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Советские уроки домоводства: как же было классно, или не очень

Советские уроки домоводства: как же было классно, или не очень (22 фото)

Автор:
03 марта 2021 10:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: Уроки труда   воспоминания   домоводство   интересное   ностальгия   школа   
963
22

Мне кажется, что в СССР каждый пацан мог сваять табурет, а каждая девочка - борщ. И это не только потому что их научили отцы и матери, а потому что урок труда был обязательным в школах и там учили многому, тому что точно пригодится в жизни каждого человека...

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Метки: Уроки труда   воспоминания   домоводство   интересное   ностальгия   школа   
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20k
BillyBonzz 40 минут назад
Мне кажется, что в СССР каждый пацан мог сваять табурет, а каждая девочка - борщ." (С)
Ну табурет-не табурет, но обращаться с инструментом мы умели. Знали рашпили, рубанки и их разновидности(фуганок, полуфуганок, медведка, шлифтик, торцовый). Доску на даче отпилить, гвоздь забить, долотом
что-либо выдолбить, -это могли и знали как.
Плюс конечно очень хорошо выпрямляла руки постоянное общение с техникой, сначала с велосипедами, потом с мопедами, потом с мотоциклами. В итоге я 14-15 летний мог свободно сам раскидать движок и коробку мотора от мопеда Карпаты или Дельта, заменить сцепление или поршневые кольца на мотоцикле Минск.
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2k
Куронека 3 минуты назад
Много чему учили, да. Даже звонки электрические собирали. Что не понравилось - был месяц когда делали угольник для работы по металлу. Просто уголок 10х10 из 5мм стали, который надо было выпилить из пластины, обработать напильником с точностью до микрона б, штангенциркулем проверяли, и ровно 90 градусов. А потом это отшлифовать и отполировать шкуркой-нулевкой. Освоение слесарного дела, но занятие на редкость скучное. К станкам допустили только токарным по дереву, по металлу нет, мол "резцы поломаете".
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676
iCyanide 5 минут назад
В школе научился на фрезере и на токарке работать, правда не трудовик научил, а физик (земля ему пухом), гениальный был преподаватель. Вот все хочу приобрести станочек небольшой на балкон, да никак финансы не позволяют.
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3k
solovei7 9 минут назад
До сих пор дома в инструментах лежит молоток, сделанный на уроках труда, с ручкой из оргстекла, классные уроки были!
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45k
noName 23 минуты назад
Я школе видел только остатки советского прошлого, в виде остовов от станков и инструмента,благородно декомунизированных в 90-е...
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170
Fedor Полчаса назад
Мы металл точили напильниками, пытались ему придать форму молотка. Потом и к токарным станкам пустили. Прозвище у трудовика было "Борода". Ходила байка, что у него под бородой была наколка "Дурак" :)
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170
Fedor Полчаса назад
А сегодня в пятом классе на уроках технологии моего сына учат в Paint рисовать. Сына сам учу слесарным, токарным и фрезерным хитростям. Благо, станки купил...
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8k
Иван Акимов Полчаса назад
А вот это мой класс труда. Наш трудовик Валерий Иванович. В этом классе были и токарные станки и фрезерные и сверлильные. А желающие по окончании школы получали 3 разряд токаря.
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27k
a.fey 39 минут назад
Какое, на хрен, домоводство? Домоводство было у девчонок! А у нас, пацанов, труд!
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2k
Агасфер 41 минуту назад
Автор, ты реально считаешь, что Руки не из жопы благодаря урокам труда? Моё поколение училось и умело благодаря отцам и дедам
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5k
Majul 46 минут назад
Было очень интересно, познавательно, а главное полезно.
Любой ученик, неважно мальчик или девочка, окончившие школу, умели делать, благодаря этим урокам, довольно приличный объем хозяйственных дел по дому. Любая девочка умела шить, готовить, любой мальчикек мастерить, чинить.
А сейчас? Они же даже лампочку вкрутить не в силах или тупо простейший суп сварить
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2k
Агасфер Majul 39 минут назад
Для лампочки сегодня есть 3 молодованина ;-)
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2k
Агасфер Полчаса назад
Молдованина то есть ;-)
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15k
Dr.CrAzY 50 минут назад
А у нас трудовик молодой балбес был - взрыв пакеты из магния, марганцовки и спичечной "серы" делал. Диктует какую-нить теорию, а сам в это время магний пилит. Потом замешает смесь, упакует, потом команда классу перейти в один угол, т.к. в другой "бомбочка" летит ))
Я его потом научил токарным станком пользоваться для дела - точили пушечки из бронзы и потом стреляли из них ))
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1k
Мудрый 59 минут назад
Меня мальчика в школе научили пуговицы пришивать разными способами, и сшивать материал прямым и обратным швом (мне скоро 60 лет )
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7k
Cornho Мудрый 51 минуту назад
Пригодилось?
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235
fda Мудрый 50 минут назад
Как сейчас помню,задача - изготовление молотка, с нуля, из куска квадрата, при помощи ножовки срезался кусок сзади для "острой" части, всё остальное доработка напильником. Правда, был сверлильный станок. Мне 56.
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2k
Агасфер Мудрый 40 минут назад
Один в один урок труда. Еще мешочки зачем-то шили ;-)
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4k
pilgrimnl Агасфер Полчаса назад
мешочки для круп и для иголок)
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