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Давайте посмотрим, каких известных героев из книжек мы могли видеть на экране в исполнении и совестких/российскийх актёров, и иностранных/голливудских.
Некоторые литературные персонажи в кинематографическом смысле давно перестали относится к какому-то определённому государству и стали достоянием всего мира. За экранизацию историй классических писателей с охотой берутся по обе стороны океана, как минимум раз в десятилетие выдавая новую хорошую адаптацию.
1. Инспектор Лестрейд
Исполнители роли:
Борислав Брондуков — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (СССР, 1980-1986).
Руперт Грейвс — «Шерлок» (Великобритания, 2010-2017).
Борислав Брондуков — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (СССР, 1980-1986).
Руперт Грейвс — «Шерлок» (Великобритания, 2010-2017).
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2. Миледи Винтер
Исполнительницы роли:
Маргарита Терехова — «Д’Артаньян и три мушкетера» (СССР, 1979).
Милен Демонжо — «Три мушкетёра» (Франция, 1961).
Маргарита Терехова — «Д’Артаньян и три мушкетера» (СССР, 1979).
Милен Демонжо — «Три мушкетёра» (Франция, 1961).
3. Нина Заречная
Исполнительницы роли:
Людмила Савельева — «Чайка» (СССР, 1970).
Сирша Ронан — «Чайка» (США, 2018).
Людмила Савельева — «Чайка» (СССР, 1970).
Сирша Ронан — «Чайка» (США, 2018).
4. Родион Раскольников
Исполнители роли:
Георгий Тараторкин — «Преступление и наказание» (СССР, 1969).
Джон Симм — «Преступление и наказание» (Великобритания, 2002).
Георгий Тараторкин — «Преступление и наказание» (СССР, 1969).
Джон Симм — «Преступление и наказание» (Великобритания, 2002).
5. Джим Хокинс
Исполнители роли:
Фёдор Стуков — «Остров сокровищ» (СССР, 1982).
Кристиан Бэйл — «Остров сокровищ» (США, 1990).
Фёдор Стуков — «Остров сокровищ» (СССР, 1982).
Кристиан Бэйл — «Остров сокровищ» (США, 1990).
6. Робинзон Крузо
Исполнители роли:
Леонид Куравлёв — «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (СССР, 1972).
Пирс Броснан — «Робинзон Крузо» (США, 1997)
Леонид Куравлёв — «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (СССР, 1972).
Пирс Броснан — «Робинзон Крузо» (США, 1997)
7. Князь Мышкин
Исполнители роли:
Евгений Миронов — «Идиот» (Россия, 2003).
Масаюки Мори — «Идиот» (Япония, 1951).
Евгений Миронов — «Идиот» (Россия, 2003).
Масаюки Мори — «Идиот» (Япония, 1951).
8. Кардинал Ришелье
Исполнители роли:
Александр Трофимов — «Д’Артаньян и три мушкетера» (СССР, 1979).
Кристоф Вальц — «Мушкетёры» (США, 2011).
Александр Трофимов — «Д’Артаньян и три мушкетера» (СССР, 1979).
Кристоф Вальц — «Мушкетёры» (США, 2011).
9. Констанция Бонасье
Исполнительницы роли:
Ирина Алфёрова — «Д’Артаньян и три мушкетера» (СССР, 1979).
Жюли Дельпи — «Три мушкетёра» (США, 1993).
Ирина Алфёрова — «Д’Артаньян и три мушкетера» (СССР, 1979).
Жюли Дельпи — «Три мушкетёра» (США, 1993).
10. Офелия
Исполнительницы роли:
Анастасия Вертинская — «Гамлет» (СССР, 1964).
Кейт Уинслет — «Гамлет» (Великобритания, 1996).
Анастасия Вертинская — «Гамлет» (СССР, 1964).
Кейт Уинслет — «Гамлет» (Великобритания, 1996).
11. Том Сойер
Исполнители роли:
Фёдор Стуков — «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (СССР, 1981).
Луис Хофманн — «Том Сойер» (Германия, 2011).
Фёдор Стуков — «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (СССР, 1981).
Луис Хофманн — «Том Сойер» (Германия, 2011).
12. Граф Монте-Кристо
Исполнители роли:
Виктор Авилов — «Узник замка Иф» (СССР, 1988).
Жерар Депардье — «Граф Монте-Кристо» (Франция, 1998).
Виктор Авилов — «Узник замка Иф» (СССР, 1988).
Жерар Депардье — «Граф Монте-Кристо» (Франция, 1998).
13. Гамлет
Исполнители роли:
Иннокентий Смоктуновский — «Гамлет» (СССР, 1964).
Кеннет Брана — «Гамлет» (Великобритания, 1996).
Иннокентий Смоктуновский — «Гамлет» (СССР, 1964).
Кеннет Брана — «Гамлет» (Великобритания, 1996).
14. Злая мачеха
Исполнительницы роли:
Фаина Раневская — «Золушка» (СССР, 1947).
Кейт Бланшетт — «Золушка» (США, 2015).
Фаина Раневская — «Золушка» (СССР, 1947).
Кейт Бланшетт — «Золушка» (США, 2015).
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