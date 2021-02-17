Австралийским малышам в детском саду случайно рассказали о смене пола

Родители, водившие ребенка в один из детских садов Сиднея, пришли в ужас, узнав, что их трехлетнему чаду там читают книжки о смене пола. Как рассказали ошарашенным мамам и папам воспитательницы, в рамках программы они читали детям книгу "Джулиан - Русалочка" - о мальчике, который захотел стать девочкой, - а также книгу Розовый - для мальчиков", чтобы, как говорили представители сада, разрушить примитивное цветовое восприятие, характерное для своего пола. Один из отцов тут же заявил, что забирает своего сына из сада.