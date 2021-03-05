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Персонажи, которые появлялись на экране в исполнении и отечественных, и иностранных актёров

Персонажи, которые появлялись на экране в исполнении и отечественных, и иностранных актёров (16 фото)

Автор:
05 марта 2021 08:00
Сообщество : Кино
Метки: Кино. актеры   интересно   литературный персонаж   подборка   роль   фильм   
2545
16
Давайте посмотрим, каких известных героев из книжек мы могли видеть на экране в исполнении и совестких/российскийх актёров, и иностранных/голливудских.
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Метки: Кино. актеры   интересно   литературный персонаж   подборка   роль   фильм   
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16  комментариев
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15k
Теуш Алексей Час назад
Мне кажется у некоторых образов есть более удачные варианты. В частности Гамлет, Мышкин и Офелия.
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6k
donembro 3 минуты назад
Интересный пост. У нас персонажи получше будут.Дело не в привычке и не в патриотизме, наши реально лучше.
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335
• ‿ 8 минут назад
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174
Я здесь транзитом 13 минут назад
Какая-то кастрированная подборка
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9k
Гуляка 13 минут назад
А Констанции похожи чем-то друг на друга...
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13k
ЦСКА 22 минуты назад
Шерлок Холмс и доктор Ватсон-голливудская версия 2021год....
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36k
Андрей ЦСКА 13 секунд назад
на тростниковых плентациях такой муйни не было.
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4k
бедный студент из Африки 24 минуты назад
главное черное с белым не попутали и то хорошо.
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12k
Андрей Дядя Полчаса назад
ладно хоть не негры
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19k
shevanez Час назад
Григорий Мелехов. Исполнители роли-Петр Глебов "Тихий Дон"-1957г. Руперт Эверетт- "Тихий Дон"-2006г. p.s. "Тихий Дон"-2006-совместное производство -Россия-Великобритания-Италия.
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8k
Иван Акимов shevanez 59 минут назад
Ага. Вот только у нас Мелехова играл настоящий казак а в совместном забугорно нашем играл заморский пыдорас.
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39k
Элек Мек shevanez 49 минут назад
Мелехову в начале романа 19-20 лет....
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Alexandr Barhudarov Элек Мек 37 минут назад
19-20 в то время уже повидавший и прошедший многое человек
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