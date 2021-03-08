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10 советских картин – лидеров кинопроката. Не прячьте ваши денежки

10 советских картин – лидеров кинопроката. Не прячьте ваши денежки (10 фото)

Автор:
08 марта 2021 20:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   кино   прокат   
596
10
Советский прокат давно стал легендой. Не только из-за того, что после распада СССР выросло уже целое поколение, но и из-за отсутствия точной статистики кинопоказов того времени. Энтузиасты смогли восстановить некоторые цифры, и мы можем посмотреть, какое же кино больше всего ценили наши родители. Вот 10 лидеров советского проката.
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Метки: СССР   Фотографии.   интересно   кино   прокат   
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8  комментариев
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1k
andrey 2 часа назад
И тут я задумался насколько я стар Я смотрел все эти фильмы в кинотеатрах!
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3k
Кистень 41 минуту назад
Неправильное распределение по местам. "А зори здесь тихие" я поставил бы на ПЕРВОЕ МЕСТО.
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19k
Слепой Пью 51 минуту назад
Глуповатая приписка: Готовьте ваши денежки... Да за такие фильмы никаких денег не жалко! но сейчас ничего даже близко не снимается, от нынешних фильмов только проблеваться попкорном можно. Поэтому в кинотеатры ходить перестал вообще.
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