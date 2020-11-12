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Пилоты "Победы" поддержали Дзюбу, "нарисовав" в небе силуэт фаллоса

Пилоты "Победы" поддержали Дзюбу, "нарисовав" в небе силуэт фаллоса (6 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 12:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Дзюба   видео   пилоты   победа   поддержка   фаллос   
1398
6
1

На "художества" у пилотов ушло целых полчаса.

Источник:

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Метки: Дзюба   видео   пилоты   победа   поддержка   фаллос   
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4k
Sanar Час назад
Это уже было.
Это уже было.
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960
Мистер Робот 21 минуту назад
https://trinixy.ru/203680-golye-foto-i-video-natashi-veretennikovoy-kotoraya-slila-intimnoe-video-artema-dzyuby.htmlhttps://trinixy.ru/203680-golye-foto-i-video-natashi-veretennikovoy-kotoraya-slila-intimnoe-video-artema-dzyuby.html
Для тех, кому интересно (а так же их друзей, которые интересуются) - мадам во всей красе.
Спойлер: Тема сисег раскрыта полностью.
Дзюме - я бы не доверял девахе, у которой все тело расписано героями союзмультфильма. От такой хорошего точно не жди. Тут два варианта
1. Она пересмотрела в свое время мультики и сошла с ума.
2. Мультики ни при чем. Она просто [мат].
Для тех, кому интересно (а так же их друзей, которые интересуются) - мадам во всей красе. Спойлер: Тема сисег раскрыта полностью. Дзюме - я бы не доверял девахе, у которой все тело расписано героями союзмультфильма. От такой хорошего точно не жди. Тут два варианта 1. Она пересмотрела в свое время мультики и сошла с ума. 2. Мультики ни при чем. Она просто <span style='color:gray'>[мат]</span>.
Для тех, кому интересно (а так же их друзей, которые интересуются) - мадам во всей красе. Спойлер: Тема сисег раскрыта полностью. Дзюме - я бы не доверял девахе, у которой все тело расписано героями союзмультфильма. От такой хорошего точно не жди. Тут два варианта 1. Она пересмотрела в свое время мультики и сошла с ума. 2. Мультики ни при чем. Она просто <span style='color:gray'>[мат]</span>.
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2k
Арт Полчаса назад
Имхо.... За такой слив наказать эту тупую татуированную пи*ду, затравить ее похлеще.... А дзюбу жалко, потому что тупые мрази как коршуны, так и ждут что б обх*есосить человека в момент .... Ну вздернул чувак на камеру?? И что?? А сколько сидит пузатых му*аков сверху в числе чиновников и вышепоставленных лиц, которые не стыдясь сбивают людей на переходах, воруют бабки, и тд.....а тут, видите ли, Дзюба по*рочил....е*ать преступление..... За что его осуждать?????? Лучше скабееву засудить, за то как она его типа "поддержала" показав фото на федеральном канале.... дно!!!!
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12k
Hairy. 45 минут назад
Пилоты "Победы" поддержали Дзюбу, "нарисовав" в небе силуэт фаллоса
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13k
Alex ASK 51 минуту назад
Они из-за этого на 20 минут опоздали даже

Они из-за этого на 20 минут опоздали даже
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9k
Великий Кормчий 52 минуты назад
Х@евая авиакомпания Победа....
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6k
Агент Безопасной Национальности 54 минуты назад
"инстаблогерша"
===============
Когда уже откроют сезон охоты? Я бы купил лицензию...
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13k
Alex ASK 54 минуты назад
...на подлете к аэропорту "Кольцово"?
Фигасебе. Нефтекамск переселился в Сведловскую область из Башкирии?
На эшелоне они это сделали.
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2k
Дарвин и аморальная премия 54 минуты назад
А "нарисова" как он кончил-они могут?
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866
Педигри 58 минут назад
Посмотрим выйдет ли сегодня Дзюба на поле в матче с Молдавией. Люди же так старались, поддерживали его как могли.
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438
Moon24 Час назад
Ага , пилоты тоже дрочеры )))) А прямо сказать не могли , обязательно самолетиками крутить ? )))
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1k
Алексей Moon24 57 минут назад
Кому сказать? Разве что пассажирам по громкой связи...
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535
Nane First NameLast Час назад
Что сказать - х.у.е.в.ы.е пилоты. Даже член толком нарисовать не смогли. Как их за штурвал пускают?
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1k
Александр Час назад
Еще И. Бродский отметил: "Между прочим все мы др..."
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Третье яйцо лишнее
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1k
Ertin Едондер пуп Час назад
Запасное.
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230
Lao Mao Едондер пуп Час назад
ШАЙТАНАМАНА!

ШАЙТАНАМАНА!
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230
Lao Mao Едондер пуп Час назад
За штурвалом были гастарбайтеры из Нубарашена
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19
Чепай 2 часа назад
Не внимательный я. Увидел строки "авиакомпания "Победа" и фаллос... подумал, от чего синонимы пошли? А тут вот оно что, поддержка массового рукоблудия.
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