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Кот бесстрашно спрыгнул с опоры ЛЭП, увидев спасателя

Кот бесстрашно спрыгнул с опоры ЛЭП, увидев спасателя

Автор:
14 декабря 2023 08:15
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   животные   кот   лэп   прыжок   столб   
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Недавняя выходка домашнего кота по кличке Коко привлекла внимание соседей, работников электросетевой компании и тысяч незнакомцев в Интернете. На этой неделе пушистик забрался на опору линии электропередачи и два часа звал на помощь.

Дождавшись спасателя, Коко спрыгнул...

"Он плачет, просится на улицу, а я пытаюсь удержать его дома, - говорит Элис Рид, хозяйка кота. - Но больше я его не выпущу".

Рид запечатлела приключения Коко возле своего дома в Дилдо, Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада. Она опубликовала видео, чтобы поблагодарить работника, который пытался спасти её любимца. Женщина не ожидала, что ролик наберёт почти 200000 просмотров.

Поначалу соседи пытались самостоятельно снять животное, принесли лестницы, а потом уже позвонили в компанию Newfoundland Power.

"Пару раз Коко пытался спуститься сам, но ему было страшно. Он дрожал от холода", - рассказывает Рид.

Хозяйка здорово испугалась, когда любимец наконец прыгнул. Все вскрикнули от ужаса, но эмоции окружающих нисколько не волновали кота.

"Когда кот упал на землю, я увидела, что он бросился бежать, но я была уверена, что он травмирован. Он поднялся по ступенькам и зашёл домой. Потом лёг на пол и начал вылизываться, как ни в чём не бывало ".

Коко никогда раньше не взбирался на столбы, вероятно, его напугала соседская собака.

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Метки: Спасение   животные   кот   лэп   прыжок   столб   
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14  комментариев
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4k
EvgeniySAN 2 часа назад
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1k
Омар Хайям 3 минуты назад
Была у меня подобная история.
Вечером возвращаюсь домой и наблюдаю такую картину: кот сидит на дереве и орет, а снизу местные бабульки бегают и причитают. Меня бабульки логично остановили и стали склонять к подвигу в виде путешествия на дерево за котом. Я, конечно, героем быть не хотел. В это время мимо проходит МЧСник (офицер, звания уже не помню), по внешнему виду слегка под хмельком. Бабульки логично переключились на него со словами: ты же спасатель. И дальше краткий диалог.
МЧСник: Вы хоть раз видели скелет кошки на дереве?
Бабульки: Нет.
МЧСник: Значит сам слезет.
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24k
hebpat Полчаса назад
у знакомой кот с 8 этажа свалился, только морду разбил, повезло что в кусты навернулся
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24k
hebpat Полчаса назад
бесстрашно спрыгнул, ага, со страху спрыгнул, мужика испугался больше чем высоты
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20k
Robin Hood Полчаса назад
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4k
Walther Полчаса назад
Кот звал не на помощь, а собирал зрителей на шоу "Пацаны, приколись, как я умею!"!!!
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20k
anpetrof 38 минут назад
У меня кот на даче тоже одно время повадился залезать на деревья и орать оттуда, чтобы сняли. Я несколько раз лазил за ним. Однажды меня дома не было, а кот опять залез на дерево и стал орать. Жена рассказала, что он так часа три орал, а потом прекрасно спустился сам. Больше я за ним не лазил
.
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9k
MPEG-8 39 минут назад
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257
ruslan d 43 минуты назад
Для них это не высота , особенно в сугроб
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35k
koleos72 46 минут назад
Мелкий засранец!
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367
Шэльмавье фон Шольценко 48 минут назад
Приключения Коко возле своего дома в Дилдо. Прям стишок получился)))
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9
Андрей Супранович Час назад
"штат Нью-Лексико, Канада" ?
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38k
Александр 2 часа назад
Если это в матрасии было, то не завидую хозяйке. За это ей придется выложить сумму как минимум с двумя нулями на конце....
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6k
livaneth 2 часа назад
Лови лайфхак:
Вместо того, чтобы карабкаться на столб побрызгай на низ столба валерьянкой. Кошак сам слезет.
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