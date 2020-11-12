Пилоты "Победы" поддержали Дзюбу, "нарисовав" в небе силуэт фаллоса





Вчера на подлете к аэропорту "Кольцово" пилоты авиакомпании "Победа" описали в небе странную фигуру, напоминающую мужской половой орган. На траекторию полета лайнера на сайте Flightradar, совершающего странные маневры, обратили внимание журналисты и решили разобраться в причине таких художеств - не часто ведь в небе увидишь рисунок с забора...





Выяснилось, что борт выполнял рейс DP407 из Москвы в Екатеринбург, и он находился в зоне ожидания. И видимо, чтобы зря и бессмысленно не кружиться рядом с аэропортом, пилоты решили показать... свое мастерство.



