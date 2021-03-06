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Конечно, хрупкие девушки на самом деле не работают с кувалдами, а трудятся в офисе предприятия или занимаются техконтролем, сметами, но примерить брутальную одежду и попозировать с инструментами они не отказались.
Фотосессии в стенах предприятия, участницами которых становятся красивые девушки, привлекают внимание куда больше однотипных снимков в Инстаграм. К тому же суровый антураж так резко контрастирует с хрупкой нежностью, что получаются по-настоящему завлекательные и очень горячие фото.
Елена Соловьева, ведущий инженер по закупкам, "Мисс Январь"
В этой фотосессии сотрудниц "Атоммаша" приняли участие специалистки по ПСР, экономисты, инженеры, делопроизводители, сотрудницы технического контроля, закупщицы, планировщицы, сметчицы. И все они просто чудо как хороши!
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Фотосессия, как сообщают на предприятии, "проходила на согласованных со службой безопасности производственных участках, где на время съемки приостановили работу". Носить тяжелое фотооборудование помогали сотрудники цехов.
Предприятие активно ведет страницы в соцсетях. Там же каждый месяц представляют новую "мисс" компании.
Мисс февраль, Мария Емельянцева
Так, в феврале красавицей месяца стала Мария Емельянцева — ведущий экономист планово-экономического управления.
История создания календаря "Атомные леди" принадлежит инженеру по нормированию труда Александру Страшнову. Именно он предложил снять девушек предприятия в такой обстановке.
Конечно, "Атоммаш" - не фотостудия, где есть локации. Завод все время работает, статики не наблюдается в принципе. Приходилось подстраиваться под ритм предприятия и выбирать моменты, когда можно было ненадолго остановить производство.
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А дирижер мостовых кранов или профессор по борщам на заводе есть?
Сука, инженер! Инженер по закупкам!!!???
Они там охренели все что ли?!
А как на заводе с зарплатами, как с социалкой, как отношение администрации к работягам? В сети противоречивые отзывы. Куча панегириков но изрядно и очень нелицеприятных отзывов. Низкие зарплаты, занижение разрядов, отсутствие карьерного роста, раздутый штат администрации, выдавливание возрастных с помощью медкомиссии, ну и прочие прелести, свойственные предприятиям в России. В целом старые работяги пишут, что не сравнить с тем заводом, что был в 80-е.
Я только не видел на них "брутальной" одежды, только всë рабочие комбинезоны
В календаре снялись сотрудники банка начиная от...