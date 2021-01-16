17 эпичных провалов от горе-дизайнеров

Дизайнеры конкретно облажались!
Говорят, что по одёжке встречают. И мы даже боимся предположить, какое мнение можно составить по предметам одежды, которые мы собрали для вас сегодня, потому что они являются примерами довольно странного и даже неудачного дизайна. Дырки прямо на карманах, принты цвета крови и грязи, создающие неверное впечатление о себе, это и многое другое вы можете увидеть здесь.
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