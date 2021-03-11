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Новую фишку придумали в министерстве образования страны. И теперь простые жители Афганистана обвиняют их в потворстве ценностям "Талибана", организации запрещённой на территории России.
10 марта в интернете появилось новое распоряжение департамента образования. В нём говорится, что девочкам старше 12 лет запрещено исполнять песни на любых публичных мероприятиях, кроме тех, на которых 100% присутствующих – это женщины.
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ریاست معارف شهر کابل گفته است که پس از این، دختران که سن شان از ۱۲ بالاتر باشد حق اجرای ترانه در مجالس و برنامه های عمومی را ندارند.— Ariana News (@ArianaNews_) March 10, 2021
در مکتوب این ریاست به مکاتب آمده است: "مجالس که اشتراک کنندگان آن صدفیصد اناث (زن) باشد از این امر مستثنا میباشد."#Afghanistan #ArianaNews pic.twitter.com/pxAJEIGztk
Сначала жители Афганистана подумали, что это фейк, но позже пресс-секретарь министерства подтвердила подлинность письма. По словам Наджибы Ариан, это было сделано после многочисленных просьб родителей девочек. И уточнила, что теперь директора частных и государственных школ будут нести ответственность в случае неисполнения запрета, а мужчины учителя пения больше не будут вести уроки у девочек.
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While you're thinking of any good enough reason, here's a banger tune from Zulala. Enjoy pic.twitter.com/iLMtzEjg1N— Khadiji (@diija_b) March 10, 2021
Министра образования Рангину Хамиди, которая позиционировала себя как борца за права женщин, осудили в "заглушении голоса молодых афганских девушек".
Правозащитники заявили, что такие распоряжения нарушают права конвенции ООН, которую подписало афганское правительство в 1994 году. Она обязывает не допускать дискриминации детей по половому признаку, возрасту, цвету кожи и расы.
Правозащитники заявили, что такие распоряжения нарушают права конвенции ООН, которую подписало афганское правительство в 1994 году. Она обязывает не допускать дискриминации детей по половому признаку, возрасту, цвету кожи и расы.
Девочка-подросток перестреляла боевиков, убивших её родителей
В провинции Гор, которая находится в центре Афганистана, боевики "Талибана" (запрещённая в России организация) ворвались в дом семейства Гюль, чтобы учинить расправу с его хозяином за поддержку официальных властей страны.
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Ее и покупаю, как осла или корову.
Отсюда и традиции с нововведениями