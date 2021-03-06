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Телеканал «Роскосмоса» рассказал о пришельцах с Венеры и апокалипсисе

Телеканал «Роскосмоса» рассказал о пришельцах с Венеры и апокалипсисе (5 фото)

Автор:
06 марта 2021 13:06
Метки: Рогозин   Юмор   история   роскосмос   факты   
804
5
Запущенный 4 марта телеканал «Первый космический», за создание которого отвечают «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ», начал свое вещание с рассказа о пришельцах с Венеры и грядущем апокалипсисе.
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Метки: Рогозин   Юмор   история   роскосмос   факты   
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3k
le4t 3 часа назад
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3k
le4t Kungs 3 часа назад
Ты по каким признакам определил, что я в этом нуждаюсь? Вангуешь, или картишки раскинул?
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2k
Frank Borman 2 минуты назад
"П@здеть - не мешки ворочать. Особеннно на бюджетные деньги и с окладом в несколько миллионов в месяц." - Д.Рогозин, российский космобосс.
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30k
Korolev 47 минут назад
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2k
skandere 55 минут назад
Эволюция космонавтики в стране.
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1k
Aleksandr Varich Час назад
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6
Maksim Maksimoff 2 часа назад
это же сколько рагозин выпил её родимой, чтобы пришедшая белочка рассказала ему о пришельцах с Венеры. Да уж - батутом для полетов в космос уже не пахнет
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69k
Медведь. 2 часа назад
Отдали космос дебилу вот он и руководит как умеет..
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7k
costa Медведь. 2 часа назад
Жруналисту.
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6k
Garpia121 2 часа назад
Испанский стыд. Хорошо хоть Юра не дожил.
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10k
ss 2 часа назад
Прокопенковский бред дал метастазы.
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40k
doker 2 часа назад
Ещё один "Рентв"? Всё бы ничего - дуракам закон не писан... но когда коллега спорил со мной и, как факт, приводил информацию с рентв, я понял - разуму на этой планете пи***ц.

Пойду в церковь. Пусть уж лучше бог создал Землю..
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3k
Горожанин doker 2 часа назад
Истериков много развелось. Вместо того, чтобы хорошо учиться и чего-то самим добиваться в этой жизни, они дураков кругом ищут, и когда находят, так переживают, что чуть ли не волосы у себя на голове начинают рвать в праведном гневе.
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6
Maksim Maksimoff doker 2 часа назад
да РЕН ТВ и Голливуд нервно курят в торонке
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12k
r.a.t. 3 часа назад
Ну то что рогозин рептилоид, это было и так понятно.
Homo Sapiens так себя вести не может.
Но чтобы в открытую палиться?
Контакт задокументирован?
Внеземной объект уже изолирован в стационарный карантин?
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2k
Kungs 3 часа назад
Мой папа офицер Советской Армии и детство моё прошло на Дальнем Востоке, в Амурской области. Будучи детьми, мы с азартом любили посещать всё и вся. Даже сейчас я бы с огромным удовольствием побывал на космодроме "Восточном". Это всё там же. Блин, я вообще в России не был уже лет 30-ть. Снится и тянет... Ностальгию ещё никто не отменял... Частичка души, частичка Родины...
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7k
costa 3 часа назад
Профессор Преображенский был твердо убежден, что каждый должен заниматься своим делом: «... если я, вместо того чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев!»

Тут та же самая ерунда - Рогозин - по професси Жруналист занимается с какого-то хрена высшей технической, научной и инженерной отраслью страны. Занимается плохо, без понимания прогресса, науки и т.п.. Это не его вина, это вина того кто жруналиста поставил управлять аэрокосмической отраслью страны.
Зайдите на ютуб канал Роскосмоса - 40% всех роликов это исторические передачи. Вы господа исторически развлекательную передачу собираетесь делать или прогресс вперед толкать?
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10k
ss costa 2 часа назад
Крамольные вещи говорите! "Каждый своим делом"! Ишь чего выдумали! Это что же?! Взять и вот так всех из думы опять на стадионы, в театры, за прилавок, а может быть некоторых даже и обратно на панель повыгонять, а набрать каких-то там политиков и экономистов?!!! Да вы с ума сошли!
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7k
costa ss 2 часа назад
Дума - это группа депутатов, депутаты - представители народа, так что депутаты могут иметь любую профессию. Но Министры - как чиновники высшего звена обязаны иметь профильное образование.

Да и директор космического агенстства ну хотя бы космонавт, или военный с высшим образованием в профильной теме, или ученый.

А Рогозин Жруналист, некомпетентный, тупой, наглый, но лояльный папику.

Проблема журналистики вообще заключается в том что это не профессия, это навык. Это как ходитель ногами или переносчик грузов руками. Абсолютно любой человек совершенно без какой либо подготовки может взять диктофон, блокнот и ручку и взять интервью у любого другого человека после чего написать "сочинение на тему/пересказ". Это будет хорошей или плохой журналистикой, но журналистикой тем не менее.

Для того чтобы быть пилотом самолета - нужна квалификация, Даже для того чтобы быть водителем автобуса - нужна квалификация, но как оказалось, для того чтобы быть главой роскосмоса - не нужно, чудеса!
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Очень, очень хороший мальчик. Вежлив, правдив, скромен, добр. Слушает маму. Каждое утро делает зарядку. Характер очень мягкий
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