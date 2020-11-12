Пилоты "Победы" поддержали Дзюбу, "нарисовав" в небе силуэт фаллоса

На "художества" у пилотов ушло целых полчаса.
Вчера на подлете к аэропорту "Кольцово" пилоты авиакомпании "Победа" описали в небе странную фигуру, напоминающую мужской половой орган. На траекторию полета лайнера на сайте Flightradar, совершающего странные маневры, обратили внимание журналисты и решили разобраться в причине таких художеств - не часто ведь в небе увидишь рисунок с забора...
Выяснилось, что борт выполнял рейс DP407 из Москвы в Екатеринбург, и он находился в зоне ожидания. И видимо, чтобы зря и бессмысленно не кружиться рядом с аэропортом, пилоты решили показать... свое мастерство.
Журналисты обратились в пресс-службу "Победы" и там шутливо отметили, что не знают, что померещилось людям, но намекнули, что пилоты таким образом поддержали бывшего капитана питерского "Зенита" Артема Дзюбу.
"Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, что 9 ноября разразился секс-скандал из-за слитого в Сеть интимного видео Артема Дзюбы. Несмотря на то, что расстроенный футболист обратился к людям, сообщив что ему неловко за слитый ролик, а затем получил множество слов поддержки как от простых граждан, так и от политиков, звезд шоу-бизнеса и спортсменов, этот инцидент тем не менее серьезно ударил по его имиджу - футболиста лишили капитанской повязки и он не был приглашен на ноябрьские матчи с Молдовой, Турцией и Сербией.
Как говорят, ролик с мастурбирующим Дзюбой в Сеть слила его "дама сердца" - инстаблогерша Наталья Веретенникова, которая шантажировала футболиста.
Бля, мне в понедельник лететь победой. Чего они еще удумают?— Dmitry Volkov (@volkov900) November 11, 2020
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Для тех, кому интересно (а так же их друзей, которые интересуются) - мадам во всей красе.
Спойлер: Тема сисег раскрыта полностью.
Дзюме - я бы не доверял девахе, у которой все тело расписано героями союзмультфильма. От такой хорошего точно не жди. Тут два варианта
1. Она пересмотрела в свое время мультики и сошла с ума.
2. Мультики ни при чем. Она просто [мат].
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Когда уже откроют сезон охоты? Я бы купил лицензию...
Фигасебе. Нефтекамск переселился в Сведловскую область из Башкирии?
На эшелоне они это сделали.