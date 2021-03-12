"Мне понравились эти занятия, - говорит Скарлетт. - Во-первых, всего полчаса, во-вторых, зал находился в 200 метрах от моей входной двери. Тренировки также помогли мне выплеснуть негативные эмоции, которые я все время сдерживала, что способствовало моему психическому здоровью. Тренер спросил меня: "Ты ведь уже худела раньше, почему сдалась? И когда ты сдашься на этот раз?" И я решила - ну уж нет, на этот раз я ни за что не сдамся. И похудела на 6 кг за 6 недель".