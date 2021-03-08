"От винта!"Байки и рассказы про авиацию

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Люблю собирать рассказы и байки про авиацию.C некоторыми из них я и хочу вас познакомить.
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Служил у нас в полку один летчик, знаменит был тем, что садился на вынужденную на реактивном самолете с заглохшим двигателем раза четыре. Четвертый раз был самый веселый, а дело было так. Аэродром находился на реке Лена. Взлетел нормально, но на высоте 600 метров движок заглох. Надо сказать, что реактивные самолеты без тяги движка летают как кирпич, выброшенный из окна. Так что делать? Под ним город, а впереди прямо по курсу - Лена, прямая как стрела, лед толстый, зима на дворе, переводит он самолет в пикирование и прет на реку. Надо добавить, что летел он на полигон, под крыльями бомбы, ракеты навешены, в общем, вид зашибись.Короче, садится на брюхо и скользит по льду,
хорошо скользит - скорость-то ого-го. Проскользил километра два, остановился, открывает фонарь кабины и видит, что буквально в метрах пяти от него мужик рыбу ловит, закутался с головой в тулуп и, естественно, ничего не слышит. Тогда наш бравый летун отстегивает кислородную маску и орет:
-Слышь, кореш, ты мою лунку занял!
Мужичонка поворачивается и когда рассмотрел на чем товарищ на рыбалку приехал, задал такого
стрекача, что по словам летчика его и на форсаже было бы не догнать. Вот такая история произошла в наших славных ВВС, когда керосина было навалом.
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Пеpегонял как то один летчик Ан-2 с аэpодpома на аэpодpом. Чеpез всю стpану летел... Пpомежуточная посадка у него была на базе дальней авиации и как pаз в тот момент когда аэpодpом пpинимал полк дальних бомбаpдиpовщиков. И вот, летит этот мужик и слышит, как по pадио пеpеговаpиваются диспетчеpы с экипажами бомбеpов. Сообщают им куpсы, там, эшелоны и т.д. А летчики, соответственно, говоpят типа:
- Я боpт такой-то остаток топлива типа 10 тонн, обоpоты в ноpме, шассивыпустилось и т.д.
Hу мужик тоже встpял:
- Я боpт такой-то остаток топлива - 400 кг, иду на одном двигателе, шасси не убиpается...
Пpишлось им тут же сpочно очисить полосу... И на глазах у всего аэpодpома кукуpузник гоpдо сел под вой сиpен пожаpных машин и машин скоpой помощи...
------------------------------------
Вылетает экипаж транспортного самолета АН-26. Занимают свой эшелон.Облачность низкая. Эшелон точно под облаками. Летят. Вдруг навстречу летит... ТРАКТОР! Ребята просто в ауте. В эфир: "Трактор, вас вижу, расходимся левыми бортами". С земли указание: "сменить эшелон".
Поднимаются выше (над облаками). И что видят - Это МИ-10 на подвеске трактор тащит.
-------------------------------------
Служил у нас в полку один летчик, знаменит был тем, что садился на вынужденную на реактивном самолете с заглохшим двигателем раза четыре. Четвертый раз был самый веселый, а дело было так. Аэродром находился на реке Лена. Взлетел нормально, но на высоте 600 метров движок заглох. Надо сказать, что реактивные самолеты без тяги движка летают как кирпич, выброшенный из окна. Так что делать? Под ним город, а впереди прямо по курсу - Лена, прямая как стрела, лед толстый, зима на дворе, переводит он самолет в пикирование и прет на реку. Надо добавить, что летел он на полигон, под крыльями бомбы, ракеты навешены, в общем, вид зашибись.Короче, садится на брюхо и скользит по льду,
хорошо скользит - скорость-то ого-го. Проскользил километра два, остановился, открывает фонарь кабины и видит, что буквально в метрах пяти от него мужик рыбу ловит, закутался с головой в тулуп и, естественно, ничего не слышит. Тогда наш бравый летун отстегивает кислородную маску и орет:
-Слышь, кореш, ты мою лунку занял!
Мужичонка поворачивается и когда рассмотрел на чем товарищ на рыбалку приехал, задал такого
стрекача, что по словам летчика его и на форсаже было бы не догнать. Вот такая история произошла в наших славных ВВС, когда керосина было навалом.
------------------------
Пеpегонял как то один летчик Ан-2 с аэpодpома на аэpодpом. Чеpез всю стpану летел... Пpомежуточная посадка у него была на базе дальней авиации и как pаз в тот момент когда аэpодpом пpинимал полк дальних бомбаpдиpовщиков. И вот, летит этот мужик и слышит, как по pадио пеpеговаpиваются диспетчеpы с экипажами бомбеpов. Сообщают им куpсы, там, эшелоны и т.д. А летчики, соответственно, говоpят типа:
- Я боpт такой-то остаток топлива типа 10 тонн, обоpоты в ноpме, шассивыпустилось и т.д.
Hу мужик тоже встpял:
- Я боpт такой-то остаток топлива - 400 кг, иду на одном двигателе, шасси не убиpается...
Пpишлось им тут же сpочно очисить полосу... И на глазах у всего аэpодpома кукуpузник гоpдо сел под вой сиpен пожаpных машин и машин скоpой помощи...
------------------------------------
Вылетает экипаж транспортного самолета АН-26. Занимают свой эшелон.Облачность низкая. Эшелон точно под облаками. Летят. Вдруг навстречу летит... ТРАКТОР! Ребята просто в ауте. В эфир: "Трактор, вас вижу, расходимся левыми бортами". С земли указание: "сменить эшелон".
Поднимаются выше (над облаками). И что видят - Это МИ-10 на подвеске трактор тащит.
-------------------------------------
-------------------------------------
В Иpкyтcке, бают, pаботал веcельчак - втоpой пилот меcтных авиалиний, котоpый обожал дождатьcя, пока начнетcя поcадка на cтаpенькие четыpехкpылые Ан-2, подходил к cамолетам и, как бы не обpащая внимания на толпящихcя в ожидании погpyзки бабyшек c тюками из глyхих cибиpcких меcтечек, хлопал аэpоплан по кpыльям, тpогал тpоcы pаcчалок и пpицокивал языком:
- Как же они ваc повезyт-то?
- А что, милок? - наcтоpаживалиcь бабyли.
- Так ведь гляньте, - показывал он на антенны и pаcчалки, - cамолет-то веcь пpоволокой пеpевязан!
За эти шyточки его cпиcали в бpигадиpы багажной cлyжбы. Hо пpодеpжалcя он там недолго. Вылетел безвозвpатно. Пpоизошло это так. Однажды гpyзили багаж в cамолет, а вылет то дают, то нет, в общем, в ожидании наш маcтеp пpикоpнyл пpямо в гpyзовом отcеке. Бpигада его не хватилаcь,дyмали - yшел. Задpаили люки. А тyт взлет дали. Пpоcнyлcя наш бpигадиp от тpяcки yже на взлетной. Cообpазил, что cлyчилоcь; замеpзать под милый голосок cтюаpдеccы: "Выcота девять тыcяч метpов, темпеpатypа за боpтом минyc пятьдеcят..." y геpоя не было охоты вовcе, а cамолет yже отоpвалcя от полоcы. И тогда авиатоp отвинтил люк в кpыше гpyзового отcека - то бишь в полy паccажиpcкого cалона, и полез в тепло, к людям. Cтюаpдеccы в это вpемя как pаз конфетки "Взлетные" pазноcили, минеpалкy... Каpтинка: доpожка на полy зашевелилаcь, cтюаpдеccа c воплем водичкy c подноcа на ближайших паccажиpов опpокинyла, а из-под ковpа вылезает мyжик в летной фоpме, оглядывает обезyмевший cалон, вытиpает пот cо лба и говоpит облегченно:
- Cлава Богy, наcилy догнал!..
---------------------------------------
Списали штурмана с летной работы. Поехал к жене на родину, в деревню.Жена просит председателя колхоза взять мужа на работу, председатель и спрашивает штурмана:
- Что делать умеешь?
- Карты читаю, трассы прокладываю, считаю хорошо.
- Карты у нас только игральные, трасса одна до райцентра, а вот счетовод нужен. Видишь стадо коров в поле, сосчитай.
Штурман посмотрел на стадо, достал НЛ-10(НЛ-10 — эт калькулятор), пошуровал и говорит:
- 54.
Проверили, все верно.
- А вон на горизонте большое стадо коров, сколько?
Штурман глянул на стадо, взял НЛ-10,пошуровал и говорит:
- 327.
Проверили, опять все верно. Закусило колхозников, согнали всех своих коров:
-Cчитай!
Штурман взглянул,взял НЛ-10, пошуровал туды-сюды и говорит:
- 1243.
Два дня перепроверяли, сбивались три раза, но оказалось все правильно.Председатель:
- Беру тебя на работу, но расскажи, как это у тебя получается?
- Да ничего сложного, считаю количество сосков, делю на четыре и беру поправку на яйца.
----------------------------------------
Кукурузник. На лавках сидят будущие парашютисты. У всех квадратные глаза - потому как это первый прыжок. Высота 3000 тысячи. По центру вальяжно расхаживает инструктор - заслуженный мастер спорта, 1000 прыжков и т.д. и т.п... ну короче со всеми регалиями... Звучит команда "приготовиться".
Инструктор с ноги открывает люк (дверь.... короче, хрень из которй выпихивают), демонстративно достает из штанин причиндал и красиво (можно сказать мастерски) писает по потоку (при этом у будущих парашютистов глаза становятся еще квадратнее )... Потом бережно запихивает причиндал обратно, поворачивается к группе:
- Ну шо, сынки, лямки яйца не натерли!!!!
В ответ, тихо:
- Та мы девушки.....
----------------------------------------
В Иpкyтcке, бают, pаботал веcельчак - втоpой пилот меcтных авиалиний, котоpый обожал дождатьcя, пока начнетcя поcадка на cтаpенькие четыpехкpылые Ан-2, подходил к cамолетам и, как бы не обpащая внимания на толпящихcя в ожидании погpyзки бабyшек c тюками из глyхих cибиpcких меcтечек, хлопал аэpоплан по кpыльям, тpогал тpоcы pаcчалок и пpицокивал языком:
- Как же они ваc повезyт-то?
- А что, милок? - наcтоpаживалиcь бабyли.
- Так ведь гляньте, - показывал он на антенны и pаcчалки, - cамолет-то веcь пpоволокой пеpевязан!
За эти шyточки его cпиcали в бpигадиpы багажной cлyжбы. Hо пpодеpжалcя он там недолго. Вылетел безвозвpатно. Пpоизошло это так. Однажды гpyзили багаж в cамолет, а вылет то дают, то нет, в общем, в ожидании наш маcтеp пpикоpнyл пpямо в гpyзовом отcеке. Бpигада его не хватилаcь,дyмали - yшел. Задpаили люки. А тyт взлет дали. Пpоcнyлcя наш бpигадиp от тpяcки yже на взлетной. Cообpазил, что cлyчилоcь; замеpзать под милый голосок cтюаpдеccы: "Выcота девять тыcяч метpов, темпеpатypа за боpтом минyc пятьдеcят..." y геpоя не было охоты вовcе, а cамолет yже отоpвалcя от полоcы. И тогда авиатоp отвинтил люк в кpыше гpyзового отcека - то бишь в полy паccажиpcкого cалона, и полез в тепло, к людям. Cтюаpдеccы в это вpемя как pаз конфетки "Взлетные" pазноcили, минеpалкy... Каpтинка: доpожка на полy зашевелилаcь, cтюаpдеccа c воплем водичкy c подноcа на ближайших паccажиpов опpокинyла, а из-под ковpа вылезает мyжик в летной фоpме, оглядывает обезyмевший cалон, вытиpает пот cо лба и говоpит облегченно:
- Cлава Богy, наcилy догнал!..
---------------------------------------
Списали штурмана с летной работы. Поехал к жене на родину, в деревню.Жена просит председателя колхоза взять мужа на работу, председатель и спрашивает штурмана:
- Что делать умеешь?
- Карты читаю, трассы прокладываю, считаю хорошо.
- Карты у нас только игральные, трасса одна до райцентра, а вот счетовод нужен. Видишь стадо коров в поле, сосчитай.
Штурман посмотрел на стадо, достал НЛ-10(НЛ-10 — эт калькулятор), пошуровал и говорит:
- 54.
Проверили, все верно.
- А вон на горизонте большое стадо коров, сколько?
Штурман глянул на стадо, взял НЛ-10,пошуровал и говорит:
- 327.
Проверили, опять все верно. Закусило колхозников, согнали всех своих коров:
-Cчитай!
Штурман взглянул,взял НЛ-10, пошуровал туды-сюды и говорит:
- 1243.
Два дня перепроверяли, сбивались три раза, но оказалось все правильно.Председатель:
- Беру тебя на работу, но расскажи, как это у тебя получается?
- Да ничего сложного, считаю количество сосков, делю на четыре и беру поправку на яйца.
----------------------------------------
Кукурузник. На лавках сидят будущие парашютисты. У всех квадратные глаза - потому как это первый прыжок. Высота 3000 тысячи. По центру вальяжно расхаживает инструктор - заслуженный мастер спорта, 1000 прыжков и т.д. и т.п... ну короче со всеми регалиями... Звучит команда "приготовиться".
Инструктор с ноги открывает люк (дверь.... короче, хрень из которй выпихивают), демонстративно достает из штанин причиндал и красиво (можно сказать мастерски) писает по потоку (при этом у будущих парашютистов глаза становятся еще квадратнее )... Потом бережно запихивает причиндал обратно, поворачивается к группе:
- Ну шо, сынки, лямки яйца не натерли!!!!
В ответ, тихо:
- Та мы девушки.....
----------------------------------------
О том, как оказывать влияние на людей (Карнеги oтдыхает). Рассказал работник гражданской авиации. Картина следующая. Самолет, рейс довольно местный, из Сибири в Сибирь. Перед посадкой стюардесса, как положено, объявляет:
-Граждане пассажиры! Пристегните ремни безопасности.
Hу,народ, в большинстве, начинает пристегиваться. В первом ряду сидит детина размером семь на восемь, и внаглую игнорирует сие разумное требование. Стюардесса, смотря на детину, повторяет:
-Граждане пассажиры! Пристегните ремни безопасности.
Реакция снова нулевая. Тогда фраза повторяется персонально ему:
-Гражданин! Пристегните ремень безопасности.
В ответ следует:
-Да пошла ты...
Hу девка, понятно, обиделась и пошла жаловаться командиру. Через минуту вылетает комкор (небольшого роста, сухонький мужичонка, к тому же шепелявый), подскакивает к этому шкафу и произносит следующий монолог:
- Музык! Вот ты себе пг'едставь! Сейчас на посадке, если я сють-сють пг'омахнусь мимо полосы, то самолет г'езко остановится, а вот ты полетис дальше. Баськой вперед. И вот ты пг'олетаешь пег'вую пег'ебог'ку (загибает пальцы), вторую пег'ебог'ку, тг'етью пег'ебог'ку и очутисься у меня в кабине. Спрашивается, а на х#я ты мне там нузен?
Мужик МОЛЧА пристегивается. Салон в ауте.
-----------------------------------------
В старые добрые советские времена, на Крайнем Севере мужикам не хватиловодки. Пришлось "бежать второй раз". Но так как до ближайшего магазинабыло около 100 километров, то за водкой были командированы вертолетчики.На МИ-8. Я, будучи еще мальцом, напросился слетать вместе с ними -покататься. Долетели. Заходим на посадку на площадь перед магазином. И тут бортмеханник, выглянув вниз, резонно заметил:
- Мужики, полетели в другую деревню. Тут нам водки не дадут. Мы у магазина крышу сдули.
------------------------------------------
Военный аэродром. Подполковник беседует в ТЭЧ с приезжими специалистами. К нему подходит, обращается и жалобно докладывает девушка-прапорщик:
-Невозможно работать, в эфире сплошной мат, почти все лётчики постоянно хулиганят!
Подполковник примирительно:
-Ну, хорошо, хорошо... Я их всех вые#у!
--------------------------------------------
Июль. Жара. Внуково. Рейс Москва - Одесса. Рейс по непонятным причинам задерживается, самолет уже битый час стоит на летном поле,пассажиры сидят в салоне, тихо матеря весь Аэрофлот вкупе с ближайшими родственниками экипажа, вяло отгоняя назойливых мух и одуревая от духоты. Зато мимо них живенько снуют чем-то озабоченные стюардессы, по полю бегают аэродромные служащие - полная неразбериха и бардак, слышны их крики и ругань. Потом, наконец, кто-то из стюардесс громко спрашивает на весь салон:
- Пассажиры! Кто сдавал в багаж ЛЫЖИ?..
Изумление на лицах.
- Пассажиры! Повторяю: кто сдавал в багаж ЛЫЖИ?!!
Люди начинают переглядываться и тут замечают мирно дремлющего на месте 13Б субъекта характерной одесской внешности неопределенного возраста. Стюардесса подходит к нему, осторожно будит:
- Простите, это случайно не вы везете лыжи?..
Субъект, открывая глаза:
- Да... я.. а шо такое?!...
- Извините, там такая проблема... Хм.. Мы, кажется, потеряли одну лыжу... но вы, пожалуйста, не волнуйтесь.. мы сейчас ее найдем, не беспо....
- А кто вам таки сказал, шо я везу ДВЕ?!!
-------------------------------------------
Маршруты учебных полетов отдельной вертолетной эскадрильи пролегали над ланшафтами Таджикистана - горы сменялись долинами, засаженными, обычно,бахчевыми культурами. Борта периодически, несмотря на строгое запрещение незапланированных посадок, садились возле бахчей с целью оказания помощи
аборигенам в сборе урожая. И даже платили за это - если, конечно, было кому. Дело было в середине 80-х. В тот день Ми-24 плюхнулся возле такого поля, и когда поднятая им пыль слегка улеглась, экипаж узрел старого аксакала, сторожившего бахчу, с которым тотчас вступил в торг вылезший из вертолета бортинженер. Однако, аксакал был явно не настроен на короткий и продуктивный диалог - пятнадцать минут бортинженер пел перед ним соловьем, но дед упрямо твердил "дэсят" и растопыривал две пятерни. Дясять рублей за мешок арбузов - по тамошним ценам и тогдашным временам это был форменный грабеж. Призывы к совести и здравому смыслу сын Востока игнорировал: казалось весь запас русских слов ограничивался этим самым "дэсят". Надо было срочно определяться - дальнейшая задержка со взлетом была черевата...Но и порожняком улетать не хотелось. Командир принял мудрое решение. Протянув старому вымогателю его червонец, (на губах деда появилась презрительная усмешка - не умеют, мол, русские торговаться) он заорал второму пилоту:
-Леха, тащи чехол от лопасти!
Хотя чехол от несущего винта и был Уже обычного мешка, но крупный арбуз входил в него легко. Что же до длины... Дед перестал улыбаться уже на стадии разворачивания "мешка", а когда экипаж тащил к борту на полусогнутых чудовищный восьмиметровый стручок, набитый отборными арбузами, аксакал почтительно встал. Когда погрузка закончилась, дедок подошел к командиру и сказал:
-Камандыр, ты больше с ТАКОЙ мэшок нэ прилэтай!
-Граждане пассажиры! Пристегните ремни безопасности.
Hу,народ, в большинстве, начинает пристегиваться. В первом ряду сидит детина размером семь на восемь, и внаглую игнорирует сие разумное требование. Стюардесса, смотря на детину, повторяет:
-Граждане пассажиры! Пристегните ремни безопасности.
Реакция снова нулевая. Тогда фраза повторяется персонально ему:
-Гражданин! Пристегните ремень безопасности.
В ответ следует:
-Да пошла ты...
Hу девка, понятно, обиделась и пошла жаловаться командиру. Через минуту вылетает комкор (небольшого роста, сухонький мужичонка, к тому же шепелявый), подскакивает к этому шкафу и произносит следующий монолог:
- Музык! Вот ты себе пг'едставь! Сейчас на посадке, если я сють-сють пг'омахнусь мимо полосы, то самолет г'езко остановится, а вот ты полетис дальше. Баськой вперед. И вот ты пг'олетаешь пег'вую пег'ебог'ку (загибает пальцы), вторую пег'ебог'ку, тг'етью пег'ебог'ку и очутисься у меня в кабине. Спрашивается, а на х#я ты мне там нузен?
Мужик МОЛЧА пристегивается. Салон в ауте.
-----------------------------------------
В старые добрые советские времена, на Крайнем Севере мужикам не хватиловодки. Пришлось "бежать второй раз". Но так как до ближайшего магазинабыло около 100 километров, то за водкой были командированы вертолетчики.На МИ-8. Я, будучи еще мальцом, напросился слетать вместе с ними -покататься. Долетели. Заходим на посадку на площадь перед магазином. И тут бортмеханник, выглянув вниз, резонно заметил:
- Мужики, полетели в другую деревню. Тут нам водки не дадут. Мы у магазина крышу сдули.
------------------------------------------
Военный аэродром. Подполковник беседует в ТЭЧ с приезжими специалистами. К нему подходит, обращается и жалобно докладывает девушка-прапорщик:
-Невозможно работать, в эфире сплошной мат, почти все лётчики постоянно хулиганят!
Подполковник примирительно:
-Ну, хорошо, хорошо... Я их всех вые#у!
--------------------------------------------
Июль. Жара. Внуково. Рейс Москва - Одесса. Рейс по непонятным причинам задерживается, самолет уже битый час стоит на летном поле,пассажиры сидят в салоне, тихо матеря весь Аэрофлот вкупе с ближайшими родственниками экипажа, вяло отгоняя назойливых мух и одуревая от духоты. Зато мимо них живенько снуют чем-то озабоченные стюардессы, по полю бегают аэродромные служащие - полная неразбериха и бардак, слышны их крики и ругань. Потом, наконец, кто-то из стюардесс громко спрашивает на весь салон:
- Пассажиры! Кто сдавал в багаж ЛЫЖИ?..
Изумление на лицах.
- Пассажиры! Повторяю: кто сдавал в багаж ЛЫЖИ?!!
Люди начинают переглядываться и тут замечают мирно дремлющего на месте 13Б субъекта характерной одесской внешности неопределенного возраста. Стюардесса подходит к нему, осторожно будит:
- Простите, это случайно не вы везете лыжи?..
Субъект, открывая глаза:
- Да... я.. а шо такое?!...
- Извините, там такая проблема... Хм.. Мы, кажется, потеряли одну лыжу... но вы, пожалуйста, не волнуйтесь.. мы сейчас ее найдем, не беспо....
- А кто вам таки сказал, шо я везу ДВЕ?!!
-------------------------------------------
Маршруты учебных полетов отдельной вертолетной эскадрильи пролегали над ланшафтами Таджикистана - горы сменялись долинами, засаженными, обычно,бахчевыми культурами. Борта периодически, несмотря на строгое запрещение незапланированных посадок, садились возле бахчей с целью оказания помощи
аборигенам в сборе урожая. И даже платили за это - если, конечно, было кому. Дело было в середине 80-х. В тот день Ми-24 плюхнулся возле такого поля, и когда поднятая им пыль слегка улеглась, экипаж узрел старого аксакала, сторожившего бахчу, с которым тотчас вступил в торг вылезший из вертолета бортинженер. Однако, аксакал был явно не настроен на короткий и продуктивный диалог - пятнадцать минут бортинженер пел перед ним соловьем, но дед упрямо твердил "дэсят" и растопыривал две пятерни. Дясять рублей за мешок арбузов - по тамошним ценам и тогдашным временам это был форменный грабеж. Призывы к совести и здравому смыслу сын Востока игнорировал: казалось весь запас русских слов ограничивался этим самым "дэсят". Надо было срочно определяться - дальнейшая задержка со взлетом была черевата...Но и порожняком улетать не хотелось. Командир принял мудрое решение. Протянув старому вымогателю его червонец, (на губах деда появилась презрительная усмешка - не умеют, мол, русские торговаться) он заорал второму пилоту:
-Леха, тащи чехол от лопасти!
Хотя чехол от несущего винта и был Уже обычного мешка, но крупный арбуз входил в него легко. Что же до длины... Дед перестал улыбаться уже на стадии разворачивания "мешка", а когда экипаж тащил к борту на полусогнутых чудовищный восьмиметровый стручок, набитый отборными арбузами, аксакал почтительно встал. Когда погрузка закончилась, дедок подошел к командиру и сказал:
-Камандыр, ты больше с ТАКОЙ мэшок нэ прилэтай!
"Боже, дай мне сил…"
---------------------------------------------------------
-Да, «Боинг». Да, лётчики опытные. И трезвые. Всегда. Самые опытные и самые трезвые летят именно
сейчас.
-Нет, нельзя садиться куда хочешь. Места надо занимать согласно посадочным талонам, потому что загрузка у нас полная.
-Женщина, я не знаю, куда вам поставить ваш баул два на два метра, который за каким-то хреном вы прёте в салон вместо того, чтобы сдать в багаж. Нет, «где-нибудь тут у вас» поставить не получится: места просто нет.
-Мужчина, как это для вас ни удивительно, в самолёте нет холодильника, поэтому я не представляю, куда вам рыбу копчёную положить. В багаже, кстати,всяко холоднее. Всё правильно, пусть воняет на весь самолёт. Остальные пассажиры обязательно проникнутся, только вряд ли завистью.
-Мужчина, ну что вы на меня кричите? Вы же не мне деньги на регистрации приплатили, чтоб вас посадили там, где ноги можно вытянуть. Так почему я виновата, что у вас не те места?
-А вы что орёте? Спинки не откидываются? При эвакуации откинутые спинки будут мешать проходу к люкам. Я-то здесь при чём, что вам такие места достались?Зато ноги вытянуть можно.
Ладно, взлетели.
- Сок яблочный, томатный, апельсиновый. Нет, гранатового нет. И персикового. Честное слово. Даже за деньги. Ананасового тоже нет. Клянусь. Конечно, сок свежевыжатый. Мы вместе с лётчиками на взлёте лично его выжимаем в пачки из-под покупного.
-Мясо с макаронами, курица с рисом, рыба с картошкой. Нет, женщина, я не могу сделать мясо с рисом. Я не виновата, что ближе к хвосту осталась только рыба.Это не ресторан. И не надо на меня орать. Ах, у тебя за всё уплочено и всё включено? Давай-ка, дорогой мой товарищ из провинциального города, я объясню
тебе кое-что. Самолёт — это общественный транспорт. А «всё включено» у тебя начнётся строго тогда, когда ты в своём номере в отеле на носки не кроссовки,а сланцы наденешь, а на попу вместо семейных трусов в огурцах — то, что искренне считаешь плавками. И ни минутой раньше.
-Чай, кофе? Нет, женщина, зелёного чая нет. Согласна, беспредел. Конечно, кофе варёный. Как только мы сок довыжимаем, сразу кофе начинаем в ведре варить на двести человек. Да, молоко свежее. Насколько свежее? Не волнуйтесь, утреннего удоя. Поели-попили? Слава Богу…
-Нет, мужчина, покурить нельзя. Нигде. Даже за деньги. Даже за 500 рублей. Даже в нашей комнате отдыха. Если ты покажешь мне нашу комнату отдыха,я вместе с тобой с удовольствием покурю.
-Да, работа нравится. Летать не боюсь. Аварийных случаев не было. Нет, сексом в полёте не занималась. Даже с лётчиками. И с проводниками не занималась.И с пассажирами. И с грузчиками, и с техниками, и с супервайзерами я сексом в полёте не занималась.
-А покурить всё равно нельзя, потому что самолёт выгорает полностью за две минуты, а чтоб аварийно снизиться, надо как минимум двадцать, и то если будет куда. Улавливаешь? Не знаю, как тебе, а мне моя жизнь дорога как память.
-А ты? Ну что же ты сразу воды не попросил, когда это сделал твой сосед, а когда я ему принесла, ты «вспомнил», что тоже пить хочешь? Ты думаешь, мне доставляет удовольствие бегать туда-сюда по несколько раз? Ах, это моя работа, мне за это деньги платят… Давай я и тебе открою сокровенное: деньги мне платят за обеспечение твоей безопасности — и только. То есть в моей должностной инструкции прописано, что я обязана тебя спасать при аварии и пытаться откачать, если тебе плохо вдруг станет. То, что я разношу еду и воду, это, так сказать, акт доброй воли. Так что подними свой зад впервые за четыре
часа полёта и сходи за водой — хоть разомнёшься. Мы, к твоему сведению, ещё даже не присели ни разу.
-Нет, женщина, ваш парашют не украли. И не пропили. Его изначально не было. Честное слово. В полёте дверь открыть всё равно невозможно, а на земле вам и прыгать с ним некуда. Нет, у нас тоже парашютов нет. Честное слово. И у лётчиков тоже. Клянусь на Воздушном кодексе.
Наконец-то сели.
-Пожалуйста, не надо вставать и открывать багажные полки, как только самолёт коснулся земли. Вы не в Советском Союзе, не надо создавать очереди в проходе. Самолёт ещё на рулёжке. Если он резко встанет, вы все попадаете, а так как держаться не за что, вам грозит выйти из самолёта с выбитыми зубами и сломанными руками.
«Уважаемые пассажиры», вам весело, вы отдыхать летите. Только учитывайте, что вы сейчас выйдете, а нам ещё обратно лететь. Пассажиры будут новые, свежие, а вот мы — уже не очень.
Знаете мечту всех бортпроводников? Смотрели фильм «Пятый элемент»? Чтоб на взлёте бортпроводник нажимал кнопочку, и все пассажиры резко засыпали, а просыпались только при посадке, после выключения светового табло «Застегните ремни»...
Ну что, все вышли? Новая загрузка. И опять: «А мы долетим? А какой самолёт? А лётчики трезвые? А куда тут у вас баул поставить можно?..»
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---------------------------------------------------------
-Да, «Боинг». Да, лётчики опытные. И трезвые. Всегда. Самые опытные и самые трезвые летят именно
сейчас.
-Нет, нельзя садиться куда хочешь. Места надо занимать согласно посадочным талонам, потому что загрузка у нас полная.
-Женщина, я не знаю, куда вам поставить ваш баул два на два метра, который за каким-то хреном вы прёте в салон вместо того, чтобы сдать в багаж. Нет, «где-нибудь тут у вас» поставить не получится: места просто нет.
-Мужчина, как это для вас ни удивительно, в самолёте нет холодильника, поэтому я не представляю, куда вам рыбу копчёную положить. В багаже, кстати,всяко холоднее. Всё правильно, пусть воняет на весь самолёт. Остальные пассажиры обязательно проникнутся, только вряд ли завистью.
-Мужчина, ну что вы на меня кричите? Вы же не мне деньги на регистрации приплатили, чтоб вас посадили там, где ноги можно вытянуть. Так почему я виновата, что у вас не те места?
-А вы что орёте? Спинки не откидываются? При эвакуации откинутые спинки будут мешать проходу к люкам. Я-то здесь при чём, что вам такие места достались?Зато ноги вытянуть можно.
Ладно, взлетели.
- Сок яблочный, томатный, апельсиновый. Нет, гранатового нет. И персикового. Честное слово. Даже за деньги. Ананасового тоже нет. Клянусь. Конечно, сок свежевыжатый. Мы вместе с лётчиками на взлёте лично его выжимаем в пачки из-под покупного.
-Мясо с макаронами, курица с рисом, рыба с картошкой. Нет, женщина, я не могу сделать мясо с рисом. Я не виновата, что ближе к хвосту осталась только рыба.Это не ресторан. И не надо на меня орать. Ах, у тебя за всё уплочено и всё включено? Давай-ка, дорогой мой товарищ из провинциального города, я объясню
тебе кое-что. Самолёт — это общественный транспорт. А «всё включено» у тебя начнётся строго тогда, когда ты в своём номере в отеле на носки не кроссовки,а сланцы наденешь, а на попу вместо семейных трусов в огурцах — то, что искренне считаешь плавками. И ни минутой раньше.
-Чай, кофе? Нет, женщина, зелёного чая нет. Согласна, беспредел. Конечно, кофе варёный. Как только мы сок довыжимаем, сразу кофе начинаем в ведре варить на двести человек. Да, молоко свежее. Насколько свежее? Не волнуйтесь, утреннего удоя. Поели-попили? Слава Богу…
-Нет, мужчина, покурить нельзя. Нигде. Даже за деньги. Даже за 500 рублей. Даже в нашей комнате отдыха. Если ты покажешь мне нашу комнату отдыха,я вместе с тобой с удовольствием покурю.
-Да, работа нравится. Летать не боюсь. Аварийных случаев не было. Нет, сексом в полёте не занималась. Даже с лётчиками. И с проводниками не занималась.И с пассажирами. И с грузчиками, и с техниками, и с супервайзерами я сексом в полёте не занималась.
-А покурить всё равно нельзя, потому что самолёт выгорает полностью за две минуты, а чтоб аварийно снизиться, надо как минимум двадцать, и то если будет куда. Улавливаешь? Не знаю, как тебе, а мне моя жизнь дорога как память.
-А ты? Ну что же ты сразу воды не попросил, когда это сделал твой сосед, а когда я ему принесла, ты «вспомнил», что тоже пить хочешь? Ты думаешь, мне доставляет удовольствие бегать туда-сюда по несколько раз? Ах, это моя работа, мне за это деньги платят… Давай я и тебе открою сокровенное: деньги мне платят за обеспечение твоей безопасности — и только. То есть в моей должностной инструкции прописано, что я обязана тебя спасать при аварии и пытаться откачать, если тебе плохо вдруг станет. То, что я разношу еду и воду, это, так сказать, акт доброй воли. Так что подними свой зад впервые за четыре
часа полёта и сходи за водой — хоть разомнёшься. Мы, к твоему сведению, ещё даже не присели ни разу.
-Нет, женщина, ваш парашют не украли. И не пропили. Его изначально не было. Честное слово. В полёте дверь открыть всё равно невозможно, а на земле вам и прыгать с ним некуда. Нет, у нас тоже парашютов нет. Честное слово. И у лётчиков тоже. Клянусь на Воздушном кодексе.
Наконец-то сели.
-Пожалуйста, не надо вставать и открывать багажные полки, как только самолёт коснулся земли. Вы не в Советском Союзе, не надо создавать очереди в проходе. Самолёт ещё на рулёжке. Если он резко встанет, вы все попадаете, а так как держаться не за что, вам грозит выйти из самолёта с выбитыми зубами и сломанными руками.
«Уважаемые пассажиры», вам весело, вы отдыхать летите. Только учитывайте, что вы сейчас выйдете, а нам ещё обратно лететь. Пассажиры будут новые, свежие, а вот мы — уже не очень.
Знаете мечту всех бортпроводников? Смотрели фильм «Пятый элемент»? Чтоб на взлёте бортпроводник нажимал кнопочку, и все пассажиры резко засыпали, а просыпались только при посадке, после выключения светового табло «Застегните ремни»...
Ну что, все вышли? Новая загрузка. И опять: «А мы долетим? А какой самолёт? А лётчики трезвые? А куда тут у вас баул поставить можно?..»
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125: 125-й, занял высоту!
Все офигели:
РП : 125-й, какую высоту заняли?
125: высоту 325!
РП : 125-й, Ваше место?
125: занял 325-ю высоту!
РП : 125, а Вы кто?
125: Я - танк!
РП : Смени частоту, сынок, заикой сделаешь!
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С Гордого взлетает пара Су-27 на выставку в Ле-Бурже.
На перелет присвоили им позывной 85868 (с 85000 присваивали пассажирским).
Диалог:
Су: Москва-подход 85868 на Марьино 3600, далее Бужарово-Карманово.
Диспетчер: 85868, набирайте 3900.
Су: БЕЗ ПАУЗЫ. 3900 занял.
Диспетчер: Набирайте 4200.
Су: БЕЗ ПАУЗЫ. 4200 занял.
Диспетчер: Набирайте 4500.
Су: БЕЗ ПАУЗЫ 4500 занял.
ПАУЗА.
Диспетчер:Тип у вас какой???
Аэропорт Гамбурга. Мы только приземлились и рулим к терминалу, за нами в ожидании посадки ещё 4 самолёта: Люфгаза (Германия), Фидекс (грузовик), БритишАирвейс (Англия), и в верхнем эшелоне опоздавший на 4 часа ИЛ-86 Аэрофлота.
Очередь Люфганзы, но посылая на х… й диспетчера, наш ИЛ, чтобы сэкономить топливо, начинает снижение. Служба наземного контроля, грозя всеми карами земными и понимая, что русским всё пох… ю, пытается развести самолёты и пропустить ИЛ. Бритиш и Фидекс на посадку ещё не зашли, и подчиняясь диспетчеру пропускают ИЛ. А пилот Люфганзы уже видя полосу вступает в перепалку с русскими, мол кагого х… я, он немец, на немецком самолёте, в родной Германии, должен заходить на 2-й круг и пропускать грёбаных русских? Получив ответ: «Потому что вы суки войну проиграли!», затихает. И бросает фразу: «Хорошо ещё жидов в воздухе нет!». На что пилот Бритиша на идеальном английском предупреждает немца, что это мол «не корректно», так о евреях…
Все благополучно сели, а через час к нам в комнату отдыха зашли сотрудники авиационной безопасности и вежливо попросили пройти с ними на опознание, т. к. пилота Люфганзы который ругался с русскими ох… или в туалете, выбив пару зубов, и спустив в унитаз его удостоверение пилота. И кроме русских это сделать никто не мог. Ох… или героя знатно… Морда в крови, передних зубов нет… Но облом, из экипажа Аэрофлота он не узнал никого. А остальные «цивилизованные» не причём…
Мы готовимся к вылету, рядом с нами тот самый сокол из Люфганзы. Как тут без команды диспетчера в очередь на взлёт (отличительная черта наших лётчиков) вместо Люфганзы встаёт Бритиш. Немца прорывает, и он орёт диспетчеру, что это не аэропорт, а п… ец, что сесть ему мешают русские, а взлететь англичане… То что мы с первым пилотом услышали на частоте Бритиша от их командира экипажа, повергло нас в шок…
На русском языке, с явным одесским акцентом мы услышали:
Ребята, скажите этому фашисту, пусть таки заткнёт е… ник. А то мы с Фимой (второй пилот) ещё раз ему п… ды дадим от всего еврейского народа!
- Москва-контроль прошу 9000 метров.
Диспетчер удивился, так как обычно для этого типа воздушных судов запрашивалось 7800 м, но разрешение занять эшелон дал. Время идет, а набрать борт эшелон не может и запрашивает у диспетчера снижение до 7800 метров. И тут в эфире раздается голос КВС Ил-62, слышавшего, что происходит:
- Что, голова закружилась?
Конечно, это нарушение фразеологии радиообмена… но смеялись все.