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Три года назад эта дама весила больше 80 килограммов, чувствовала себя крайне неуютно и стеснялась своей внешности. К тому же гинеколог поставила ей неутешительный диагноз, добавив, что с таким заболеванием похудеть очень трудно. Да, действительно: обычные способы вроде низкоуглеводной диеты не работали... А вот тайский бокс оказался настоящей панацеей.
Знакомьтесь: Скарлетт Харви, англичанка, живет в Дубае (31 год).
В 2018 году весила 83 кг и с тех пор похудела почти на 30 кг. Да что там похудела - она полностью перестроила свое тело и теперь выступает на соревнованиях по бодибилдингу! И все это результат упорного труда и регулярных занятий спортом.
В 2018 году весила 83 кг и с тех пор похудела почти на 30 кг. Да что там похудела - она полностью перестроила свое тело и теперь выступает на соревнованиях по бодибилдингу! И все это результат упорного труда и регулярных занятий спортом.
Три года назад картина была совершенно иная - лишний вес, рыхлое тело, врачебный диагноз СПКЯ (синдром поликистозных яичников), связанный с гормональным дисбалансом. Собственно, диагноз и придал решимости изменить образ жизни - не ползти же в тридцать лет на кладбище, завернувшись в простыню.
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Начала Скарлетт с пересмотра своего питания и режима физической активности. Попробовала несколько экстремальных диет, в том числе с отказом от углеводов (не делайте так!), - все это ожидаемо привело в итоге к еще большему набору веса и плохому самочувствию.
Затем она подошла к вопросу более вдумчиво и начала считать калории и выбирать более здоровую пищу. А главное - отправилась в спортзал и открыла для себя тайский бокс и другие боевые искусства. Это и стало ключевым, можно сказать, поворотным моментом.
Скарлетт говорит, что всегда была плотного телосложения, за что ее дразнили еще в школе. Ну и сладким злоупотребляла, не без этого. Потом, когда она стала учительницей и начала преподавать, пищевые привычки немного изменились - выходить на обед было чаще всего некогда и она брала с собой на работу готовую еду.
К сожалению, когда Скарлетт в 2015 году переехала в Дубай (тоже на преподавательскую должность), она вернулась к нездоровому режиму питания - на новом месте для этого были прямо-таки все условия... Все это и привело к необходимости срочно заняться собой и похудеть. Хорошо, что рядом был тренажерный зал - туда она и отправилась, на ежедневные 30-минутные тренировки по тайскому боксу.
"Мне понравились эти занятия, - говорит Скарлетт. - Во-первых, всего полчаса, во-вторых, зал находился в 200 метрах от моей входной двери. Тренировки также помогли мне выплеснуть негативные эмоции, которые я все время сдерживала, что способствовало моему психическому здоровью. Тренер спросил меня: "Ты ведь уже худела раньше, почему сдалась? И когда ты сдашься на этот раз?" И я решила - ну уж нет, на этот раз я ни за что не сдамся. И похудела на 6 кг за 6 недель".
В 2018 году, узнав о своем диагнозе, Скарлетт с еще большей решимостью начала выстраивать новый образ жизни - от еды до фитнеса. Но начала с удаления противозачаточного имплантата (гормонального контрацептива), который мог также способствовать колебаниям ее веса.
"Благодаря всему этому я заметила, что начала менять свое мышление. Я перестал есть и пить в бесконечных барах и стала заниматься тайским боксом один на один, - говорит Скарлетт. - А еще я поняла, что постоянный недосып, ночные бдения и алкоголь не приносят мне удовольствия ни физически, ни морально".
"Благодаря всему этому я заметила, что начала менять свое мышление. Я перестал есть и пить в бесконечных барах и стала заниматься тайским боксом один на один, - говорит Скарлетт. - А еще я поняла, что постоянный недосып, ночные бдения и алкоголь не приносят мне удовольствия ни физически, ни морально".
Уже к январю 2019 года Скарлетт похудела на 15 кг и, увлеченная своим новым видом спорта, решила заявиться на соревнования по бодибилдингу Dubai Muscle Show. И выиграла. В ноябре 2020 года она также приняла участие в конкурсе Dubai Muscle Beach и заняла там второе место.
Ее достижения в фитнесе - не единственный положительный итог нового образа жизни. Два последних обследованиях на СПКЯ показали, что симптомы нездоровья исчезли (вместе с кистами).
Вот это, надо сказать, просто отличный результат! Тот случай, когда спорт действительно человека изменил и оздоровил.
Ее достижения в фитнесе - не единственный положительный итог нового образа жизни. Два последних обследованиях на СПКЯ показали, что симптомы нездоровья исчезли (вместе с кистами).
Вот это, надо сказать, просто отличный результат! Тот случай, когда спорт действительно человека изменил и оздоровил.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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