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Казаки: хронология костюмированного шоу

Казаки: хронология костюмированного шоу (15 фото)

Автор:
29 января 2021 14:36
Сообщество : Истории
Метки: Казачество   казаки   новости   обзор новостей   подборка новостей   странные новости   
6125
15
Интересно, какие функции в настоящее время выполняет казачество?
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Метки: Казачество   казаки   новости   обзор новостей   подборка новостей   странные новости   
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1k
алексей 4 часа назад
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында город побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Ельцин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Леонид Каганов
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7k
Валерий 16 минут назад
Казаки: хронология костюмированного шоу
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14k
Lynx Полчаса назад
Иностранная военная интервенция маловероятна, чтоб показать суть нынешних казаков, как и прежних, - предать. Так что, всё заточено на внутреннее подавление. Хотя всем известно - расколются на первом скачке.
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610
СанТимм Полчаса назад
Генеральный спонсор казачьего движа:
Генеральный спонсор казачьего движа:
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30k
Haratemich 37 минут назад
Казаки: хронология костюмированного шоу
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117
Травкин Лопух 3 45 минут назад
больные люди, почему их в психушке не держат? они же буйные.
Ссылка www.youtube.com
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763
Денис Ануфриев 46 минут назад
бл...ядский цирк
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8k
uehl Час назад
Ряженые алкаши-бездельники!
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84
Roman Sh uehl 38 минут назад
Во-во! Лучше бы на заводе работали!
Очередные сторожа-охранники!
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653
Электросаркома Roman Sh 14 минут назад
За чем они на заводе? Это даже не биомусор. На заводе нужно думать и работать, а не нести псевдо-научную белеберду.
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2k
Rulzen Час назад
Есть между ними что-то общее..
То ли общий кумир, то ли диагноз, то ли интеллект как у кухонной губки..
Есть между ними что-то общее.. То ли общий кумир, то ли диагноз, то ли интеллект как у кухонной губки..
Есть между ними что-то общее.. То ли общий кумир, то ли диагноз, то ли интеллект как у кухонной губки..
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24k
Павел Час назад
Казаки: хронология костюмированного шоу
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624
igor_kvik 2 часа назад
Шоу ряженых маргиналов...
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10k
koleos72 2 часа назад
Если их можно в патруль ставить, тогда они могут и границу патрулировать! Форма одежды есть! О шашках мечтают-дадут шашку!граница у нас - на всех хватит! Год/другой перекантуются в казачьих погранотрядах, вот тогда свои кафтаны да папахи попрячут в шкафы и будут раз в году доставать, на день казакпогранвойск!
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247
Argon13 2 часа назад
Казаки: хронология костюмированного шоу
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84
Roman Sh Argon13 Полчаса назад
что там на погонах?
Генерал казачьего войска?
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3k
Петрович 2 часа назад
Иногда вижу - с трудом начинаю дышать от ржачки до слёз.
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4k
Regerald 2 часа назад
А знаете, это нехорошие звоночки что власть начинает поощрять "казаков", "дружинников" и прочих виджилантэ, хотя это напрямую противоречит конституции, согласно которой право применять насилие для поддержания правопорядка имеют исключительно исполнительные органы власти. И применять этих казаков собираются именно для борьбы с массовыми выступлениями - будь то фанаты Навального или просто митинг обманутых дольщиков.
Тут явно прослеживаются парраллели и применяются те же принципы как с "коричневорубашечниками" 100 лет назад в Германии, позже повторяемые по той же кальке в разные времена во многих странах.
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8k
Сергей Попов Regerald Час назад
"На третий день беспорядков в Нидерландах улицы некоторых городов вышли патрулировать футбольные фанаты, передает телеканал "Россия 24". В том числе благодаря их помощи в Амстердаме полиции удалось быстро взять ситуацию под контроль."

Если что.
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−56
георгий флойд 2 часа назад
донские кизяки - гордость, стабильность, будущие Росии! пока они есть - я спокоен
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2k
Евгений 2 часа назад
Алкаши ряженые
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3k
Дмитрий Барановский 2 часа назад
Фигасе у Чупакабры смена формата))))) С сопливых историй и WhatsApp переписок на казачество.)))))
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15k
Flying Dutchmen. 2 часа назад
А ежи в чем виноваты?...
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10k
koleos72 Flying Dutchmen. 2 часа назад
Раньше ежей голой жопой пугали, а сейчас дырявой!
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991
Сергей 3 часа назад
Однозначно нужны "казацкие воска" иначе куда клоунам деваться, это безопасней. чем в думу баллотироваться)))
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5
Гот 3 часа назад
Мы их в Питере на концерте разогнали. Мы с мечами пришли. Мечи настоящие, но не заточены. Мы на них показательно рубимся на концертах.
Викинг рок
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