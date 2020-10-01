"Мальчик, который выжил": в Лондоне установили памятник Гарри Поттеру

В центре Лондона появилась скульптура Гарри Поттера, когда он был на первом курсе. По замыслу художника, волшебник сидит на метле в форме для квиддича. Поттероманы уже оценили произведение искусства.
На площади Лестер-сквер прошла церемония открытия новой скульптуры по роману Дж. Роулинг "Гарри Поттер". Статую создал польский скульптор Анджей Шимчик. Гарри Поттер изображён верхом на метле в форме игры для квиддича. По задумке автора, Поттер должен создавать у впечатление реального полёта у зрителя, поскольку единственная точка опоры фигуры — металлический столб, который скрыт за кустом.
Статуя входит в число участников проекта под названием "Сцены на площади" (Scenes in the Square), в рамках которого на площади Лестер-сквер появляются скульптуры из культовых фильмов и мультиков.
A statue depicting Harry Potter was unveiled in London's Leicester Square on Wednesday, joining other timeless movie characters in the popular sculpture trail. pic.twitter.com/24RguAZJWp— CBS News (@CBSNews) October 1, 2020
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Пойду ка отмечу это во истине грандиозное событие века!
А то ночами не спал, беспокоился, переживал, когда же откроется в Лондоне памятник гарри поттеру.