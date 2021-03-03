Советские уроки домоводства: как же было классно, или не очень

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Мне кажется, что в СССР каждый пацан мог сваять табурет, а каждая девочка - борщ. И это не только потому что их научили отцы и матери, а потому что урок труда был обязательным в школах и там учили многому, тому что точно пригодится в жизни каждого человека...
Честно сказать, эти уроки кто-то вспоминает с теплотой и нежностью, а кто-то с нескрываемым презрением
И учителя были разные - одни к урокам подходили с душой, а другие, как например вечно воняющий перегаром трудовик, который орал на пацанов чуть ли не матом, плевали на обучение. Но тем не менее уроки труда были обязательными для всех учеников советской школы
Лично у меня была учительница труда - крупная женщина с высветленными волосами, которая безжалостно выводила в центр класса девочку, не сумевшую красиво и аккуратно сшить ночнушку и позорила ее как лентяйку, обзывая гадкими словами
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До сих пор помню как периодически кто-то стоял весь урок за дверью, лишь потому что забыл нарукавники и фартук непонятно зачем нужные для изготовления цветов
А однажды у нас, в уже давно старой школе, протекла крыша прямо над классом труда и эта самая учительница гоняла нас, в ноябре, по щиколотку в холодной воде, собирать ее дорогие бульки для изготовления цветов
После этого я, и еще несколько учениц сильно заболели. Учительницу уволили, к нам пришла другая и мы наконец-то начали учиться варить борщи и делать салаты
Но зато у наших пацанов был классный трудовик. Мальчишки радовали нас на 8-марта разделочными досками с собственноручно выжженными на них букетами тюльпанов
Девочки тоже просились к трудовику (и нас часто брали) - так я научилась держать паяльник и выжигать по дереву
Мы позже, с приходом второй учительницы, угощали мальчишек своими кулинарными "шедеврами" и это было реально весело и интересно
Кстати я до сих пор не умею шить ночнушки, зато с легкостью вспомню как делать искусственные цветы. Может не так все плохо - чему-то же научились
Кстати говоря - уроки домоводства не чисто советское изобретение. Подобные уроки велись во многих странах мира, начиная с 19 века. 60-е, США
Авторский пост
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Ну табурет-не табурет, но обращаться с инструментом мы умели. Знали рашпили, рубанки и их разновидности(фуганок, полуфуганок, медведка, шлифтик, торцовый). Доску на даче отпилить, гвоздь забить, долотом
что-либо выдолбить, -это могли и знали как.
Плюс конечно очень хорошо выпрямляла руки постоянное общение с техникой, сначала с велосипедами, потом с мопедами, потом с мотоциклами. В итоге я 14-15 летний мог свободно сам раскидать движок и коробку мотора от мопеда Карпаты или Дельта, заменить сцепление или поршневые кольца на мотоцикле Минск.
Любой ученик, неважно мальчик или девочка, окончившие школу, умели делать, благодаря этим урокам, довольно приличный объем хозяйственных дел по дому. Любая девочка умела шить, готовить, любой мальчикек мастерить, чинить.
А сейчас? Они же даже лампочку вкрутить не в силах или тупо простейший суп сварить
Я его потом научил токарным станком пользоваться для дела - точили пушечки из бронзы и потом стреляли из них ))