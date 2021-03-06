Такой юмор: картинки, шутки и мемы для субботы

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Субботнее утро - время особенное. Нужно спланировать выходные, суметь отдохнуть после рабочей недели и пятничного вечера. В этом деле не обойтись без помощи, например, прикольные картинки, забавные комменты и другой такой юмор будут очень в тему.
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