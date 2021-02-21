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Двигатель пассажирского "Боинга" разлетелся на части во время полета

Двигатель пассажирского "Боинга" разлетелся на части во время полета (7 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2021 04:35
Сообщество : Аварии
Метки: United Airlines   боинг 777   видео   возгорание   двигатель   обломки   пассажиры   экстренная посадка   
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На борту находилось 240 пассажиров. Никто не пострадал. Во всяком случае физически...

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Метки: United Airlines   боинг 777   видео   возгорание   двигатель   обломки   пассажиры   экстренная посадка   
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4  комментария
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−56
vova old 2 часа назад
везучие люди. И те которые вверху и те которые внизу
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27k
a.fey 5 минут назад
Какие, стальные обломки? Там пластик и люминй.
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20k
Влад 21 минуту назад
Живы все и хорошо, но думаю в Гонолулу уже хотят немногие.
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17k
InfoVoin Час назад
Это шедевриально, подгорает сейчас в Америке и везде и всё. Не зря Маск наращивает их космическую ориентацию на то, чтобы слинять на Марс с этой кипишной планеты).
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