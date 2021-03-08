Волшебник Александр Роу. Как киносказка из падчерицы стала принцессой

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115 лет назад, 8 марта 1906 года, в городе Юрьевец Костромской губернии у матери-гречанки и отца-ирландца родился сын. Со своей национальной принадлежностью он впоследствии разберётся сам. И разберётся настолько хорошо, что без него мы вряд ли можем теперь представить мир русской сказки. Потому что это был Александр Роу.
Его довольно часто называют пионером отечественной киносказки. Что в целом не совсем верно. К сказке наши кинематографисты всё же обращались. В конце концов, кинодебют знаменитого актёра Бориса Ливанова, отца не менее знаменитого Василия Ливанова, состоялся именно в сказке. Самое интересное, что сказка называлась «Морозко». Режиссёр Юрий Желябужский снял свою короткометражку в 1924 году, на студии «Межрабпом-Русь», которую потом преобразуют в Союздетфильм, а потом и в Киностудию имени М. Горького. И на которой ровно сорок лет спустя своего «Морозко» снимет уже Александр Роу.
Так что совсем уж непаханым поле отечественной киносказки назвать нельзя. Однако своя правда в том, что Роу — «первый киносказочник страны», или в том, что «он открыл киножанр волшебной сказки», тем не менее есть.
Дело в том, что ему удалось почти невозможное. Он вывел жанр на новую высоту. До этого русского ирландца киносказка проходила в основном по разряду эксперимента и, в общем, была такой нелюбимой падчерицей — реальную кассу делали либо любовные драмы, либо комедии, либо военизированные приключения.
Дело в том, что ему удалось почти невозможное. Он вывел жанр на новую высоту. До этого русского ирландца киносказка проходила в основном по разряду эксперимента и, в общем, была такой нелюбимой падчерицей — реальную кассу делали либо любовные драмы, либо комедии, либо военизированные приключения.
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После 1938 года всё встало на свои места. Перед самым Новым годом на экраны страны вышел фильм Александра Роу «По щучьему велению». Успех был впечатляющим. Что удивительно, режиссёр не тянул одеяло на себя и не стремился присвоить все лавры. Вот как об успехе фильма говорил сам Роу: «Я увлекся сказкой Елизаветы Тараховской, которая с успехом шла в театре кукол Сергея Образцова… Для написания сценария в помощь Тараховской привлекли опытного драматурга Олега Леонидова. То ли молодой задор и молодой напор начинающего режиссера, то ли новизна материала — во всяком случае работа над сценарием шла с увлечением, легко, со смехом и, главное, быстро, что в конечном итоге и решило успех картины…».
Спору нет: сценарий — дело важное. Но без фантазии, таланта, а главное, без упрямства Роу сценарий мог бы, что называется, и не взлететь. Говорящие животные и рыбы, ездящая печь, идущие вёдра с водой и дрова, сами собой укладывающиеся в поленницу, — все эти чудеса по канону того времени годились только для мультипликации. Считалось, что силами кино это сделать попросту невозможно. А тот, кто попробует, сильно рискует: «Владимир Швейцер часа два меня уверял, абсолютно дружески: “Что вам за интерес разбираться в характере щуки, медведя, лисы… Это же неинтересно ни для вас, ни для зрителя — бросьте всё это, не губите себя”».
Кстати, Владимир Швейцер в те годы был главным редактором «Союздетфильма», так что к его мнению следовало прислушаться исходя хотя бы из карьерных соображений.
Спору нет: сценарий — дело важное. Но без фантазии, таланта, а главное, без упрямства Роу сценарий мог бы, что называется, и не взлететь. Говорящие животные и рыбы, ездящая печь, идущие вёдра с водой и дрова, сами собой укладывающиеся в поленницу, — все эти чудеса по канону того времени годились только для мультипликации. Считалось, что силами кино это сделать попросту невозможно. А тот, кто попробует, сильно рискует: «Владимир Швейцер часа два меня уверял, абсолютно дружески: “Что вам за интерес разбираться в характере щуки, медведя, лисы… Это же неинтересно ни для вас, ни для зрителя — бросьте всё это, не губите себя”».
Кстати, Владимир Швейцер в те годы был главным редактором «Союздетфильма», так что к его мнению следовало прислушаться исходя хотя бы из карьерных соображений.
Но Роу не прислушался. И вышло, что его ставка на актёрскую игру, на дрессированных животных, на комбинированные съёмки и на прочие спецэффекты оказалась выигрышной. Картину признали и новаторской, и потрясающе удачной. Тот же Швейцер моментально сориентировался и влился в команду начинающего режиссёра — как сценарист фильмов «Василиса Прекрасная», «Конёк-Горбунок» и «Кащей Бессмертный».
Уже следующая лента Роу, «Василиса Прекрасная», совершила реальный прорыв, став одним из лидеров советского кинопроката в предвоенном 1940 году — более 19 млн зрителей и четвёртое место по посещаемости. «Несерьёзный» жанр киносказки вдруг превращается в один из самых многообещающих и престижных — в «Василисе Прекрасной» главную мужскую роль сыграет актёр Сергей Столяров. Не просто кинозвезда, а, можно сказать, лицо СССР как такового. После грандиозного успеха музыкальной комедии «Цирк» он становится идеалом советского человека — именно с него Вера Мухина лепила своего Рабочего в тандеме с Колхозницей. И вот этот идеал исполняет главную мужскую роль в сказке. К тому же не в одной — роль Никиты Кожемяки в картине Роу «Кащей Бессмертный» окончательно сделает Столярова классическим «былинным персонажем» отечественного кино.
Нечто похожее произошло и с Георгием Милляром, который, правда, стал не героем, а наоборот — «антигероем» отечественной сказки. Или, как он сам выражался, «официальным представителем нечистой силы в кинематографе». Но если Столяров пришёл к Роу, уже будучи в силе и славе, то для Милляра участие в сказке «По щучьему велению» стало дебютом. Да и играл он там не злодея, а вздорного самодура — царя Гороха. Только после «Василисы Прекрасной» он окончательно стал «лучшей Бабой Ягой» советского кино.
Уже следующая лента Роу, «Василиса Прекрасная», совершила реальный прорыв, став одним из лидеров советского кинопроката в предвоенном 1940 году — более 19 млн зрителей и четвёртое место по посещаемости. «Несерьёзный» жанр киносказки вдруг превращается в один из самых многообещающих и престижных — в «Василисе Прекрасной» главную мужскую роль сыграет актёр Сергей Столяров. Не просто кинозвезда, а, можно сказать, лицо СССР как такового. После грандиозного успеха музыкальной комедии «Цирк» он становится идеалом советского человека — именно с него Вера Мухина лепила своего Рабочего в тандеме с Колхозницей. И вот этот идеал исполняет главную мужскую роль в сказке. К тому же не в одной — роль Никиты Кожемяки в картине Роу «Кащей Бессмертный» окончательно сделает Столярова классическим «былинным персонажем» отечественного кино.
Нечто похожее произошло и с Георгием Милляром, который, правда, стал не героем, а наоборот — «антигероем» отечественной сказки. Или, как он сам выражался, «официальным представителем нечистой силы в кинематографе». Но если Столяров пришёл к Роу, уже будучи в силе и славе, то для Милляра участие в сказке «По щучьему велению» стало дебютом. Да и играл он там не злодея, а вздорного самодура — царя Гороха. Только после «Василисы Прекрасной» он окончательно стал «лучшей Бабой Ягой» советского кино.
Сказки Александра Роу вообще были своего рода трамплином для многих наших замечательных актёров. И не только актёров. О том, что роль Марфушки из сказки «Морозко» стала решающей в карьере совсем тогда молоденькой Инны Чуриковой, знают, наверное, все. А ведь Роу ещё выдал «путёвку в жизнь» создателю «Ералаша» Борису Грачевскому — первоначально тот работал на Киностудии имени М. Горького грузчиком, а Роу сумел разглядеть в нём незаурядные организаторские способности и позвал к себе, на съёмки сказки «Варвара-краса, длинная коса» администратором. И хотя в это трудно поверить, именно Роу в 1954 году привёл в мир кино одного из наших классиков, Ролана Быкова. Однако вот что говорил по этому поводу сам Ролан Антонович: «Для меня Роу очень много значит: это мой крестный отец в кино. Когда он снял “Тайну горного озера”, единственный его фильм — не сказка, он пригласил меня озвучить роль мальчика. Мальчик сыграл плохо, а озвучил я хорошо. Он потом ходил по всей студии и говорил: вот, это тот самый Быков, вы его ещё запомните. Меня после этого стали приглашать на другие озвучения, а потом и на роли».
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