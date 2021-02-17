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Австралийским малышам в детском саду случайно рассказали о смене пола

Австралийским малышам в детском саду случайно рассказали о смене пола (5 фото)

Автор:
17 февраля 2021 13:32
Сообщество : Истории
Метки: воспитание   гендерная идентичность   детский сад   история   половое воспитание   сидней   смена пола   странные дела   
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Пара из Сиднея в гневе забрала своего трехлетнего ребенка из детского сада, где малышам рассказывали о возможности сменить пол. Правда, позже оказалось, что их собирались научить всего лишь дружбе с аборигенами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воспитание   гендерная идентичность   детский сад   история   половое воспитание   сидней   смена пола   странные дела   
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4  комментария
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Vladimir Taranovich 39 минут назад
п.и.д.о.рги атакуют!
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70k
Смешная собачка. 59 минут назад
На западе бездуховность грех, и разврат.
Как то видел в Париже двух геев это был 2001 год.. Ужасное зрелище..
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2k
Андрей Смешная собачка. 8 минут назад
Латентным п.и.д.о.ргам везде мерещатся п.и.д.о.рги
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11k
Андрей Дядя Час назад
такое воспитание работает лучше геноцида
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