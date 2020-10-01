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"Мальчик, который выжил": в Лондоне установили памятник Гарри Поттеру

"Мальчик, который выжил": в Лондоне установили памятник Гарри Поттеру (8 фото)

Автор:
01 октября 2020 13:41
Сообщество : Искусство
Метки: гарри поттер   интересное   кино   лондон   памятник   сказка   статуя   фото   
891
8

В центре Лондона появилась скульптура Гарри Поттера, когда он был на первом курсе. По замыслу художника, волшебник сидит на метле в форме для квиддича. Поттероманы уже оценили произведение искусства.

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Метки: гарри поттер   интересное   кино   лондон   памятник   сказка   статуя   фото   
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19  комментариев
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55k
Опиум для народа 3 часа назад
Спереди-как будто Гарри свою метлу наяривает.Или я такой испорченный...)))
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2k
Черчек Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
В отличие от вас. Ваши-то комменты просто феерят интеллектом и остроумием! А что, у вас опять каникулы?
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121
Soplevich 18 минут назад
Памятник надо было поставить самой авторше книг о Поттере, потому что благодаря ей многие дети опять начали книги читать
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1k
Mellivora 2 часа назад
Видимо после Черчилля больше некому ставить памятники.
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8k
Великий Кормчий 2 часа назад
А нормальным людям они памятники делают?
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11k
Corvus Corax 3 часа назад
А кто это - Гаря Потер?
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11k
Corvus Corax Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Нет, я не знаю просто... а гуглить лень... Что такого странного? Ты вот читал Кафку? Роберта Ирвина? Бестужева-Марлинского? Владимира Федоровича Одоевского? А я вот читал... И про Дарвина я знаю несравнимо больше тебя... И что?
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Дарвин и аморальная премия Corvus Corax 2 часа назад
Та хоть перечитай все собрания сочинений Ленина-все равно ты останешься дебилом останешься
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11k
Corvus Corax Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Спасибо, доктор... Культур-мультур, панемайт... что ждать от хохла... Привет Бандере и прочим шухевичам! Только вот одно не понимаю, при всей ненависти к Росии - хули вы сюда лезете? Сидите в своем укроинете, на мове розмовляйте...
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1k
Дарвин и аморальная премия Corvus Corax Час назад
Сказочный дол-бо-еб
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30
Dairou Corvus Corax 56 минут назад
Чел ну вот [мат]и, что ты не знаешь кто такой Гарри Поттер...
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6k
Sapsan 3 часа назад
Ух ты! Счастье-то какое! Моей радости нет границ!
Пойду ка отмечу это во истине грандиозное событие века!
А то ночами не спал, беспокоился, переживал, когда же откроется в Лондоне памятник гарри поттеру.
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Дарвин и аморальная премия Sapsan 3 часа назад
Тебя бы больше порадовал памятник дятла
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