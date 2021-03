"Пожалуйста, не шалите!": великие голоса из прошлого

Поначалу Эдисон записывал голос на фольгу, но это было непрактично - фольга часто рвалась. В 1880-х процесс был доработан: в одной из основанных Александром Беллом лабораторий предложили записывать звук на картонные цилиндры, покрытые воском. Запись голоса королевы Виктории сделана на восковой цилиндр.

Англичанин Сидней Морзе презентовал фонограф королеве в 1888 году. Виктория пришла в восторг от устройства и разрешила Морзе записать её голос. В 1929 году после смерти Сиднея Морзе запись попала в музей, а в 1991 году была оцифрована и отреставрирована.

Королева говорит: "Britons restless for their Queen to speak, let me answer, if can be, towards the end to a wonderful gift to me I have never forgotten" ("Британцы беспокоятся о том, чтобы их королева заговорила, позвольте мне ответить, если можно, ближе к концу на чудесный подарок, который я никогда не забывала").