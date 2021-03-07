Заброшенный химзавод перед сносом

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Ничего грустей на свете нету, чем гулять по заводу которого нету ...
Со слов автора: Заброшенной, эта часть завода простояла совсем недолго, около пары лет. В настоящий момент цеха активно пилится на металлолом перед сносом. Думаю, если я посмотрю на спутниковые снимки территории этим летом, то на месте цехов увижу лишь горы строительного мусора.
Сомневающихся, в «агрегатном состоянии завода» прошу обратить внимание на дыру в стене на фотографии ниже. Это один из нескольких проломов, завод только начали сносить и через эти дыры наружу будут выбрасывать металл и через них же, выносить оборудование — мне просто повезло увидеть завод относительно целым. Всего этого уже нет.
Сомневающихся, в «агрегатном состоянии завода» прошу обратить внимание на дыру в стене на фотографии ниже. Это один из нескольких проломов, завод только начали сносить и через эти дыры наружу будут выбрасывать металл и через них же, выносить оборудование — мне просто повезло увидеть завод относительно целым. Всего этого уже нет.
Та часть производства, в которую мне удалось заглянуть представляет собой опытный цех с кучей лабораторий , небольшим количеством уже демонтированных опытных установок и горами химических реактивов..
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Для понимания обстановки на производстве прошу обратить внимание на очень показательный стенд сводки состояние газо-воздушной среды в цехе. Список впечатляет, недаром в каждом кабинете висит противогаз.
А это стенд хоть и требует к себе повышенного внимания, не даёт ни капли значимой информации. Интересно, какие объявления висели в былые советские годы — золотую эпоху в жизни уральского химзавода.
Лабораторные корпуса тоже стали «дербанить». Выглядит заброшенным, но по факту — затянувшаяся консервация, что закончилась ликвидацией.
Полноценно заброшенные заводы (которые стоят и «гниют» десятками лет выглядят немного иначе). А так, интерьеры типичного действующего завода в провинции, многие живые предприятия выглядят точно также.
И пусть вас не смущают старые советские телефоны, плафоны и часы — на большинстве заводов модернизация заканчивается на ремонте главного офиса и администрации, ну и станки новые, импортные поставят вместо старых, а остальная обстановка вся останется с советских времен.
И пусть вас не смущают старые советские телефоны, плафоны и часы — на большинстве заводов модернизация заканчивается на ремонте главного офиса и администрации, ну и станки новые, импортные поставят вместо старых, а остальная обстановка вся останется с советских времен.
Правда, чем дальше продвигаюсь я вглубь цехов, тем больше завод все же походит именно на заброшенное производство: беспорядок и явные следы того, что с завода тащат всё ценное. И зная, что скоро стены начнет грызть ковш экскаватора я даже не осуждаю подобное поведение.
Высокие ценны на металлы привели к тому, что заводы в прошлом году стали сносить ударными темпами. Теперь даже арматура на вес золота.
Высокие ценны на металлы привели к тому, что заводы в прошлом году стали сносить ударными темпами. Теперь даже арматура на вес золота.
Намётанный глаз сразу заметить полупустые полки и разгрома на складах ЗИП. На работающих производствах такого никогда не увидишь.
На находки, место оказалось очень интересным — чего только стоит сосуд Дюара с азотом, часы электроника-7 или пыльный бильярдный стол.
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Он давно пустой - потери от испарения в сосудах ДЬюара от 1,5 до 5% от объёма в сутки.