Заброшенный химзавод перед сносом

Со слов автора: Заброшенной, эта часть завода простояла совсем недолго, около пары лет. В настоящий момент цеха активно пилится на металлолом перед сносом. Думаю, если я посмотрю на спутниковые снимки территории этим летом, то на месте цехов увижу лишь горы строительного мусора.



Сомневающихся, в «агрегатном состоянии завода» прошу обратить внимание на дыру в стене на фотографии ниже. Это один из нескольких проломов, завод только начали сносить и через эти дыры наружу будут выбрасывать металл и через них же, выносить оборудование — мне просто повезло увидеть завод относительно целым. Всего этого уже нет.