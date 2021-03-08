Волшебник Александр Роу. Как киносказка из падчерицы стала принцессой

После 1938 года всё встало на свои места. Перед самым Новым годом на экраны страны вышел фильм Александра Роу «По щучьему велению». Успех был впечатляющим. Что удивительно, режиссёр не тянул одеяло на себя и не стремился присвоить все лавры. Вот как об успехе фильма говорил сам Роу: «Я увлекся сказкой Елизаветы Тараховской, которая с успехом шла в театре кукол Сергея Образцова… Для написания сценария в помощь Тараховской привлекли опытного драматурга Олега Леонидова. То ли молодой задор и молодой напор начинающего режиссера, то ли новизна материала — во всяком случае работа над сценарием шла с увлечением, легко, со смехом и, главное, быстро, что в конечном итоге и решило успех картины…».

Спору нет: сценарий — дело важное. Но без фантазии, таланта, а главное, без упрямства Роу сценарий мог бы, что называется, и не взлететь. Говорящие животные и рыбы, ездящая печь, идущие вёдра с водой и дрова, сами собой укладывающиеся в поленницу, — все эти чудеса по канону того времени годились только для мультипликации. Считалось, что силами кино это сделать попросту невозможно. А тот, кто попробует, сильно рискует: «Владимир Швейцер часа два меня уверял, абсолютно дружески: “Что вам за интерес разбираться в характере щуки, медведя, лисы… Это же неинтересно ни для вас, ни для зрителя — бросьте всё это, не губите себя”».



Кстати, Владимир Швейцер в те годы был главным редактором «Союздетфильма», так что к его мнению следовало прислушаться исходя хотя бы из карьерных соображений.