10 советских картин – лидеров кинопроката. Не прячьте ваши денежки

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А зори здесь тихие… (1973)

Военно-патриотическое кино – не выдумка последних лет.

Задолго до наступления XXI века в СССР успехом пользовались ленты о тяжелом пути советского народа к Великой Победе.

Одним из главных кинематографических достояний страны в жанре военной драмы стал фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…».

Лента стала суперпопулярной не только у нас, где на момент премьеры еще живы были многочисленные очевидцы фронтовых трагедий, но и, как ни странно, в Китае – там наш фильм о пяти девушках и их командире является едва ли не культовым, как и роман, по которому лента снята.

Картина стала одним из лидеров советского кинопроката 1973 года (66 млн человек).