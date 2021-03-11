Сначала жители Афганистана подумали, что это фейк, но позже пресс-секретарь министерства подтвердила подлинность письма. По словам Наджибы Ариан, это было сделано после многочисленных просьб родителей девочек. И уточнила, что теперь директора частных и государственных школ будут нести ответственность в случае неисполнения запрета, а мужчины учителя пения больше не будут вести уроки у девочек.