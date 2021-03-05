"Пожалуйста, не шалите!": великие голоса из прошлого

В Россию в 1889 году первым привёз изобретение Эдисона Юлий Ивановчи Блок. В 1890 году он захотел записать на фонограф игру на фортепьяно Антона Рубинштейна, пианиста и дирижёра. Рубинштейн отказался играть под запись, и за него пришлось отдуваться солистке Большого театра Елизавете Лавровской, пианистке Александре Губерт, директору Московской консерватории Василию Сафонову и Петру Ильичу Чайковскому. Вот расшифровка записи:

Е. Лавровская: Противный Кузьмин! Как он смеет называть меня коварной! (Кто-то из присутствующих поет.)

П. Чайковский: Эта трель могла бы быть лучше!

Е. Лавровская: (Поет.)

П. Чайковский: Блок молодец! А Эдисон - еще лучше!

Е. Лавровская: (Кукует.)

В. Сафонов: Peter Jürgenson in Moskau!

П. Чайковский: Кто сейчас говорил? Кажется, голос Сафонова! (Свистит.)

Е. Лавровская (Рубинштейну): Антон Григорьевич, сыграйте что-нибудь! Увековечьтесь. Пожалуйста… Несколько аккордов… Пожалуйста, Антон Григорьевич, сыграйте!

А. Губерт: Lassen sie sich erweichen! А скорушко всё устроится!

В. Сафонов: Ну, маленький, ну, пару аккордов!

А. Рубинштейн: […] Да, это дивная вещь!

Ю. Блок: Наконец-то!