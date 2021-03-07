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Заброшенный химзавод перед сносом

Заброшенный химзавод перед сносом (18 фото)

Автор:
07 марта 2021 09:18
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Заброшенный химзавод   Химзавод   заборшка   интересно   снос   фото   
346
18
Ничего грустей на свете нету, чем гулять по заводу которого нету ...
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Метки: Заброшенный химзавод   Химзавод   заборшка   интересно   снос   фото   
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2  комментария
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30k
Mamin Sibiriak 12 минут назад
<<< сосуд Дюара с азотом >>>

Он давно пустой - потери от испарения в сосудах ДЬюара от 1,5 до 5% от объёма в сутки.
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38k
Сергей 8 минут назад
Да уж. Выросло поколение, которое ничего делать не умеет кроме как сломать , разобрать и сдать. Чем они интересно будут заниматься когда ломать не чего будет.
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