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17 эпичных провалов от горе-дизайнеров

17 эпичных провалов от горе-дизайнеров (18 фото)

Автор:
16 января 2021 09:50
Сообщество : Юмор
Метки: Горе дизайнеры   дизайн   дизайнеры   идиотский дизайн   провалы   рукожопы   фото   
1151
18
Дизайнеры конкретно облажались!
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Метки: Горе дизайнеры   дизайн   дизайнеры   идиотский дизайн   провалы   рукожопы   фото   
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6  комментариев
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11k
Денис Час назад
Да ужжж... Никогда не понимал такого треша, как покупка уже рваных джинсов. В чём кайф ходить в рванье.
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5k
АлександрЧестный Денис Час назад
Берешь новые носишь пока они не станут "модными".Потом они становятся слишком модными и идут в гараж.И в чем кайф ходить в коротких в школе было стыдно когда начинаешь вырастать и брюки становятся выше (не лежат на обуви, а уже над ней). А сейчас норма - Идти в мороз в пуховике который до колен, но при этом в кедах "без носков" и еще сантиметров 5-10 ноги видно.
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58k
Viktor Час назад
Так не надо покупать дерьмо, пусть продают годами!

Так не надо покупать дерьмо, пусть продают годами!
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9k
Андрей Ватрушкин Час назад
Земля содрогнулась и изверглись недра, глядя на эту эпику.
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859
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Зато можно обосраться без палева - это дизайн такой!
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