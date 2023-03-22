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В Москве начали производить четыре новые модели лифтов⁠⁠

В Москве начали производить четыре новые модели лифтов⁠⁠

Автор:
22 марта 2023 18:31
Метки: Производство   г. Москва   импортозамещение   лифты   новости   промышленность   
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Компания "Мослифт" разработала и запустила в серийное производство четыре новые модели: панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях.

Медицинские лифты выполнены из высокопрочной нержавеющей стали. Подъемники оснащены системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей, безредукторными лебедками и обеззараживающими УФ-рециркуляторами. Это современные машины с большой грузоподъемностью и увеличенными размерами проемов - до 1400 мм вместо 1200 мм.


Для медучреждений с августа по декабрь прошлого года на предприятии собрали 130 новых медицинских лифтов.


Панорамные лифты изготавливают с использованием многослойного небьющегося стекла со смарт-системой. Она позволяет менять прозрачность в зависимости от времени суток и погоды.


Лифты на тяговых ремнях - это малошумные и экологичные механизмы - вместо стальных канатов в них используют армированные полиуретановые ремни.


А малые грузовые лифты позволяют быстро перемещать грузы весом до 250 кг.


С 2018 года предприятие производит пассажирские лифты "Стриж" грузоподъемностью от 400 до 1600 кг. В Москве установлено более 2000 таких подъемников.


Кроме того, уже началась разработка скоростных лифтов, скорость которых будет достигать 2,5 метра в секунду, тогда как сейчас этот показатель составляет 1-1,6 метра в секунду.

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Метки: Производство   г. Москва   импортозамещение   лифты   новости   промышленность   
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22  комментария
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4k
Рыжая борода 7 часов назад
Стрижей пока не видел, много Щербинских (тоже оч. неплохие) лифтов (Щербинка тоже Москва, хоть и новая), Отис имеет место быть во всяких БЦ и ДЦ.
Но новость хорошая! Однозначно!
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3k
поручик Ржевский Час назад
КУБ. Начало...
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
Стоял у нас в доме доисторический советский лифт.
И с коляской вполне можно было зайти спокойно и с велосипедом.
Шумел , крехтел , но в общем ,много лет работал исправно.
Заменили на новый -блестящий с говорилкой.
Чуть поменьше кабина , но с коляской залезть -геморой.
Ну и ремонт , почти каждый месяц((((
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4k
Трям 5 часов назад
Они так же горят и падают как в прошлом году или еще лучше?
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2k
Я мыслю, следовательно, существую. 5 часов назад
со встроенной газовой камерой?
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100
Obrval 6 часов назад
А говорящие лифты делают ещё? Те которые говорят "Поехали".
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17k
Александр Сучков 6 часов назад
Дико минусую этой тупой рекламе! На фото правый крайний- гооооооооовно!!!! У нас старые деревяные надежнее работали. Тут же такое ПО и датчики, что не проходит недели, что бы 1-2 раза не застряли или просто тупо лифты глючит- ИДИТЕ В АНУС СО СВОИМ МОСЛИФТОМ!!! Бабушки и мамы с колясками пешком фигачат.
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2k
Вовака 7 часов назад
В доме стоял заипательский советский лифт, все работало, ломался редко. Модернизировали ( делали ары, ведь директором Мослифта был ( или есть) ара) , ломаются через день, хрень полная.
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Алексей
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