Австралийским малышам в детском саду случайно рассказали о смене пола

Пара из Сиднея в гневе забрала своего трехлетнего ребенка из детского сада, где малышам рассказывали о возможности сменить пол. Правда, позже оказалось, что их собирались научить всего лишь дружбе с аборигенами.
Родители, водившие ребенка в один из детских садов Сиднея, пришли в ужас, узнав, что их трехлетнему чаду там читают книжки о смене пола. Как рассказали ошарашенным мамам и папам воспитательницы, в рамках программы они читали детям книгу "Джулиан - Русалочка" - о мальчике, который захотел стать девочкой, - а также книгу Розовый - для мальчиков", чтобы, как говорили представители сада, разрушить примитивное цветовое восприятие, характерное для своего пола. Один из отцов тут же заявил, что забирает своего сына из сада.
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"Наш трехлетний сын, как и все дети в этом возрасте, только учится говорить и пользоваться туалетом, - рассказал возмущеный отец. - Он учится справляться со своими эмоциями и нуждается только в любви. Воспитательницы должны заботиться о том, что насущно необходимо детям в этот момент их жизни, а не подсовывать малышам информацию, не относящуюся к их возрасту и неподходящую для них".
Как заявили в детском саду, книжки для детей они выбирали с учетом рекомендаций австралийского департамента защиты детей. Эти книги, говорят воспитатели, рекомендованы для младшего возраста, они "воспитывают индивидуальность" и способствуют "принятию разнообразия".
В департаменте подтвердили, что их задача - научить детей "принимать разные ситуации и разных людей", заявив, однако, что поставленные ими цели не имеют ничего общего с половой идентичностью. По задумке, речь должна была идти об идеях равенства и уважения между белыми детьми и детьми аборигенов. "Подобные книги в таком возрасте - это форма психологического насилия, эта информация совершенно не подходит для детей 3-4 лет", - заявил руководитель департамента Марк Лэтем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: воспитание гендерная идентичность детский сад история половое воспитание сидней смена пола странные дела
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