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Такой юмор: картинки, шутки и мемы для субботы

Такой юмор: картинки, шутки и мемы для субботы (16 фото)

Автор:
06 марта 2021 10:08
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   суббота   
2087
16
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Субботнее утро - время особенное. Нужно спланировать выходные, суметь отдохнуть после рабочей недели и пятничного вечера. В этом деле не обойтись без помощи, например, прикольные картинки, забавные комменты и другой такой юмор будут очень в тему.

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Метки: Юмор   картинки   суббота   
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17  комментариев
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1k
alex 4 часа назад
Комментарий к фото
Срезают лазером сосули, в лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли, в снегу не утопив ботины?
А дома ждёт меня тарела, тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела, и тапы мягкие под стулом.
В железной бане – две селёды, торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой, она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары, раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары и Валентины Матвиены.
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851
Пока живу 19 минут назад
Комментарий к фото
Доброго дня
В лесу каждая соринка - витаминка
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7k
costa Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну а Порше этой подруге естественно "подарили", а не на.....ла.
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7k
kaboza 2 часа назад
Комментарий к фото
поребра, парадКА, расчленен....
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7k
kaboza 2 часа назад
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ситроены они такие ситроены))))
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7k
kaboza 2 часа назад
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у меня один в один, погоняло Мячик)))
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7k
kaboza 2 часа назад
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а пелемени...тонут, потом плавают, потом перемещаются...это чо? новая расса???
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72
AMATORI 3 часа назад
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Особенности национальной рыбалки
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938
Тамара Коршунова 3 часа назад
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да чего там уметь: наливай да пей...
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2k
Frank Borman 3 часа назад
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Вот так и выглядит цифрулизациа преступности.
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2k
LekS 4 часа назад
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По 2/3 бутылки в сутки, без выходных. По ходу шаги намотал до алкомаркета и обратно
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11k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
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Так, это был суффикс?
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11k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
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В армии не служил, вот и смеешься со всякой ерунды.
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Андрей Ватрушкин 4 часа назад
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А могли бы закрыть висяк.
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14k
homerchik 4 часа назад
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11k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Комментарий к фото
А все что горячее, то не сырое.
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11k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Комментарий к фото
Еще великий Ламброзо о этих пикселях говорил.
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