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"От винта!"Байки и рассказы про авиацию

"От винта!"Байки и рассказы про авиацию (4 фото)

Автор:
08 марта 2021 15:03
Метки: байки про авиацию   истории   юмор и приколы.   
1186
4
Люблю собирать рассказы и байки про авиацию.C некоторыми из них я и хочу вас познакомить.

Источник:

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Метки: байки про авиацию   истории   юмор и приколы.   
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41k
Максим Т. 3 часа назад
Ночь, дежурная смена, никаких полетов не предвидется. Вдруг в динамике отчетливо и громко:
125: 125-й, занял высоту!
Все офигели:
РП : 125-й, какую высоту заняли?
125: высоту 325!
РП : 125-й, Ваше место?
125: занял 325-ю высоту!
РП : 125, а Вы кто?
125: Я - танк!
РП : Смени частоту, сынок, заикой сделаешь!

------------------------------------------

С Гордого взлетает пара Су-27 на выставку в Ле-Бурже.
На перелет присвоили им позывной 85868 (с 85000 присваивали пассажирским).
Диалог:
Су: Москва-подход 85868 на Марьино 3600, далее Бужарово-Карманово.
Диспетчер: 85868, набирайте 3900.
Су: БЕЗ ПАУЗЫ. 3900 занял.
Диспетчер: Набирайте 4200.
Су: БЕЗ ПАУЗЫ. 4200 занял.
Диспетчер: Набирайте 4500.
Су: БЕЗ ПАУЗЫ 4500 занял.
ПАУЗА.
Диспетчер:Тип у вас какой???
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8k
Шамсуддин 16 минут назад
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1k
Макс Юпитер 2 часа назад
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18k
Nik 2 часа назад
Анекдоты которые к жизни не имеют ни какого отношения... Полная лажа. Люди которые хоть немного связаны с авиацией подтвердят.
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23k
Андрей Эйнав Автор поста Nik Час назад
Подтверждаю!Но собирал и собирать буду-с улыбкой гайки крутить веселей!
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2k
OLDer Nik Полчаса назад
100%
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27k
Acu900 3 часа назад
Мне вот такая байка запомнилась:
Аэропорт Гамбурга. Мы только приземлились и рулим к терминалу, за нами в ожидании посадки ещё 4 самолёта: Люфгаза (Германия), Фидекс (грузовик), БритишАирвейс (Англия), и в верхнем эшелоне опоздавший на 4 часа ИЛ-86 Аэрофлота.

Очередь Люфганзы, но посылая на х… й диспетчера, наш ИЛ, чтобы сэкономить топливо, начинает снижение. Служба наземного контроля, грозя всеми карами земными и понимая, что русским всё пох… ю, пытается развести самолёты и пропустить ИЛ. Бритиш и Фидекс на посадку ещё не зашли, и подчиняясь диспетчеру пропускают ИЛ. А пилот Люфганзы уже видя полосу вступает в перепалку с русскими, мол кагого х… я, он немец, на немецком самолёте, в родной Германии, должен заходить на 2-й круг и пропускать грёбаных русских? Получив ответ: «Потому что вы суки войну проиграли!», затихает. И бросает фразу: «Хорошо ещё жидов в воздухе нет!». На что пилот Бритиша на идеальном английском предупреждает немца, что это мол «не корректно», так о евреях…

Все благополучно сели, а через час к нам в комнату отдыха зашли сотрудники авиационной безопасности и вежливо попросили пройти с ними на опознание, т. к. пилота Люфганзы который ругался с русскими ох… или в туалете, выбив пару зубов, и спустив в унитаз его удостоверение пилота. И кроме русских это сделать никто не мог. Ох… или героя знатно… Морда в крови, передних зубов нет… Но облом, из экипажа Аэрофлота он не узнал никого. А остальные «цивилизованные» не причём…

Мы готовимся к вылету, рядом с нами тот самый сокол из Люфганзы. Как тут без команды диспетчера в очередь на взлёт (отличительная черта наших лётчиков) вместо Люфганзы встаёт Бритиш. Немца прорывает, и он орёт диспетчеру, что это не аэропорт, а п… ец, что сесть ему мешают русские, а взлететь англичане… То что мы с первым пилотом услышали на частоте Бритиша от их командира экипажа, повергло нас в шок…

На русском языке, с явным одесским акцентом мы услышали:

Ребята, скажите этому фашисту, пусть таки заткнёт е… ник. А то мы с Фимой (второй пилот) ещё раз ему п… ды дадим от всего еврейского народа!
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41k
Максим Т. 3 часа назад
Взлетел грузовой Як-40 и неожиданно докладывает авиадиспетчеру:

- Москва-контроль прошу 9000 метров.

Диспетчер удивился, так как обычно для этого типа воздушных судов запрашивалось 7800 м, но разрешение занять эшелон дал. Время идет, а набрать борт эшелон не может и запрашивает у диспетчера снижение до 7800 метров. И тут в эфире раздается голос КВС Ил-62, слышавшего, что происходит:

- Что, голова закружилась?

Конечно, это нарушение фразеологии радиообмена… но смеялись все.
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Андрей Эйнав
Инженер по робототехнике и электронике на авиационном заводе.
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