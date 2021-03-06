Обнаженные сотрудницы в ежегодных календарях компаний (37 фото) Сотрудники британского банка Barclays, покупая российский банк «Экспобанк», обнаружили такие активы, от которых у них «отпала челюсть».
В календаре снялись сотрудники банка начиная от...