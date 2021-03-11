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В Афганистане девочкам старше 12 лет запрещено петь в присутствии мужчин

В Афганистане девочкам старше 12 лет запрещено петь в присутствии мужчин (4 фото)

Автор:
11 марта 2021 19:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Министерство образования   афганистан   девочки   запрет   мужчины   пение   
1219
4
Новую фишку придумали в министерстве образования страны. И теперь простые жители Афганистана обвиняют их в потворстве ценностям "Талибана", организации запрещённой на территории России.
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Метки: Министерство образования   афганистан   девочки   запрет   мужчины   пение   
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1k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
я один ничего не понял ?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−7
8k
Атеист 23 минуты назад
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
В муслимской религии, женщина приравнивается к скотине.
Ее и покупаю, как осла или корову.
Отсюда и традиции с нововведениями
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0
denis 2 часа назад
Ислам это религиозный фашизм, по крайней мере очень сильно его напоминает. Одним можно то, что другим нельзя, а если захотят отрезать голову...
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Дикари...
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18k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Дикари...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Верхний возрастной порог не указан. Или здесь ключевое слово "девочкам"?
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Бедные крестьяне Афгана. То одни п"дарасы "думают о народе",то другие "хотят как лучше"... Страна с древнейшей историей и всё время там жопа...
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Афганистан сейчас находится под военной оккупацией США (организацией, разрешенной и любимой в России). Так что все претензии к янки.
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