпустили двумя двухсерийными порциями, поэтому, если сложить число зрителей первых двух серий с теми, кто пришел потом на третью и четвертую, то можно получить сумму, превышающую рекорд «Пиратов ХХ века».
Но не станем вносить в общепринятый список лидеров сумятицу, а лишь отметим, что картина Владимира Басова подарила нам множество великолепных образов и познакомила с рядом блистательных актеров.
В «Щит и меч» дебютировал Олег Янковский, а Станислав Любшин после премьеры проснулся суперзвездой.
Фильм посмотрело 68,3 млн зрителей.
Грандиозная эпопея разведчика Александра Белова, превзойти в популярности которого удалось только Штирлицу много лет спустя, получилась столь объемной, что в прокат ее выпустили двумя двухсерийными порциями, поэтому, если сложить число зрителей первых двух серий с теми, кто пришел потом на третью и четвертую, то можно получить сумму, превышающую рекорд «Пиратов ХХ века».
Но не станем вносить в общепринятый список лидеров сумятицу, а лишь отметим, что картина Владимира Басова подарила нам множество великолепных образов и познакомила с рядом блистательных актеров.
В «Щит и меч» дебютировал Олег Янковский, а Станислав Любшин после премьеры проснулся суперзвездой.
Фильм посмотрело 68,3 млн зрителей.
4.
7 место.
Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)
«Операцию “Ы”» мы давно привыкли воспринимать единым фильмом, но лента совершенно неслучайно состоит из трех разных новелл, объединенных одним главным героем.
Изначальный сценарий содержал две истории, которые никак не склеивались между собой, и тогда режиссер Леонид Гайдай решил пойти необычным путем – снять три короткометражки и объединить их в одну ленту.
В результате все остались довольны, а особенно посчастливилось зрителям, получившим тройную комедию по цене одной.
Кстати, в первоначальном варианте главного героя фильма звали Владик, но в последний момент имя сменили на Шурик, опасаясь того, что бдительная цензура увидит в интеллигентном, но неловком студенте намеки на Ленина.
Фильм посмотрели 69,6 млн зрителей
«Операцию “Ы”» мы давно привыкли воспринимать единым фильмом, но лента совершенно неслучайно состоит из трех разных новелл, объединенных одним главным героем.
Изначальный сценарий содержал две истории, которые никак не склеивались между собой, и тогда режиссер Леонид Гайдай решил пойти необычным путем – снять три короткометражки и объединить их в одну ленту.
В результате все остались довольны, а особенно посчастливилось зрителям, получившим тройную комедию по цене одной.
Кстати, в первоначальном варианте главного героя фильма звали Владик, но в последний момент имя сменили на Шурик, опасаясь того, что бдительная цензура увидит в интеллигентном, но неловком студенте намеки на Ленина.
Фильм посмотрели 69,6 млн зрителей
5.
6 место.
Экипаж (1980)
В современном кино сложно представить себе, чтобы кто-то решился на эксперимент, подобный тому, каким для режиссера Александра Митты стал «Экипаж».
Никто ни раньше, ни позже не снимал кино, две серии в котором были бы настолько разными по жанру, настроению и воздействию на зрителя.
Если в первой части ленты зритель погружается в мелодраматический водоворот отношений героев, феноменально, кстати, прописанный сценаристами, то после небольшого антракта публику засасывает в водоворот невероятного по напряжению фильма-катастрофы.
Ничего подобного в СССР раньше не снимали, поэтому очереди за билетами стояли километровые.
Фильм посмотрело 71,1 млн зрителей
В современном кино сложно представить себе, чтобы кто-то решился на эксперимент, подобный тому, каким для режиссера Александра Митты стал «Экипаж».
Никто ни раньше, ни позже не снимал кино, две серии в котором были бы настолько разными по жанру, настроению и воздействию на зрителя.
Если в первой части ленты зритель погружается в мелодраматический водоворот отношений героев, феноменально, кстати, прописанный сценаристами, то после небольшого антракта публику засасывает в водоворот невероятного по напряжению фильма-катастрофы.
Ничего подобного в СССР раньше не снимали, поэтому очереди за билетами стояли километровые.
Фильм посмотрело 71,1 млн зрителей
6.
5 место.
Свадьба в Малиновке (1967)
Музыкальные комедии были любимы советским зрителем со времен «Веселых ребят» и «Свинарки и пастуха».
К неистребимой страсти нашего человека петь и плясать авторы «Свадьбы в Малиновке» добавили интересный взгляд на изнанку Гражданской войны с противостоянием белых, красных и откровенных бандитов-мародёров.
Публика брала кинотеатры штурмом чтобы еще раз посмеяться над Попандопуло и Трындычихой.
Фильм посмотрело 74,6 млн. зрителей.
Музыкальные комедии были любимы советским зрителем со времен «Веселых ребят» и «Свинарки и пастуха».
К неистребимой страсти нашего человека петь и плясать авторы «Свадьбы в Малиновке» добавили интересный взгляд на изнанку Гражданской войны с противостоянием белых, красных и откровенных бандитов-мародёров.
Публика брала кинотеатры штурмом чтобы еще раз посмеяться над Попандопуло и Трындычихой.
Фильм посмотрело 74,6 млн. зрителей.
7.
4 место.
Кавказская пленница (1967)
После выхода на экраны «Операции “Ы”» Леонид Гайдай не просто чувствовал себя опустошенным, он полагал, что выжал и из Шурика, и особенно из троицы Трус, Балбес и Бывалый все соки, и вернуться к ним ему больше не захочется.
Но судьба распорядилась этими образами по-своему – еще до выхода «Операции» на экраны сценаристы Яков Костюковский и Морис Слободский начали работать над продолжением и сумели найти подход к Гайдаю.
Режиссера увлек неожиданный персонаж – кавказский сладострастник товарищ Саахов. Раскручивая историю пламенного местного функционера, авторы выдали замечательную комедию.
Фильм посмотрело 76,54 млн. зрителей.
После выхода на экраны «Операции “Ы”» Леонид Гайдай не просто чувствовал себя опустошенным, он полагал, что выжал и из Шурика, и особенно из троицы Трус, Балбес и Бывалый все соки, и вернуться к ним ему больше не захочется.
Но судьба распорядилась этими образами по-своему – еще до выхода «Операции» на экраны сценаристы Яков Костюковский и Морис Слободский начали работать над продолжением и сумели найти подход к Гайдаю.
Режиссера увлек неожиданный персонаж – кавказский сладострастник товарищ Саахов. Раскручивая историю пламенного местного функционера, авторы выдали замечательную комедию.
Фильм посмотрело 76,54 млн. зрителей.
8.
3 место.
Бриллиантовая рука (1969)
Эксцентричный детектив «Бриллиантовая рука» завлек зрителя необычным сочетанием жанров – тут вам и загадка таинственного Шефа, и секрет, таящийся под гипсом Семена Семеновича, и коварные жулики, и вероломная соблазнительница, и отважные милиционеры, а сдобрено это все мощной порцией юмора, гэгов и шуток. Не станем забывать и про музыку – песни «Остров невезения», «Помоги мне» и «Зайцы» ушли в народ и знакомы каждому, кто родился в СССР.
Комиссия Госкино ленту приняла прохладно и раскритиковала.
А вот зрителям фильм полюбился, «Бриллиантовая рука» остается самой кассовой отечественной комедией по сей день.
Фильм посмотрело 76,7 млн. зрителей
Эксцентричный детектив «Бриллиантовая рука» завлек зрителя необычным сочетанием жанров – тут вам и загадка таинственного Шефа, и секрет, таящийся под гипсом Семена Семеновича, и коварные жулики, и вероломная соблазнительница, и отважные милиционеры, а сдобрено это все мощной порцией юмора, гэгов и шуток. Не станем забывать и про музыку – песни «Остров невезения», «Помоги мне» и «Зайцы» ушли в народ и знакомы каждому, кто родился в СССР.
Комиссия Госкино ленту приняла прохладно и раскритиковала.
А вот зрителям фильм полюбился, «Бриллиантовая рука» остается самой кассовой отечественной комедией по сей день.
Фильм посмотрело 76,7 млн. зрителей
9.
2 место.
Москва слезам не верит (1979)
Советские и российские картины, номинированные на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» можно пересчитать по пальцам, но тем примечательнее включение в этот скромный список мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
Это тот редкий случай, когда безоговорочное одобрение критиков совпало с беззаветной любовью публики. Катя, Люда и Тося – главные героини фильма – нашли место в сердце практически каждого зрителя, а кого к себе не расположили женщины, тех безусловно обаяли Гоша и Николай.
Да и вообще, в фильме собрано такое количество героев, что картина охватывает всю советскую действительность того времени. Отсюда и народная любовь.
Фильм посмотрели 84,4 миллионов человек.
Советские и российские картины, номинированные на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» можно пересчитать по пальцам, но тем примечательнее включение в этот скромный список мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
Это тот редкий случай, когда безоговорочное одобрение критиков совпало с беззаветной любовью публики. Катя, Люда и Тося – главные героини фильма – нашли место в сердце практически каждого зрителя, а кого к себе не расположили женщины, тех безусловно обаяли Гоша и Николай.
Да и вообще, в фильме собрано такое количество героев, что картина охватывает всю советскую действительность того времени. Отсюда и народная любовь.
Фильм посмотрели 84,4 миллионов человек.
10.
1 место.
Пираты ХХ века (1980)
Сильнее, чем мелодрамы о слесарях, которые в электричках знакомятся с директорами заводов, советский человек любил только хороший боевик.
А настоящий боевик в СССР был только один – «Пираты ХХ века», безоговорочный лидер советского кинопроката, привлекший в кинотеатры более 87 миллионов человек.
Впрочем, понимающие люди не удивляются – в «Пиратах» есть мощное противостояние Добра и Зла, есть карате, есть блистательный Николай Еременко-младший, и все это на фоне невероятных тропических пейзажей с очаровательными островитянками.
Ничто человеческое советскому зрителю чуждо не было, хороший боевик – он и в СССР боевик.
Сильнее, чем мелодрамы о слесарях, которые в электричках знакомятся с директорами заводов, советский человек любил только хороший боевик.
А настоящий боевик в СССР был только один – «Пираты ХХ века», безоговорочный лидер советского кинопроката, привлекший в кинотеатры более 87 миллионов человек.
Впрочем, понимающие люди не удивляются – в «Пиратах» есть мощное противостояние Добра и Зла, есть карате, есть блистательный Николай Еременко-младший, и все это на фоне невероятных тропических пейзажей с очаровательными островитянками.
Ничто человеческое советскому зрителю чуждо не было, хороший боевик – он и в СССР боевик.
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Метки: СССР Фотографии. интересно кино прокат
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