В Москве начали производить четыре новые модели лифтов⁠⁠

Медицинские лифты выполнены из высокопрочной нержавеющей стали. Подъемники оснащены системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей, безредукторными лебедками и обеззараживающими УФ-рециркуляторами. Это современные машины с большой грузоподъемностью и увеличенными размерами проемов - до 1400 мм вместо 1200 мм.

Для медучреждений с августа по декабрь прошлого года на предприятии собрали 130 новых медицинских лифтов.

Панорамные лифты изготавливают с использованием многослойного небьющегося стекла со смарт-системой. Она позволяет менять прозрачность в зависимости от времени суток и погоды.

Лифты на тяговых ремнях - это малошумные и экологичные механизмы - вместо стальных канатов в них используют армированные полиуретановые ремни.

А малые грузовые лифты позволяют быстро перемещать грузы весом до 250 кг.

С 2018 года предприятие производит пассажирские лифты "Стриж" грузоподъемностью от 400 до 1600 кг. В Москве установлено более 2000 таких подъемников.

Кроме того, уже началась разработка скоростных лифтов, скорость которых будет достигать 2,5 метра в секунду, тогда как сейчас этот показатель составляет 1-1,6 метра в секунду.