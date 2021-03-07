ЧП случилось в ночь на 7 марта в стриптиз-клубе в Новокузнецке. Видимо, молодые "шахтёры" с удовольствием отмечали наступающий Международный женский день. Но в какой-то момент два парня перебрали алкоголя и поссорились с охранником заведения. За что и были выставлены на улицу.



Один из них не смог смириться с окончанием веселья и затаил обиду. Через некоторое время он вернулся в клуб, да не один, а с горящим коктейлем Молотова.



Тогда другой посетитель решил погеройствовать и выбил бутылку из рук пьяного мужчины. После этого начался пожар.