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Советские уроки труда

Советские уроки труда (18 фото)

Автор:
07 марта 2021 16:51
Метки: СССР   труд   уроки   
348
18
В СССР каждый пацан мог сваять табурет, а каждая девочка — борщ. И это не только потому что их научили отцы и матери, а потому что урок труда был обязательным в школах и там учили многому, тому что точно пригодится в жизни каждого человека…
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Метки: СССР   труд   уроки   
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95
bobobo 2 часа назад
Зато нынешние дети правильно умеют молиться. Согласитесь, предмет "Основы религиозных культур и светской этики" важнее чем какой-то там труд. Зачем вообще надо прилагать старания, если можно у Бога попросить?
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1k
Дмитрий Брагин 18 минут назад
Не скажу что я собрал в своей жизни хоть один табурет, но элементарные знания инструментов это важный момент для парня, да и лояльность трудовиков позволяла делать на уроках труда то что действительно было интересно))
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6k
Garpia121 36 минут назад
Полезный был урок, хоть базовые знания давали. А то нынешние "блогершы" спрашивают где купить розовый майонез для селедки под шубой.
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4k
Fishki_surfer 40 минут назад
Не, табуретки делать нас не учили. Самое сложное - ящики для помидоров/фруктов сколачивали.
Но вот в старших классах у нас была автошкола, учились грузовики водить.
Так что у меня водительские права категории С получены раньше школьного аттестата.
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11k
alexis Fishki_surfer Полчаса назад
Труд с УПК не перепутали?
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6k
Михаил alexis Полчаса назад
Нет. Я проработал в школе преподавателем "Автодело", не мало ребят и девчат получили права "С" (1980-88 г.г.). Поздновато спохватились, пару человек, сдав "восьмёрку", получили ещё и "А".
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1k
Дмитрий Брагин alexis 15 минут назад
Да, кстати, УПК то же прикольный предмет был))) все пошли на автодело, а я протупил в итоге получил специальность торговля)) и вот вообще не пожалел, там были одни девочки и я)
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10k
Олегbl4 46 минут назад
Сын в 7-м классе, у него этот предмет называется "Технология". Изучают строение станков, методы обработки материалов и т.д., но ни одного урока на станках или вообще какие-либо работы с инструментами, хотя школа в г. Тюмени совсем новая, самая большая и, вроде бы, самая технологичная в городе.
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1k
Игорь Иванович 56 минут назад
и я себя влеплю
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6k
Михаил Игорь Иванович 23 минуты назад
Хорошее оснащение, у нас, в сельской школе, было победнее, зато у ребят стремление лучше.
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6k
Михаил Игорь Иванович 15 минут назад
А ещё и тракторами управлять учил, но это как кружок.
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308
Юрий 2 часа назад
У нас помнится в 80-е вполне адекватный трудовик был и мастерская. Ну это маленький городок и база с местного заводика и зарплата была достойной для сельской местности... А выпусники школы многие шли на местный заводик работать. А старшие классы это автодело и гараж. Не удалось, переехали в другой город побольше, а там был труд, как и все остальное обучение фикцией. В наше время, сомневаюсь, что такое нужно. А если да, то не совки из железа и скворечники, а работу с современной техникой и технологиями.
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7k
Тудаблин 2 часа назад
грубая заготовка металлической части молотка, убитый напильник, и 45 минут тупого шорканья
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710
Шурман Тудаблин 57 минут назад
Не повезло :) у нас все нормально было , девочки еду готовили и пирожки нам делали мы им скалки дарили :) самое интересное было когда нам показали как работает токарный станок , я обожал если урок труда это последний урок можно было дольше всякую фигню делать .
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10k
[email protected] 2 часа назад
У нас, в начале 70-х, был классический трудовик - всегда подшофе. Наверно нормальные инженеры не шли на ту зарплату...
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4k
RomaXz 2 часа назад
Я учился после союза, но уроки труда все равно были. Только назывались они домоводством, хотя про дом там мало что было. Выточить что то из дерева, собрать полку, выжечь что то. Ничего из того, что реально пригодится в жизни. Лучше бы сделали ту же базовую готовку, уборку, правила безопасности при замене розеток и так далее.
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6k
Михаил RomaXz 19 минут назад
Учился или училась? "Домоводство" у девочек и там учили готовить.
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RomaXz Михаил 4 минуты назад
А теперь перечитай текст и подумай.
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