Телеканал «Роскосмоса» рассказал о пришельцах с Венеры и апокалипсисе

В первой серии, посвященной Венере, приглашенные эксперты рассказывают об обитающих в песках планеты существах, что похожи на скорпионов, и странных каналах в виде буквы «Н». Гость программы Виктор Архангельский, названный в титрах доктором философии, на основании снимков планеты делает вывод, что эти каналы являются дорогами погибших цивилизаций.

В своей аргументации он опирается на Платона и древнеегипетские предания, где говорится о правлении богов. По версии Архангельского, мифы описывают реальные события, а боги Асирис, Хор, Исида были пришельцами с Венеры.

Другие участники передачи со ссылкой на неназванных американских биологов говорили о кровавом дожде на основе «космических частиц, которые лишены земного ДНК». По их утверждению, темные пятна на снимках Венеры — это микроскопические существа, которые могут быть ответственны за самые страшные эпидемии на Земле.