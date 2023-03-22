В Москве начали производить четыре новые модели лифтов⁠⁠

Компания "Мослифт" разработала и запустила в серийное производство четыре новые модели: панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях.
Медицинские лифты выполнены из высокопрочной нержавеющей стали. Подъемники оснащены системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей, безредукторными лебедками и обеззараживающими УФ-рециркуляторами. Это современные машины с большой грузоподъемностью и увеличенными размерами проемов - до 1400 мм вместо 1200 мм.
Для медучреждений с августа по декабрь прошлого года на предприятии собрали 130 новых медицинских лифтов.
Панорамные лифты изготавливают с использованием многослойного небьющегося стекла со смарт-системой. Она позволяет менять прозрачность в зависимости от времени суток и погоды.
Лифты на тяговых ремнях - это малошумные и экологичные механизмы - вместо стальных канатов в них используют армированные полиуретановые ремни.
А малые грузовые лифты позволяют быстро перемещать грузы весом до 250 кг.
С 2018 года предприятие производит пассажирские лифты "Стриж" грузоподъемностью от 400 до 1600 кг. В Москве установлено более 2000 таких подъемников.
Кроме того, уже началась разработка скоростных лифтов, скорость которых будет достигать 2,5 метра в секунду, тогда как сейчас этот показатель составляет 1-1,6 метра в секунду.
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Но новость хорошая! Однозначно!
И с коляской вполне можно было зайти спокойно и с велосипедом.
Шумел , крехтел , но в общем ,много лет работал исправно.
Заменили на новый -блестящий с говорилкой.
Чуть поменьше кабина , но с коляской залезть -геморой.
Ну и ремонт , почти каждый месяц((((
И самое что радует, в Питере с советскими лифтами практически весь центр города, дома от 5 до 9 этажей. Советские лифты работают и работают, подъезд маленький, ездят не часто, на 8-й и пешком можно дойти. Но это же не выгодно обслуживающей конторе!!! А лифт, как и все придомовое имущество, принадлежит собственникам жилья, не забывайте об этом!!! Лет 10 живу в 18 этажке, я то до своего этажа дойду если что, а тем кто на 18-м? А с коляской?
А виновники всего этого это ЖКХ, ТСЖ и прочие управляющие компании, которые давно нужно упразднить, и придумывать что-то, что будет следовать интересам жильцов, а не карману владельцев этих контор.