Советские уроки труда

В СССР каждый пацан мог сваять табурет, а каждая девочка — борщ. И это не только потому что их научили отцы и матери, а потому что урок труда был обязательным в школах и там учили многому, тому что точно пригодится в жизни каждого человека…

Честно сказать, эти уроки кто-то вспоминает с теплотой и нежностью, а кто-то с нескрываемым презрением.

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