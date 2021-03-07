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Агрессивному парню не понравилось обслуживание в стрип-клубе, поэтому он решил всех сжечь

Агрессивному парню не понравилось обслуживание в стрип-клубе, поэтому он решил всех сжечь (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2021 10:06
Сообщество : Криминал
Метки: алкоголь   кемеровская область   коктейль молотова   новокузнецк   пожар   стриптиз-клуб   
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Горячая ночка выдалась у сотрудников и посетителей увеселительного заведения. И это не метафора.

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Метки: алкоголь   кемеровская область   коктейль молотова   новокузнецк   пожар   стриптиз-клуб   
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8  комментариев
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41k
Митрий 2 часа назад
Ксюх, а мы все никак не можем смИриться с твоей тупизной.
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Andrew Belaks 20 минут назад
Герой решил выбить лолотов ударом с ноги) Эффектненько
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dimly Полчаса назад
Фишки-это сайт хорошего настроения!
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14k
Lynx Полчаса назад
Свод правил.
5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.
___
Как это вообще допустили для массовых посещений? Ааа, как же, помню - не кошмарить бизинесъ.
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7k
Акакий 47 минут назад
за такое надо не меньше 20 ки давать.
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18k
Ватаку Накомоде 52 минуты назад
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17k
Андрей Иванов Час назад
Если бы этот клуб не располагался в жилом здании, то и хрен с ним. Надо бы издать закон, чтоб такие клубы располагались в деревянных строениях не менее, чем в 500 метрах от жилья. И поджигать проще, и посторонних не заденет.
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
В такие клубы ходит самый отстой, может это рука господа бутылку держала, чтоб сжечь нах*й этот вертеп?
Но бесы помешали
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