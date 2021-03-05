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"Пожалуйста, не шалите!": великие голоса из прошлого

"Пожалуйста, не шалите!": великие голоса из прошлого (1 фото + 12 видео)

Автор:
05 марта 2021 20:15
Сообщество : Факты
Метки: Император   Эдисон   голос   есенин   запись   николай ii   толстой   фонограф   
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Редкие записи голосов императоров, императриц, композиторов, писателей, певцов и учёных, сделанные с 1850 по 1921 год.

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Метки: Император   Эдисон   голос   есенин   запись   николай ii   толстой   фонограф   
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