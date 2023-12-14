Кот бесстрашно спрыгнул с опоры ЛЭП, увидев спасателя

"Он плачет, просится на улицу, а я пытаюсь удержать его дома, - говорит Элис Рид, хозяйка кота. - Но больше я его не выпущу".

Рид запечатлела приключения Коко возле своего дома в Дилдо, Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада. Она опубликовала видео, чтобы поблагодарить работника, который пытался спасти её любимца. Женщина не ожидала, что ролик наберёт почти 200000 просмотров.