Советские уроки труда

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В СССР каждый пацан мог сваять табурет, а каждая девочка — борщ. И это не только потому что их научили отцы и матери, а потому что урок труда был обязательным в школах и там учили многому, тому что точно пригодится в жизни каждого человека…
Честно сказать, эти уроки кто-то вспоминает с теплотой и нежностью, а кто-то с нескрываемым презрением.
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Но вот в старших классах у нас была автошкола, учились грузовики водить.
Так что у меня водительские права категории С получены раньше школьного аттестата.