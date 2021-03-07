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Горячая ночка выдалась у сотрудников и посетителей увеселительного заведения. И это не метафора.
ЧП случилось в ночь на 7 марта в стриптиз-клубе в Новокузнецке. Видимо, молодые "шахтёры" с удовольствием отмечали наступающий Международный женский день. Но в какой-то момент два парня перебрали алкоголя и поссорились с охранником заведения. За что и были выставлены на улицу.
Один из них не смог смириться с окончанием веселья и затаил обиду. Через некоторое время он вернулся в клуб, да не один, а с горящим коктейлем Молотова.
Тогда другой посетитель решил погеройствовать и выбил бутылку из рук пьяного мужчины. После этого начался пожар.
Один из них не смог смириться с окончанием веселья и затаил обиду. Через некоторое время он вернулся в клуб, да не один, а с горящим коктейлем Молотова.
Тогда другой посетитель решил погеройствовать и выбил бутылку из рук пьяного мужчины. После этого начался пожар.
Были вызваны пожарные, но сотрудники заведения сумели потушить возгорание до их приезда. Все посетители были эвакуированы. Пострадали два 19-летних молодых человека. С ожогами они доставлены в больницу.
Хоть злоумышленник скрылся с места преступления, но вскоре правоохранители установили его личность и задержали. Им оказался 22-летний молодой человек.
Теперь поджигателю грозит до 7 лет лишения свободы.
Хоть злоумышленник скрылся с места преступления, но вскоре правоохранители установили его личность и задержали. Им оказался 22-летний молодой человек.
Теперь поджигателю грозит до 7 лет лишения свободы.
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5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.
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Как это вообще допустили для массовых посещений? Ааа, как же, помню - не кошмарить бизинесъ.
Но бесы помешали