Двигатель пассажирского "Боинга" разлетелся на части во время полета

На борту находилось 240 пассажиров. Никто не пострадал. Во всяком случае физически...
Один из двигателей самолета Boeing 777, летевшего из американского города Денвер в Гонолулу (Гавайи), загорелся и развалился на части на глазах у пассажиров. Авария привела к тому, что крупные части обшивки реактивного двигателя упали буквально на головы жителей города Брумфилд (штат Колорадо).
Авария произошла 20 февраля. Сообщается, что самолет 1994 года постройки принадлежит крупнейшей американской авиакомпании United Airlines.
На борту на момент аварии находился 241 человек. Один из них заснял на видео горящий двигатель:
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После отказа двигателя пилоты приняли решение вернуться в аэропорт отправления. Сделав крюк, самолет успешно приземлился в Денвере. Обошлось без жертв и ранений.
"United Airlines подтвердили, что в ходе рейса 328 из Денвера в Гонолулу (штат Гавайи) произошел отказ двигателя, после вылета [самолет] безопасно вернулся в Денвер, в качестве предосторожности на место были вызваны спасательные службы, информации о пострадавших нет", - сообщил журналист телеканала CBS Эррол Барнетт.
Недоумевающие и испуганные жители городка Брумфилд засняли на видео, как на город летят огромные стальные обломки непонятного происхождения:
United Airlines Boeing 777 operating as flight 328 flying from Denver - Honolulu suffered a serious engine failure on takeoff.— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) February 20, 2021
It made an emergency landing and everyone is ok.
Check out these pieces of the engine falling from the sky...pic.twitter.com/1IyBj6Nlf2
К счастью, большинство из них упали вдалеке от жилых построек. Однако несколько деталей могли стать причиной серьезной трагедии и разрушений. Передняя часть обшивки двигателя едва не угодила в один из домов, рухнув на его крыльцо.
Полиция города Брумфилд попросила местных жителей не трогать обломки, а при обнаружении обратиться к властям.
Самолет пробыл в небе всего 30 минут. Причины аварии выясняются.
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