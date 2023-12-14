Кот бесстрашно спрыгнул с опоры ЛЭП, увидев спасателя

Недавняя выходка домашнего кота по кличке Коко привлекла внимание соседей, работников электросетевой компании и тысяч незнакомцев в Интернете. На этой неделе пушистик забрался на опору линии электропередачи и два часа звал на помощь.
Дождавшись спасателя, Коко спрыгнул...
"Он плачет, просится на улицу, а я пытаюсь удержать его дома, - говорит Элис Рид, хозяйка кота. - Но больше я его не выпущу".
Рид запечатлела приключения Коко возле своего дома в Дилдо, Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада. Она опубликовала видео, чтобы поблагодарить работника, который пытался спасти её любимца. Женщина не ожидала, что ролик наберёт почти 200000 просмотров.
Поначалу соседи пытались самостоятельно снять животное, принесли лестницы, а потом уже позвонили в компанию Newfoundland Power.
"Пару раз Коко пытался спуститься сам, но ему было страшно. Он дрожал от холода", - рассказывает Рид.
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Хозяйка здорово испугалась, когда любимец наконец прыгнул. Все вскрикнули от ужаса, но эмоции окружающих нисколько не волновали кота.
"Когда кот упал на землю, я увидела, что он бросился бежать, но я была уверена, что он травмирован. Он поднялся по ступенькам и зашёл домой. Потом лёг на пол и начал вылизываться, как ни в чём не бывало ".
Коко никогда раньше не взбирался на столбы, вероятно, его напугала соседская собака.
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Вечером возвращаюсь домой и наблюдаю такую картину: кот сидит на дереве и орет, а снизу местные бабульки бегают и причитают. Меня бабульки логично остановили и стали склонять к подвигу в виде путешествия на дерево за котом. Я, конечно, героем быть не хотел. В это время мимо проходит МЧСник (офицер, звания уже не помню), по внешнему виду слегка под хмельком. Бабульки логично переключились на него со словами: ты же спасатель. И дальше краткий диалог.
МЧСник: Вы хоть раз видели скелет кошки на дереве?
Бабульки: Нет.
МЧСник: Значит сам слезет.
Вместо того, чтобы карабкаться на столб побрызгай на низ столба валерьянкой. Кошак сам слезет.