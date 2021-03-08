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Волшебник Александр Роу. Как киносказка из падчерицы стала принцессой

Волшебник Александр Роу. Как киносказка из падчерицы стала принцессой (5 фото)

Автор:
08 марта 2021 15:45
Метки: кино   наше   сказки   
448
5
115 лет назад, 8 марта 1906 года, в городе Юрьевец Костромской губернии у матери-гречанки и отца-ирландца родился сын. Со своей национальной принадлежностью он впоследствии разберётся сам. И разберётся настолько хорошо, что без него мы вряд ли можем теперь представить мир русской сказки. Потому что это был Александр Роу.
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Метки: кино   наше   сказки   
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34k
jonnyD 5 часов назад
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Владимир 2 часа назад
Роу-это имя,афиша,публика,касса.
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Monher 3 часа назад
Жалко сейчас не снимают фильмы для детей,
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[email protected] Monher 2 часа назад
Они не окупаются(((
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7k
Света [email protected] 51 минуту назад
Были бы такие как у Роу, то окупились бы и даже на мировой уровень вышли.Кстати "Морозко" Роу на западе до сих пор очень популярен.
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Monher Света 41 минуту назад
Знаю, что наши мультики за рубежом в хитах, ещё пока
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