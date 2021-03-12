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Женщина занялась тайским боксом, чтобы похудеть, и стала профессиональной спортсменкой

Женщина занялась тайским боксом, чтобы похудеть, и стала профессиональной спортсменкой (9 фото)

Автор:
12 марта 2021 15:07
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Оздоровление   мотивация   образ_жизни   похудение   спорт   спорт в массы   тайский бокс   фитнес   
800
9
Три года назад эта дама весила больше 80 килограммов, чувствовала себя крайне неуютно и стеснялась своей внешности. К тому же гинеколог поставила ей неутешительный диагноз, добавив, что с таким заболеванием похудеть очень трудно. Да, действительно: обычные способы вроде низкоуглеводной диеты не работали... А вот тайский бокс оказался настоящей панацеей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Оздоровление   мотивация   образ_жизни   похудение   спорт   спорт в массы   тайский бокс   фитнес   
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6  комментариев
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204
j Час назад
А ещё в Дубае легальны и не дороги любые виды допинга. Стероиды, Сармы, анаболические, гормональные....
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8k
Star Link 3 минуты назад
Стероиды они такие..
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2k
SoulFox 6 минут назад
Лично я поставил плюс. Это очень сложно, измениться самому, изменить свои привычки и уклад жизни. Может она и перебарщивает со спортом, но в любом случае она молодец, смогла побороть себя и через пот и труд доказать, что она человек с волей, а не амеба.
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6k
Sterling Malory Archer 55 минут назад
Тренер: -Избей её и я дам тебе торт!
-АААААААААААА
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7k
bum-bum Час назад
поза боксера-балабола))
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11k
alexis Час назад
Даже не знаю, что лучше.
На середине не остановиться?
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